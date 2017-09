Astrologie du jour

BELIER

Amour

Vos relations avec votre conjoint ou partenaire risquent de se gâter quelque peu. Vos exigences amoureuses seront si élevées que l’autre aura bien du mal à se montrer à la hauteur de votre attente. D’autant que vous ne parviendrez pas à formuler clairement ce que vous souhaitez. Difficile, dans ces conditions, de vous satisfaire ! Célibataire, il faudra vraiment déployer des trésors d’ingéniosité pour réussir à vous mettre la corde au cou. Pourtant, vous ferez une rencontre prometteuse ce jour.

Argent

Des dépenses importantes ou imprévues concernant l’immobilier devront être envisagées aujourd’hui. Mais Jupiter en cet aspect ne sera pas favorable à un achat ou à une transaction en ce moment. Cependant, son action se trouverait contrecarrée par Mercure, qui pourrait apporter une proposition intéressante sur ce plan. En somme, vous pourrez agir, mais avec une grande circonspection.

Santé

Vous serez bien soutenu par Mars et Jupiter, planètes très dynamisantes. Résultat : vous déborderez de vitalité et d’allant. Si vous avez mené jusqu’ici une vie un peu trop sédentaire, ce sera le moment idéal pour commencer à pratiquer régulièrement un sport, ou une activité physique comme la gymnastique, la danse, la marche.

Travail

Après une période embrouillée par suite de négligences, ce sera maintenant le moment de remettre de l’ordre dans vos affaires ou de résoudre un problème professionnel qui vous préoccupait. Ensuite, tout va bouger pour vous dans le bon sens, et ce sera à vous d’en tirer parti en faisant des démarches, en recherchant des contacts utiles ou en sollicitant des appuis.

Citation

On guérit une blessure, et après une injure on se réconcilie ; mais celui qui a révélé des secrets n’a plus d’espérance (l’Ecclésiastique).

Famille/foyer

Avec cet aspect de Vénus, on pourrait s’attendre à ce que vos relations familiales soient idylliques. Ce serait sans compter l’influence néfaste de Saturne et de la Lune, qui se sont jurés de semer la discorde chez vous. Mais tout dépendra de votre comportement chez vous.

Vie sociale

Attention ! Ne vous laissez pas prendre au piège des cancans et du qu’en-dira-t-on. On jasera autour de vous, on racontera n’importe quoi, à propos de n’importe qui. Restez résolument au-dessus de la mêlée. Vos amis vous apprécieront davantage si vous savez demeurer neutre au lieu de prendre parti.

Nombre chance

547

Clin d’oeil

Ni trop, ni trop peu : c’est facile à dire, mais pas facile à appliquer.

TAUREAU

Amour

Votre vie conjugale sera très protégée par les astres. Vous donnerez beaucoup d’amour, de tendresse, et votre partenaire vous le rendra bien. Il est possible qu’une légère fausse note vienne vous perturber : oubliez-la vite au lieu de vous y appesantir. Célibataire, si vous attendez avec impatience de vivre un grand amour ou de refaire votre vie après une expérience décevante ou malheureuse, la chance devrait enfin vous sourire. Grâce au bel aspect de Vénus, vos rêves se concrétiseront dans les meilleures conditions possible.

Argent

Grâce à Mercure en bel aspect, votre équilibre budgétaire devrait être solide. Voilà une journée propice à l’obtention d’une prime quelconque ou à la négociation d’un nouveau contrat. Si vous décidez de souscrire de nouveaux placements, vous saurez faire preuve d’une habileté qui servira au mieux vos intérêts.

Santé

Voici le message que le Ciel vous destine cette fois : osez vous exprimer, prendre des risques, bref vous mettre en avant et montrer que vous existez. Une nouvelle façon d’être qui vous apportera la santé, la réussite et un bel épanouissement.

Travail

Ceux qui vous considéraient comme un incorrigible dilettante en seront pour leurs frais ! Vous ferez preuve d’une patience et d’une détermination sans limite pour mener à bien tous les projets auxquels vous croyez.

Citation

On compte les défauts de qui se fait attendre (proverbe français).

Famille/foyer

En famille, vous chercherez à mener tout le monde à la baguette. N’oubliez pas que la véritable force ne réside pas dans l’utilisation de la violence, mais dans la maîtrise de soi et des situations que l’on rencontre.

Vie sociale

C’est en vous montrant gai et décidé que vous attirerez les sympathies et les faveurs. Au contraire, « il y a toujours une abeille pour piquer le visage en pleurs » (proverbe japonais). Souriez, souriez !

Nombre chance

314

Clin d’oeil

Laissez les choses se mettre en place et prendre forme : le temps travaille toujours pour vous.

GEMEAUX

Amour

Sous l’impulsion de la planète Saturne, vous serez tenté de remettre en question votre vie affective. Vous cherchez toujours à vous réaliser, et tout ce qui ne va pas dans le sens de votre épanouissement vous semble insupportable. Essayez par tous les moyens d’améliorer votre situation présente. Si une solution vous paraît vraiment impossible, il vaudrait mieux rechercher la rupture que de continuer à supporter une atmosphère de tension et de frustration permanentes.

Argent

Mercure, le maître du commerce et de l’intelligence, va vous aider à effectuer des transactions financières intéressantes. Son impact positif sera renforcé par le soutien de Jupiter, le maître de la chance. Votre compte en banque pourra donc commencer à gonfler à vue d’oeil !

Santé

Vous aurez beau user de votre volonté pour afficher une forme inébranlable, vous aurez tout de même du mal à éviter les attaques sournoises de Saturne. On dirait que cette planète prendra un malin plaisir à vous causer des petits maux qui vous importunent. Rien de grave, certes, mais vous serez vulnérable à de légers problèmes d’estomac et de peau. Soyez donc prudent dans votre alimentation ; évitez les plats trop gras et abstenez-vous de fruits de mer pour l’instant. Saturne ayant aussi tendance à s’en prendre à vos dents, n’hésitez pas à consulter votre dentiste pour un petit contrôle.

Travail

Toute activité en rapport avec l’écriture ou la communication sera favorisée. Beaucoup de natifs pourront bénéficier de nouveaux avantages professionnels en faisant jouer leurs relations ; pensez aux vôtres.

Citation

Prends garde au chien muet et à l’homme qui se tait (proverbe espagnol).

Famille/foyer

Uranus en cet aspect provoquera des modifications dans vos relations avec vos proches. Pas de panique, surtout : ces évolutions auront de fortes chances d’être positives et de vous aider à améliorer vos rapports tant avec vos enfants qu’avec vos parents. Uranus pourra également avoir un impact sur votre domicile : déménagements ou réaménagements seront donc à l’ordre du jour.

Vie sociale

Plusieurs planètes valoriseront le côté social de votre personnalité. Vous serez gai, sociable, très disponible pour vos amis. Mais vos proches vous en voudront peut-être de les délaisser.

Nombre chance

594

Clin d’oeil

N’examinez pas trop les petits détails : tâchez d’avoir une vue d’ensemble.

CANCER

Amour

Pour votre couple, les problèmes financiers paraîtront bien plus préoccupants que les relations sentimentales, la qualité de celles-ci dépendant des moyens financiers dont vous disposez. Cela n’est pas du tout anormal, ne vous en inquiétez pas, car chacun sait que lorsque le foin manque au râtelier, les chevaux pensent à autre chose qu’à la bagatelle ! Célibataire, vous serez surpris en constatant que vous prenez cette idylle au sérieux sans vraiment le vouloir. C’est dire que le charme de la personne que vous fréquentez en ce moment vous a subjugué !

Argent

Bien que la sécurité matérielle fasse toujours partie de vos priorités, vous risquez de vous intéresser d’un peu moins près que dernièrement à l’état de vos finances. Et surtout, n’étant plus soumis à l’influence rigoureuse et raisonnable de Saturne, vous pourriez vous permettre quelques dérapages plus ou moins contrôlés, qui auront de fâcheux effets sur l’équilibre de votre budget. C’est pourquoi vous devrez vous surveiller de très près.

Santé

Avec cet aspect de Mars, vous devriez bénéficier d’un tonus sans faille. A une condition toutefois : comme dans d’autres domaines de votre vie, il faudra vous méfier de l’impact de Jupiter, qui va décupler votre gourmandise naturelle. Tout ira bien si vous mangez des produits sains et évitez l’alcool. Mais y arriverez-vous ?

Travail

Dans le travail, vous saurez régler par la diplomatie une affaire terriblement complexe. Du coup, votre cote de popularité auprès de vos collègues remontera en flèche. D’autre part, tout ce qui vous permet de bien organiser vos occupations quotidiennes de manière à gagner du temps sera sous d’excellentes influences astrales.

Citation

Comme on croit aisément le mal de ceux qu’on hait, le bien de ceux qu’on aime ! (Victor Hugo).

Famille/foyer

Les rapports avec les parents proches seront sous de bons auspices. Vous aurez assez de patience et de bonne humeur pour subir les visites, pas toujours désintéressées d’ailleurs, que l’on vous rendra impromptu. N’hésitez pourtant pas à résister vigoureusement si quelqu’un essaie de s’immiscer dans votre vie privée, notamment dans vos relations avec votre conjoint ou dans la gestion de votre patrimoine.

Vie sociale

Attention ! Votre agressivité refera surface et vous vous fâcherez pour des vétilles. Cela sera certainement préjudiciable à la bonne entente, surtout dans vos relations sociales et amicales. Tâchez de contrôler votre humeur, sachant que « celui qui ne sait pas se fâcher est un sot, mais celui qui ne veut se fâcher est un sage » (proverbe chinois).

Nombre chance

497

Clin d’oeil

Ne vous contentez pas de bonnes résolutions ; mettez-les en pratique.

LION

Amour

Avec cet amas d’influences planétaires dans le secteur couple, on n’aura aucun mal à imaginer que votre vie conjugale risque de s’emballer cette fois. Mariage pour les uns, rupture pour les autres, choix cornéliens à faire… Tout sera possible ! Célibataire, avec Vénus en cet aspect, vous mènerez vos affaires de coeur tambour battant. Conscient de votre sex-appeal, vous userez de ce pouvoir pour parvenir à vos fins et assouvir vos désirs.

Argent

Rien ne sera facile dans les finances. La prudence s’imposera donc dans vos affaires. Peut-être une petite chance aux jeux en fin de journée, mais n’y comptez pas trop.

Santé

Aiguillonné par Vénus en charmant aspect, vous serez décidé à vous lancer dans une grande opération de séduction. N’oubliez pas qu’un beau sourire sera une arme imparable. Pour avoir un sourire d’une éclatante blancheur, supprimez les cigarettes, diminuez le café et plus encore le thé, surtout le thé de Chine, dont le tanin, extrêmement foncé, se dépose sur les dents. Soignez aussi votre haleine, qui doit être fraîche et sans odeur.

Travail

Malgré de possibles soucis personnels, vous opterez pour une attitude combative. Vous parviendrez à mener à bien des projets auxquels vous tenez beaucoup. Ces succès auront d’heureuses répercussions sur votre vie en général.

Citation

L’homme pressé regarde les fleurs du haut de son cheval (proverbe chinois).

Famille/foyer

Votre vie familiale retrouvera une certaine chaleur, ou plutôt une chaleur certaine. Vous vous montrerez compréhensif, tolérant et séduisant. Aucun risque de rivalité avec votre conjoint. Vos enfants feront l’objet de toute votre attention. Et les dernières tensions seront vite oubliées.

Vie sociale

Tout ce qui s’offrira à vous spontanément au cours de cette journée sera un facteur de progrès et d’expansion. C’est au loin et en prenant des contacts nouveaux, hors de votre contexte habituel, que vous développerez vos projets et réaliserez vos espoirs.

Nombre chance

795

Clin d’oeil

Tachez de maintenir une atmosphère de cordialité autour de vous.

VIERGE

Amour

Vie de couple sans notables problèmes, mais à condition de ne pas mêler trop de considérations pratiques à vos échanges. La Lune en superbe aspect sera favorable au renforcement des liens existants. Elle devrait aussi vous valoir des relations de couple très agréables. Célibataire, cette fois, vous vous accommoderez paisiblement de votre situation peu enviable de solitaire. Moins avide de rencontres, moins angoissé aussi, vous n’en serez que plus charmant. Et c’est bien au moment où vous vous y attendrez le moins que l’amour va vous tomber dessus !

Argent

Les influx planétaires de la journée vous seront bénéfiques à plusieurs titres, et il s’agira d’en profiter au maximum. Vous jouirez de bonnes chances dans le maniement de l’argent et les spéculations en général. L’investissement immobilier ainsi que les jeux de hasard seront favorisés.

Santé

Le Soleil et Jupiter, astres positifs, influençant le secteur santé, vous devriez vous sentir en bonne forme. Ceux d’entre vous qui souffrent d’une maladie chronique devraient chercher de nouvelles méthodes de soins : Jupiter étant la planète des médecins, il indiquera la possibilité de rencontrer un thérapeute qui saura vous aider et vous soulager. Si vous êtes en bonne santé, attention aux excès de table, toujours possibles quand Jupiter est en jeu.

Travail

Les influx planétaires de la journée vous seront très profitables. Ils vous aideront à tirer le meilleur parti de toutes les tendances de votre personnalité au profit de votre métier : à la fois réaliste, pragmatique et très doué pour les contacts, vous ferez merveille.

Citation

N’osant rien demander et n’ayant rien reçu (Arvers).

Famille/foyer

La journée sera calme pour vous sur le plan familial. Sous l’impulsion de des influx neptuniens, vous serez plus attentif à vos proches, et vous saurez vous montrer plus compréhensif et plus bienveillant à l’égard de votre conjoint et vos enfants.

Vie sociale

Journée favorable à la Justice, qu’il s’agisse de punitions, de condamnations ou d’acquittements. Ce sera le moment de vous montrer clément envers vos ennemis, car cela aura tôt ou tard des retombées intéressantes.

Nombre chance

407

Clin d’oeil

Essayez toujours de mener les discussions dans la bonne humeur.

Balance

Amour

Célibataires, avec Jupiter mal aspecté, cette journée sera placée sous la houlette de la jalousie ou d’un attachement trop charnel qui emprisonne plus qu’on ne le souhaite. Ce climat de fascination physique sera particulièrement pesant pour les sujets du premier décan. Avec cet aspect de Saturne, votre vie conjugale pourrait se compliquer. Vous serez très exigeant avec votre conjoint ou partenaire et peu disposé à faire la moindre concession. Autant dire que vos relations risquent de se gâter.

Argent

De bonnes influences sur le plan financier, qui vous permettront de remonter la pente. A condition de ne pas vous précipiter aussitôt dans les magasins ! Songez à faire des économies, même si vous trouverez cela extrêmement difficile.

Santé

Pensez à mener une vie plus saine, mieux équilibrée. Pratiquez une bonne hygiène mentale. De la sorte, vous serez en mesure d’affronter dans les meilleures conditions les multiples problèmes à venir.

Travail

Si vous cherchez du travail, ne vous livrez pas au farniente. Au contraire, préparez-vous dès le début à une course de fond, sachant que rechercher un emploi, c’est déjà un travail à plein temps ! Car, à côté de vos qualités professionnelles, c’est aussi la façon dont vous organisez vos recherches et dont vous gérez votre temps qui pourra vous amener à trouver un poste. L’organisation est en effet le maître mot d’une recherche d’emploi efficace.

Citation

Les eaux dérobées sont les plus douces, et le pain du mystère est le plus suave (Livre des Proverbes).

Famille/foyer

La vie familiale sera animée, et par moments assez tendue. Ce sera surtout le cas si vous avez des enfants. Les impacts célestes pourront faire régner un climat de confusion et d’incompréhension. Essayez d’analyser au mieux les positions de chacun, et surtout d’avoir une attitude très claire, de manière à ce que tout le monde retrouve l’équilibre.

Vie sociale

Ambiance astrale chargée d’électricité. Si vous réagissez trop violemment aux gens et aux choses, vous ne ferez que créer un climat de tension et de violence. Plus de compréhension de votre part serait nécessaire pour arrondir les angles et vous éviter de gâcher vos possibilités.

Nombre chance

402

Clin d’oeil

Orientez-vous vers des réalisations positives à plus long terme.

Scorpion

Amour

Même si les choses devraient aller en s’arrangeant, votre vie de couple n’est pas encore à l’abri des sautes d’humeur de Saturne. Pour minimiser les risques et remettre plus de tendresse et de fantaisie dans vos relations, le Ciel vous offre une belle occasion de jouir d’une journée de pur plaisir à deux ! Célibataire, tomber amoureux, vous y songez parfois, mais la crainte de vous ennuyer vous fait souvent battre en retraite dès qu’une histoire devient sérieuse. Des rencontres, vous en ferez sans doute, mais fantasmer vous conviendrait mieux !

Argent

Vous risquez, avec cet aspect d’Uranus, d’avoir de mauvaises surprises sur le plan financier. Soyez donc prudent et ne signez pas n’importe quoi. Si tout va bien et que votre situation est saine, attention à ne pas céder à un vent de folie : vous ne serez pas à l’abri de tentations ruineuses en ce moment.

Santé

Vous aurez besoin de beaucoup de vitamine C pour renforcer vos défenses naturelles. Prenez au petit-déjeuner un verre de jus de cassis, en alternance avec un mélange de jus d’orange et de pamplemousse frais. Au déjeuner, n’oubliez pas de prendre des légumes verts pour accompagner vos viandes ou poissons. Faites aussi la part belle aux salades. Pensez également à profiter des légumes de saison.

Travail

Avec cet aspect de Saturne, l’ambiance sur votre lieu de travail sera désagréable, marquée tantôt par des rumeurs ou des trahisons, tantôt par des affrontements et des conflits d’autorité. Essayez de rester objectif, ce sera le meilleur moyen d’atténuer ces perturbations.

Citation

Si le faucon ne te sert plus à rien, plume-le ! (proverbe arabe).

Famille/foyer

Des dissensions sérieuses risquent de vous opposer à vos enfants. Vous aurez du mal à vous faire respecter. Vous serez peut-être tenté d’employer la manière forte, mais ce ne sera probablement pas la bonne solution.

Vie sociale

Avec Jupiter en cette position, votre sociabilité devrait trouver matière à s’exprimer, mais davantage dans le cadre de relations sociales que d’amitiés proches.

Nombre chance

365

Clin d’oeil

Veillez à toujours agir avec un irréprochable esprit de suite.

Sagittaire

Amour

Les influx planétaires mettront l’accent sur la continuité dans le domaine conjugal. La vie de couple, donc, ne devrait pas poser de problèmes particuliers, et vous continuerez à être heureux auprès de votre conjoint ou partenaire. Célibataire, avec un Ciel à si forte coloration vénusienne, à vous cette fois-ci les exploits amoureux sans précédent, les découvertes sensuelles et les performances inédites ! Vous vous régalerez plus que jamais, et l’amour n’aura pas fini d’exciter votre curiosité.

Argent

Climat astral nettement favorable à la stabilisation de la vie matérielle. Certains natifs se verront proposer un emploi plus rémunérateur. D’autres bénéficieront d’une rentrée d’argent inespérée. Si vous avez quelque chose à vendre, un objet ou une idée, ce sera l’occasion ou jamais de faire monter les enchères.

Santé

Si vos passez sans cesse de l’abattement à l’hypernervosité, une seule chose à faire : ralentir les cadences et vous accorder des moments de détente, autant que possible dans la nature. « Prenez un peu de repos, afin de finir plus tôt » (George Herbert). D’autre part, allégez vos contraintes, qu’elles soient d’ordre professionnel ou privé. Consacrez un peu moins de temps aux autres et davantage à vous-même : vous en avez grand besoin !

Travail

Avec cet aspect de Mercure, vous aurez les coudées beaucoup plus franches que dernièrement sur le plan professionnel. Et comme vous bénéficierez aussi du soutien de Jupiter, vous pourrez retrouver du travail si vous êtes au chômage ; ou encore demander une promotion ou même, si vous êtes sûr de vos arrières, tenter une reconversion dans un domaine différent.

Citation

Le silence répond oui (Euripide).

Famille/foyer

L’ambiance dans votre foyer sera animée, dynamique même, mais par forcément pacifique. Des conflits pourront en effet éclater entre vos proches, ou entre vous et vos parents ou vos enfants. On criera beaucoup, mais l’on se réconciliera aussitôt.

Vie sociale

Vous subirez les aspects difficiles du Soleil, surtout si vous êtes du troisième décan. Ce bombardement intensif vous permettra peut-être de prendre conscience d’une violence qui est en vous et que vous refoulez parce que vous avez peur d’être jugé, rejeté, critiqué. Vous découvrirez que par moments vous avez envie de tout casser, d’exprimer vos sentiments sans retenue ou vos émotions avec beaucoup d’intensité.

Nombre chance

936

Clin d’oeil

Ne perdez pas de temps sur les détails, allez droit à l’essentiel.

Capricorne

Amour

Pour les célibataires, peu de grandes surprises, de rencontres extraordinaires ou de bouleversements, mais une vie amoureuse confortable et paisible, dans une ambiance douce, bien structurée, comme vous l’appréciez, mais dont ne sera pas exclue une attirance physique intense. Mars et le Soleil influenceront le secteur de la vie à deux. Donc, vos relations avec votre partenaire seront très satisfaisantes, marquées par la sensualité et la complicité intellectuelle.

Argent

Attention, votre chemin sera semé d’embûches ! Des risques, encore des risques dans le domaine financier. Vous serez tenté de prendre un malin plaisir à vous lancer dans les entreprises les plus audacieuses. Seulement, vous pourriez vous en mordre les doigts très rapidement. Le temps sera à la prudence et non pas à l’audace. Alors, réfléchissez bien avant de sauter.

Santé

Les astres de vitalité vous prodigueront aujourd’hui des conseils de sagesse et de modération. Si vous ne les écoutez pas, vos excès pourraient vous conduire à votre perte. Il est souhaitable que vous sachiez savourer les bonnes choses de la vie, mais il est aussi important que vous parveniez à contenir vos appétits dans tous les domaines. « Ce n’est pas la charge, mais l’excès de charge qui tue la bête » (Cervantès).

Travail

Adoptez une discipline plus rigide, et votre horizon professionnel sera moins sombre sous peu. N’oubliez pas que si l’on a besoin de vous, on peut aussi se passer de vos services si nécessaire.

Citation

Péché caché est à moitié pardonné (proverbe général).

Famille/foyer

Excellentes relations avec votre famille et, tout particulièrement, avec vos enfants. Vous aurez avec eux des liens privilégiés, à tel point que votre partenaire pourrait en nourrir quelque jalousie.

Vie sociale

En influençant votre secteur relations, Vénus pourrait favoriser des amitiés de proximité : voisins ou collègues de travail. Mais cette planète ne ferait rien pour vous prémunir contre de possibles dérapages. Si de telles amitiés dégénèrent, en effet, elles deviendront très pénibles car vous pourrez difficilement les éviter.

Nombre chance

236

Clin d’oeil

Ne décevez pas ceux qui vous font confiance en vous montrant trop imbu de votre supériorité.

Verseau

Amour

Harmonie et plaisir en ménage seront au programme de cette journée fort prometteuse ! Bien dans votre tête, bien dans votre peau, vous serez un peu moins inquiet au sujet de la fidélité de votre conjoint ou partenaire. Ainsi, le climat dans votre couple sera nettement plus détendu, plus ludique aussi. Célibataire, on peut croire, à en juger par cette configuration de Mercure, que l’occasion d’une union amoureuse ou d’une association à forte teneur affective va se présenter pour beaucoup d’entre vous. Ne rejetez rien a priori.

Argent

Vénus étant une planète par nature bénéfique, elle vous protégera et vous évitera les difficultés financières importantes. Mais attention à Pluton : vous risquez d’être amené à dépenser plus que prévu pour équiper la maison ou plaire à des membres de la famille. Méfiez-vous, vous dépasserez votre budget avant même de vous en être aperçu ! Surveillez vos comptes de près et remettez à plus tard les achats qui ne sont pas indispensables.

Santé

Côté santé, vous serez parcouru par des énergies contradictoires qui vous fatigueront. Ce qui aura une influence néfaste sur votre système digestif. Vous aurez tendance à ne rien digérer, aussi mangerez-vous moins. Apprendre à vous relaxer serait plus indiqué.

Travail

Ce sera le moment d’exploiter les talents artistiques qui sommeillent en vous. Si vous exercez un métier créatif, vous aurez une journée très positive. Vos ambitieux projets devraient être acceptés, plébiscités même. Votre travail quotidien vous apportera de nombreuses satisfactions.

Citation

Agir dans la colère, c’est s’embarquer durant la tempête (proverbe général).

Famille/foyer

Votre famille ne semble pas d’accord sur certaines de vos options concernant le bien-être commun, mais vous saurez, avec tact et diplomatie, amener tout le monde à vous suivre. Le consensus sera à l’origine d’un climat exceptionnellement gai et chaleureux.

Vie sociale

D’heureuses configurations planétaires vous pousseront à la gaieté et aux rencontres qui se feront dans la spontanéité. Mais veillez à ne pas accorder votre confiance à n’importe qui, sinon vous risquez d’être déçu, et alors vous serez tenté de vous recroqueviller sur vous-même.

Nombre chance

945

Clin d’oeil

Dites-vous que vous êtes en mesure de transformer votre existence.

POISSONS

Amour

Les moments de joies conjugales seront intenses, mais avec une tendance exagérée aux plaisirs et aux excès. Tout serait parfait si vous saviez vous montrer plus modéré, plus raisonnable. Célibataire, vous rêverez de trouver l’âme soeur, le partenaire idéal que vous pourrez tout à la fois admirer, aimer, désirer. Pour l’admiration, vous rencontrerez une personne qui vous subjuguera. Et pour le reste, vous serez entièrement satisfait.

Argent

Vous aurez l’occasion de mener une transaction financière concernant des biens familiaux. Les beaux aspects de Mercure vous permettront d’agir avec une grande habileté et d’obtenir de grands avantages.

Santé

En principe, avec la présente ambiance astrale, vous ne devriez pas connaître de vrais ennuis de santé. Mais vous aurez tout de même intérêt à vous surveiller de près. A cause de la configuration tendue que Jupiter va former, vous serez plus sensible que d’habitude aux maladies contagieuses. Mieux donc vaudra éviter de jouer les bonnes âmes et de dorloter vos proches s’ils sont grippés ou enrhumés.

Travail

Plus ouvertement ambitieux que d’habitude, vous serez toutefois obligé de vous démener pour obtenir ce que vous voulez dans votre travail. Des obstacles pourront surgir sur votre route, voire même des oppositions venant de votre entourage. Mais votre combativité en nette hausse vous aidera à faire front. Tâchez de ne pas tomber dans une agressivité mal placée, qu’on vous pardonnerait difficilement.

Citation

Ne chassez pas un chien sans savoir qui est son maître (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vous serez assez enclin à la dépense pour ceux que vous aimez. Un peu plus de fantaisie et de sentimentalité seront à ajouter à votre actif, qui contribueront à vous rendre très agréable en famille.

Vie sociale

La compagnie d’amis de longue date vous apportera beaucoup de satisfactions. Et vous feriez bien de reprendre contact avec des amis perdus de vue.

Nombre chance

934

Clin d’oeil

Ne soyez ni paresseux, ni désabusé, ni étourdi : exploitez à fond toutes les opportunités qui vous sont offertes par la vie.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com