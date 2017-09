Un Forum sur la compétitivité et l’investissement pour l’amélioration de la croissance de l’économie haïtienne

Écrit par Riphard Serent, MPA / Economiste / riphardserent@gmail.com | Radio Vision 2000

Face à l’atonie de la croissance de l’économie haïtienne, qui n’a même pas atteint 1% en moyenne sur ces 30 dernières années, ce déficit d’investissements et d’emplois dans l’économie qui expliquent, entre autres, cette vague de migration des Haïtiens vers l’étranger, L’Administration Moise-Lafontant, en partenariat avec des associations, des Chambres de commerce et la BRH, a décidé d’organiser pendant 3 jours un grand forum sur la compétitivité et l’investissement (FCI), ce forum qui débute ce mercredi matin même 20 septembre 2017 et qui prendra fin vendredi prochain 22 septembre.

Il faut dire que ce forum sur la compétitivité et l’investissement, salué par plusieurs économistes de la place, réunira des représentants des institutions publiques et privées et des membres de la société civile autour d’une même vision, celle de discuter et de proposer des actions et des solutions intelligentes devant aider à minimiser les contraintes auxquels fait face le secteur des affaires en Haïti. Ces contraintes ont été déjà identifiées lors de l’Etat généraux de l’investissement (EGI) de 2012 sous l’Administration Martelly-Lamothe.

Les secteurs compétitifs retenus pour ce FCI sont : l’agriculture et les agro-industries, le BPO et les technologies de l’information, le tourisme, la culture et les industries créatives, la construction et l’immobilier, l’énergie et les industries textiles et d’assemblage.

Un fait marquant à l’occasion de ce grand forum est la participation de deux grands experts internationaux. I il s’agit d’abord de Daniel Isenberg, expert en écosystème entrepreneurial qui interviendra demain jeudi 21 septembre sur les politiques publiques favorisant la création d’un écosystème entrepreneurial en Haïti et ensuite Michael Porter, grand professeur à Havard University et également expert le plus reconnu au monde dans le domaine de la compétitivité qui présentera lui-même vendredi 22 septembre ses réflexions sur les démarches à préconiser pour rendre Haïti plus compétitive et sur la stratégie pour la prospérité haïtienne.

A l’issue de ce FCI 2017, il s’agira de statuer sur un Plan d’Action 2017-2020 ; d’un protocole d’accord entre les parties prenantes et la mise sur pied d’un Secrétariat de Réformes qui fera le suivi de la mise en œuvre de ce plan qui devrait aider à attirer des investissements vers le pays. Il faut mentionner que les investissements directs étrangers captés par Haïti durant ces 5 dernières années ne représentent même pas 10% de ceux que reçois la République Dominicaine au cours de cette même période.

De toute façon, on espère que les solutions adoptées à ce forum, pour remédier aux contraintes auxquels fait face le secteur des affaires, seront mises en œuvre pour la création d’un climat propice à l’investissement et un secteur des affaires plus dynamique qui crée de la richesse et qui contribue activement dans l’amélioration des conditions de vie dans ce pays.