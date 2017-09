Éphéméride du jour ….., 20 septembre 1758 // Naissance de Jean-Jacques Dessalines, Héros de l’indépendance/ Signataire de l’acte de l’indépendance/ Empereur d’Haïti

20 septembre 1758 Naissance de Jean-Jacques Dessalines, Héros de l’indépendance/ Signataire de l’acte de l’indépendance/ Empereur d’Haïti

Jean-Jacques Dessalines est un dirigeant de la Révolution haïtienne et le premier Empereur d’Haïti (1804–1806) sous le nom de Jacques Ier. Son épouse fut Marie-Claire Heureuse Félicité, avec qui il se maria en 1801. Après la proclamation de l’indépendance d’Haïti en 1804, Dessalines établit un empire puissant et catholique. Mais son assassinat en 1806 met fin à ses rêves, son testament est cassé et sa succession annulée et son empire aboli.

D’origine africaine (afro-caribéen), il est d’abord esclave à Saint-Domingue dans l’habitation de Henri Duclos. Jean-Jacques Dessalines, qui naquit le 20 septembre 1758, fut élevé sous le regard de sa tante, la future guerrière Victoria Montou, également esclave comme lui. Victoria Montou, femme énergique, s’en trouvera astreinte quotidiennement au rude labeur des champs. Son meilleur ami était son propre neveu Jean-Jacques Dessalines, esclave comme elle. Plus âgée que lui, elle lui enseigna comment se battre dans un combat au corps-à-corps et la façon de lancer un couteau. Surnommé affectueusement Gran Toya, elle guida et conseilla Dessalines dans sa jeunesse. Il était fort attaché à cette tante, seul membre vivant de sa famille.

Puis, durant les troubles qui mènent à l’indépendance de l’île, il devient lieutenant de Toussaint Louverture et combat à ses côtés lors de la Guerre des couteaux (1799-1800). En octobre 1802, il organise la mutinerie de l’armée saint-dominguoise contre l’expédition napoléonienne. Il combat le général mulâtre André Rigaud et le général français Charles Leclerc.

Après la déportation de Toussaint,s’étant insurgé peu après, il se retire au nord de l’île; il réussit, avec l’aide du commandant du fort de la Crête-à-Pierrot, Louis Daure Lamartinière, et de la femme de celui-ci, Marie-Jeanne Lamartinière, à repousser Donatien-Marie-Joseph de Rochambeau dans le sanglant combat de la Crête-à-Pierrot, de Petite-Rivière de l’Artibonite. Par la suite, après la mort du colonel Louis Daure Lamartinière, sa veuve rejoindra Jean-Jacques Dessalines et deviendra, un temps, sa maîtresse.

Le 18 mai 1803, lors du congrès de l’Arcahaie, regroupant l’ensemble des chefs de la Révolution haïtienne, Jean-Jacques Dessalines arracha du drapeau tricolore français la partie centrale de couleur blanche. Une révolutionnaire, Catherine Flon, prit les deux morceaux restants, le bleu et le rouge, et les cousit ensemble pour symboliser l’union des noirs et des mulâtres et créer le nouvel étendard de la République d’Haïti. Ce drapeau, inspiré du drapeau français dont la partie blanche, considérée comme le symbole de la race blanche et non pas de la royauté, a été déchirée. Presque tous les officiers se rallieront à ce nouveau drapeau, sauf ceux de Lamour Desrances qui lui préféreront le drapeau aux couleurs noire et rouge. Dessalines pourchassera les partisans du chef de guerre Lamour Desrances, qui refusait de reconnaître Dessalines comme général en chef, en envoyant à ses trousses le général Nicolas Geffrard qui finira par l’arrêter et anéantir son parti.

Il réussit le 18 novembre 1803 à vaincre les Français à la bataille de Vertières, et le 1er janvier 1804 Dessalines proclame l’indépendance d’Haïti. Il se fait d’abord gouverneur général à vie, puis empereur — pour ne pas être devancé par son rival, Napoléon — sous le nom de Jacques Ier (1804).

Le 8 octobre 1804, il est couronné par Jean-Baptiste-Joseph Brelle, qu’il a fait grand-archevêque d’Haïti le jour précédent. Dans la constitution impériale rédigée par Jacques Ier lui-même, il est précisé que le fils aîné de l’empereur héritera de son empire. Le fils aîné de Jacques Ier est le prince Jacques Dessalines dit Jacques le Bien-Aimé. L’ordre de succession précise que si le prince Jacques ne peut accéder au trône pour quelque raison que ce soit, une régence de 20 ans serait mise en place à la mort de l’empereur Jacques Ier. Cette régence serait dirigée par l’épouse de Dessalines, l’impératrice Marie-Claire Heureuse Félicité.

il est assassiné le 17 octobre 1806 à Pont-Rouge, au nord de Port-au-Prince. Après l’assassinat de Jacques Ier, ses ministres tentent de faire reconnaître son fils Jacques le Bien-Aimé comme empereur légitime. Mais l’empire est immédiatement aboli par les assassins de Dessalines. L’impératrice Marie-Claire Heureuse Félicité quitte alors la capitale avec ses enfants. Le corps de Dessalines est simplement inhumé sur le lieu de son assassinat. Sous le règne de l’empereur Faustin Soulouque, le corps de Dessalines est inhumé dans un tombeau digne de son rang d’empereur. Le corps de Dessalines est ensuite placé dans un grand mausolée à sa gloire.

Statue édifiée en hommage à l’empereur Dessalines.

Inauguration de la statue de Dessalines au Champ-de-Mars de Port-au-Prince en 1910.

Inauguration du mausolée de Dessalines et de Pétion en 1926.

En 1910 est inaugurée la statue de Jacques Ier Dessalines sur le Champ-de-Mars de Port-au-Prince.

En 1926 est inauguré le mausolée à la gloire de Dessalines et d’Alexandre Pétion.

L’hymne national d’Haïti, la Dessalinienne, est nommé en son honneur, ainsi que le sont la ville et l’arrondissement de Dessalines.

Son effigie figure sur le billet de 250 gourdes (monnaie de la République d’Haïti).

De nombreux auteurs haïtiens ont rendu hommage à Dessalines, comme Ignace Nau qui rendit hommage, dans la première moitié du xixe siècle, à ce personnage historique dans son poème Dessalines. En 1979, Félix Morisseau-Leroy dans son poème Mèsi Papa Desalin ou Jean Métellus dans L’Année Dessalines (Éditions Gallimard, Paris, 1986).

Le poème d’Ignace Nau titré Dessalines rend hommage au fondateur de la patrie Jacques Ier et condamne le complot dans lequel il a trouvé la mort:

«

Dessalines, à ce nom, ami, découvrons-nous !

Je me sens le cœur battre à fléchir les genoux

Et jaillir à ce nom un sang chaud dans mes veines.

Suspendez vos plaisirs, recueillez votre cœur,

Songez à nos héros, songez à l’Empereur !

Et Jean-Jacques, semblable à quelque esprit de Dieu,

Dicta l’indépendance à la lueur du feu ! »

Aujourd’hui, 20 Septembre 2017

263ème jours de l’année, 38 ème semaine de l’année

102jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

Jour de l’opinion dans le calendrier républicain

Journée Européenne de la prostate

Cette journée organisée par l’Association Européenne d’Urologie (EAU), donne l’occasion de rappeler et de sensibiliser les professionnels de la santé et le grand public sur un sujet encore tabou. Aujourd’hui encore, les pathologies de la prostate sont encore trop méconnues ainsi que les traitements pour y faire face.

Le cancer en quelques chiffres

Touchant près de 40 000 hommes en France chaque année (premier cancer chez les hommes devant celui des poumons) la prostate associée à des affections apparentées entraîne 10 000 morts tous les ans. On estime qu’un homme sur neuf présentera une forme clinique de ce cancer au cours de sa vie. De plus, dans trois quarts des cas, le cancer de la prostate n’est détectés que vers 70 ans en moyen, et seulement un tiers des hommes atteints d’un forme clinique de ce cancer en décéderont.

L’évolution du cancer de la prostate est généralement longue. Le but n’est donc pas seulement d’informer sur la prostate mais surtout arriver à faire reconnaître aux hommes les pathologies.

Un site à visiter : www.urofrance.org

http://www.journee-mondiale.com/58/journee-europeenne-de-la-prostate.htm

——————————————————————————————————————

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée du transport public

Que ce soit pour des raisons économiques, parce que vous n’avez pas de voiture ou parce que vous êtes un citoyen éco-responsable (!), la journée du transport public est faite pour vous…

Lancée en 2007, elle est destinée à sensibiliser le grand public sur le bon emploi des transports publics dans leurs déplacements quotidiens. La journée des transports publics s’inscrit dans le cadre de la semaine de la mobilité et est soutenue par le ministère du développement durable.

145 agglomérations y participent en 2010 et proposent des offres spéciales à cette occasion. Une bonne occasion pour se laisser éco-transporter !

Les déplacements Loisirs

C’est l’orientation retenue pour l’édition 2014 de cette journée et c’est peut-être la raison pour laquelle cette 8ème édition se tiendra un samedi: qu’elle soit touristique ou culturelle, qu’elle vous permette de rendre visite à des proches, aller flâner dans un parc ou participer à une activité sportive… les sorties « loisirs » tiennent une place de plus en plus importante dans votre vie quotidienne et représentent en réalité plus de la moitié des déplacements.

Alors, allez-y, mais en bus, en tram, en métro ou en train… les voyages dans les transports en commun sont l’occasion de rencontres conviviales.

Un site à visiter : www.journeedutransportpublic.fr

http://www.journee-mondiale.com/248/journee-du-transport-public.htm

Journée mondiale du logiciel libre

Les informaticiens l’appellent la « SFD », ce qui veut en réalité dire « Software Freedom Day ». Vous l’aurez compris, cette journée de célébration en l’honneur du logiciel libre est d’origine anglo-saxonne…

Open source

La journée mondiale du logiciel libre est célébrée dans de nombreux pays répartis sur toute la planète et concerne tout particulièrement le monde du logiciel « Open Source ».

L’objectif de cette journée est de sensibiliser le grand public aux bénéfices qu’il peut tirer de l’utilisation de logiciels libres de qualité dans les domaines de l’éducation, au bureau, à la maison, et même dans les instances gouvernementales… en quelque sorte, partout !

Un site à visiter : www.softwarefreedomday.org

http://www.journee-mondiale.com/405/journee-mondiale-du-logiciel-libre.htm

Journée internationale des coiffeuses

UN FAIT A RETENIR

20 septembre 1921 Mise en service de l’AVUS, première autoroute au monde

La première route « autoroute » est construite en Allemagne.

C’est une route rapide de dix kilomètres de long à deux voies séparées, qui est construite dans une lande de sable dans un faubourg à l’ouest de Berlin, en Allemagne.

L’AVUS fut utilisée comme circuit pour le Grand Prix automobile d’Allemagne de 1926 et de 1959.

——————————————————————————————————————

HAITI

20 Septembre

1697 Première signature du traité de Ryswick

Ce traité de paix entre la France, les Provinces-Unies, l’Angleterre et l’Espagne pour mettre fin à la guerre de la ligue d’Augsbourg. L’île d’Haïti, connue sous le nom d’Hispaniola, est partagée entre la France et l’Espagne. Une deuxième signature eut lieu le 30 octobre de la même année entre la France et l’empereur Léopold Ier.

20 septembre 1734 Un incendie détruisit la ville du Cap-Haïtien

Dans la nuit de ce fatidique jour, un incendie qui éclata dans le quartier de commerce et qui dura jusqu’au petit matin du 21 septembre détruisit la moitié de la ville causant des pertes de plusieurs millions.

Les habitants (esclaves et colons) rivalisèrent de courage pour sauver la ville et ce, sans le secours des marins du vaisseau « La Charente » commandé par le capitaine de Vaudreuil et qui se trouvait mouiller dans la rade.

20 septembre 1849 Promulgation de la Constitution impériale (second empire)

Cette constitution fait du président Faustin Soulouque Empereur d’Haïti sous le nom de Faustin 1er et de la République d’Haïti, l’empire d’Haïti. Elle proclama la « dignité impériale héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime, de l’Empereur, de mâle en mâle, par ordre de progéniture », et la personne de l’Empereur « inviolable et sacrée, ». Elle donne une certaine constitutionnalité à la noblesse créée par la suite par l’empereur Faustin 1er…

Aujourd’hui

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Carole Demesmin / Baky«Dessalines»

Pour découvrir la musique de Carole Demesmin / Baky«Dessalines»

cliquez sur le lien qui se trouve sur notre site :

https://www.youtube.com/watch?v=3b8IH_EKLZY

https://www.youtube.com/watch?v=XFSrb21YC8M

Vous aurez compris pourquoi on débute avec ses musiques.

Eh ben voilà, aujourd’hui ramène le jour de l’anniversaire de naissance Jean-Jacques Dessalines le premier Empereur d’Haïti (1804–1806).

Nombreux sont les patriotes qui ont écrit sur ce grand homme de notre histoire.

Inscriptions au Concours des 10 Jeunes haïtiens les plus remarquables

La Jeune Chambre Internationale Haïti (JCI Haïti) en collaboration avec ses différents partenaires organisent la 6ème édition du Concours TOYP (The TenOutstanding Young Persons) ou les « 10 Jeunes les plus remarquables ». Le Concours des 10 Jeunes haïtiens les plus remarquables de la JCI-Haïti vise à mettre sous les feux des projecteurs et élever au rang de modèle, 10 jeunes âgés de 18 à 40 ans, ayant accompli des choses extraordinaires dans l’une des catégories suivantes :

Réalisations en matière d’Affaires, d’économie, et/ou d’entreprise

Affaires politiques, juridique, et/ou gouvernementales

Leadership et/ou réalisation académique

Réalisation culturelle

Leadership morale et/ou environnemental

Contribution aux droits des enfants, à la paix mondiale, et/ou aux droits de l’homme

Leadership humanitaire et/ou volontaire

Développement scientifique et/ou technologique

Développement personnel et/ou réalisation personnelle

Innovation médicale

Le lauréat des lauréats aura la possibilité de représenter Haïti au concours TOYP mondial en 2018, à l’occasion du congrès mondial du mouvement JCI qui rassemble des organisations de 119 pays.

Retrouvez les règlements et le formulaire d’inscription sur notre site.

15 SEPTEMBRE 2017, 7e EDITION DU VILLAGE GOURMAND, AU KARIBE

Une initiative de Gouts & Saveurs Lakay. Cette édition débute aujourd’hui et prend fin le 23 septembre 2017.

21 & 22 OCTOBRE 2017, ARTISANAT EN FETE

Cette année met en valeur l’artisanat utilitaire et l’artisanat d’art sous différentes formes : perles et paillettes, papier mâché, fer découpé, corne et os, poterie, bois travaillé, vannerie et orfèvrerie, etc

L’actualité du monde, dans le passé

20 septembre 1503 On utilise le nom de Terre-Neuve (Newfoundland) pour la première fois

1re mention de «Newfoundland» («Terre récemment découverte» ou «Terre-Neuve») dans le Journal de Soldes du Roi.

C’est le plus vieux toponyme d’origine européenne au Canada.

20 septembre 1519 Magellan entreprend le tour du monde

Magellan, navigateur, persuadé de la rotondité de la terre, était convaincu qu’il pourrait rejoindre, en empruntant une route allant vers l’Ouest, les îles aux épices (les Indes) qu’il avait déjà approchées dans sa jeunesse, alors qu’il servait dans la flotte d’Albuquerque.

Magellan lève les voiles vers l’actuelle Indonésie en naviguant vers l’ouest pour contourner l’Amérique le 20 septembre 1519, avec près de 240 hommes d’équipages sur cinq bateaux. Magellan à ce moment a 39 ans.

20 septembre 1565 En Floride les Espagnols massacrent les Français

Les Espagnols massacrent les colons Huguenots français à Port-Royal, en Floride, où ils vont fonder la colonie de Saint-Augustine.

« Suite aux explorations de la côte est américaine par Verrazano en 1524, la France commença elle aussi à s’intéresser à l’Amérique. Le chef des Huguenots protestants, l’amiral Gaspard de Coligny, réussit à convaincre le roi Charles IX que le succès futur de la France dépendait de l’Amérique. Il fallait, tout comme l’Espagne et le Portugal l’avaient déjà fait, établir des colonies dans ce lointain Nouveau Monde qui semblait déborder de richesses. En 1562, Coligny choisit un des meilleurs navigateurs de France, Jean Ribault, pour y fonder une colonie mais le roi d’Espagne en guerre contre la France avait donner ordre d’éliminer les Français. »

20 septembre 1603 Arrivée de Samuel de Champlain à Honfleur

Champlain présente au roi une carte du Saint-Laurent, lui raconte ce qu’il a vu et publie sa relation Des Sauvages, ou Voyage de Samuel Champlain, de Brouage, fait en la France nouvelle, l’an mil six cens trois.

20 septembre 1697 Signature du Traités de Ryswick (1er)

Les Traités de Ryswick signés en 1697 à Rijswijk, ville hollandaise des faubourgs de La Haye, mirent fin à la Guerre de la ligue d’Augsbourg entre Louis XIV et la Grande Alliance.

Les négociations traînaient en longueur. Louis XIV fit un ultimatum aux coalisés. La paix devait être signée avant le 20 septembre. Un délai supplémentaire était accordé à l’Empereur Léopold Ier. La France signa un premier traité le 20 septembre avec les Provinces-Unies, l’Angleterre et l’Espagne, puis un second avec le Saint Empire romain germanique, le 30 octobre. Louis XIV accepta de reconnaître Guillaume III d’Orange-Nassau comme roi d’Angleterre sous le nom de Guillaume III.

La France reprenait l’acadie en échange de Terre-Neuve et de York Factory, poste de traite de la Compagnie de la Baie d’Hudson. Louis XIV acceptait, par ailleurs, de rendre la plus grande partie des Pays-Bas espagnols à Charles II d’Espagne.

20 septembre 1792 Bataille de Valmy

La bataille de Valmy est une canonnade ayant opposé la Prusse et la France à Valmy et remportée par celle-ci.

20 septembre 1806 Décès de Kitagawa Outamaro ou Utamaro, peintre japonais

Le 20 septembre 1806 meurt le grand peintre Kitagawa Outamaro ou Utamaro

Il est particulièrement connu pour ses représentations de personnages féminin, nmais son œuvre comprend également de nombreuses scènes de nature et d’animaux.

20 septembre 1816 Création du premier service de diligences entre York et Niagara.

20 septembre 1848 Le Collège Sainte-Marie accueille ses premiers élèves à Montréal

En septembre 1848, seulement 13 élèves s’étaient inscrits. L’année s’annonçait donc difficile. La répartition de ces élèves est révélatrice: 6 Irlandais et 7 Canadiens français, ce qui indique l’importance de la présence anglophone à Montréal à cette époque. La première année, il n’y a que le Cours préparatoire, les Éléments latins, la Syntaxe et la Méthode. En 1849 s’ajouteront la Versification et le cours commercial. En 1851, la Rhétorique est offerte. L’institution prodiguera l’enseignement à des milliers d’élèves jusqu’en 1969.

20 septembre 1854 Nomination d’Edmund Walker Head

Edmund Walker Head en 1847, il est nommé Lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick, au Canada, et prend ses fonctions du 11 avril 1848 au 28 septembre 1854. Il est ensuite nommé Gouverneur général de la Province le 20 septembre 1854 et entrera en poste du 19 décembre 1854 au 25 octobre 1861.

20 septembre 1863 Décès de Jacob Grimm

Jacob Grimm, né le 4 janvier 1785 à Hanau en Allemagne, était un linguiste, historien de la mythologie allemande. Le grand public le connaît surtout pour le travail de collecte de contes accompli avec son frère Wilhelm, sous la désignation commune de frères Grimm

20 septembre 1875 Signatue du traité no 5

Le traité no 5 est signé par les Cris des marais et les Chippewas, au lac Winnipeg.

20 septembre 1881 Chester A. Arthur devient Président des États-Unis

Chester A. Arthur est le vingt-et-unième président des États-Unis d’Amérique. Il assure le mandat de James Garfield, décédé la veille (19 sept 1881), jusqu’à son terme en 1885. Simple rouage dans la machinerie du Parti républicain à New York, il se révèle être un administrateur habile et honnête lorsqu’il est élu à la présidence. Il entreprend une réforme de la fonction publique et lutte contre la corruption.

20 septembre 1898 Le premier vol dirigé relie Saint-Cloud à Paris

« L’ingénieur et aéronaute brésilien Albert Santos-Dumont réussit à faire voler son dirigeable équipé d’un moteur à explosion de Saint-Cloud, sur le terrain du siège de l’aéro-club français, jusqu’à Paris, aller-retour. Connu pour sa personnalité farfelue, Santos-Dumont se rendait en dirigeable à des rendez-vous mondains sur les Champs-Elysées et accrochait son véhicule volant aux lampadaires. »

20 septembre 1906 Lancement du RMS Mauretania

Le RMS Mauretania, jumeau du paquebot Lusitania, est un paquebot transatlantique britannique armé par la Cunard.

Au moment du lancement, il est alors l’un des paquebots les plus grands et les plus rapides du monde

20 septembre 1910 Ouverture de l’École des Hautes études commerciales

Les premiers cours de l’École des Hautes études commerciales ont lieu en ce jour. Elle est historiquement la première école de gestion des affaires au Canada et a été pendant longtemps une des plus importantes écoles de gestion en Amérique du Nord.

La langue d’enseignement est le français, bien que des cours et des programmes soient aussi offerts en anglais et en espagnol.

20 septembre 1917 La travée centrale du pont de Québec est mise en place

« Le lundi matin, 17 septembre à 5h15 , la travée centrale flotte sur ses pontons. C’est un départ, le travail de la montée sera échelonné, faisant de 30 à 40 pieds par jour.

C’est à ce moment que le gros du travail commence : il faut lutter contre le courant du fleuve et se hâter avant que la marée ne descende et inverse le courant. À l’aide des remorqueurs, on aligne la travée avec le pont où on y fixera les extrémités de la travée à des lames d’acier qui seront fixées aux bras cantilevers et reliées à de gigantesques crics hydrauliques comme pour la première fois.

Après deux incidents majeurs survenus en 1907 et 1916, le pont de Québec est enfin complété le 20 septembre 1917 avec la mise en place de la travée centrale.

Ce travail durera un peu plus de trois jours et sera complété le 20 septembre 1917 par la fixation de la travée au reste du pont, à l’aide de huit boulons de dix pouces de diamètre, et pesant chacun 1460 livres. C’est alors qu’un ouvrier, a fait une vingtaine de pas pour ensuite effectuer une petite danse et ce sur une étroite pièce d’acier . Un spectacle très émouvant s’est produit. On a vu des ouvriers des deux rives se jeter dans les bras de l’un et de l’autre, tous voulant être les premiers à traverser le nouveau pont. »

Une fois le travail exécuté, des bateaux situés à proximité de ce que les journalistes appelent la «huitième merveille du monde» font entendre leurs sifflets. Un premier train à marchandises, propriété du Transcontinental, passera sur le pont de Québec le 3 décembre 1917. On prévoit que d’ici quelques semaines ce sera au tour d’un train à passagers de circuler sur la nouvelle structure. Il faudra toutefois attendre le 22 septembre 1929 avant que le pont de Québec ne soit finalement ouvert aux automobiles.

20 septembre 1917 Loi des électeurs militaires

Le Parlement adopte la Loi des élections en temps de guerre et la Loi des électeurs militaires. Le droit de vote est accordé à tous les sujets britanniques, hommes ou femmes, qui sont membres actifs ou retraités des Forces canadiennes, y compris les Indiens (au sens de la Loi sur les Indiens) et les personnes de moins de 21 ans. Environ 2 000 infirmières militaires, surnommées les « Bluebirds », sont les premières Canadiennes à exercer ce droit.

Les femmes (épouses, mères et soeurs) dont un parent proche sert ou a servi dans les Forces canadiennes obtiennent temporairement aussi le droit de vote. Cette loi sera effective jusqu’au 24 mai suivant (1918) alors que toutes les canadiennes ayant obtenues leur majorité obtiennent le droit de vote

20 septembre 1934 Naissance de Sophia Loren

Sophia Loren est une actrice italienne né ‘Sofia Villani Scicolone’ à Rome

Elle tourna dans plus de 100 films

En 1961, oscar de la meilleure actrice pour ‘Two Women’ connu aussi sous le titre « La Ciociara »

Autres grands films :

Marriage Italian Style

Man Of La Mancha

20 septembre 1939 Nomination de Mgr Georges Gauthier comme archevêque de Montréal

Georges Gauthier succède à Mgr Paul Bruchési comme archevêque de Montréal.

Monseigneur Gauthier demeurera en poste jusqu’à son décès, le 31 août 1940.

Son successeur sera Mgr Joseph Charbonneau.

20 septembre 1943 Des sous-marins allemands coulent le destroyer canadien «Sainte-Croix» à l’aide d’une nouvelle torpille acoustique

Le Sainte-Croix, le destroyer canadien, se dirige vers les lieux pour bombarder les sous-marins, il ralentit pour établir un contact par sonar et deux torpilles l’atteignent juste au moment où il ralentissait.

Le Sainte-Croix est mortellement atteint. Il envoie son dernier message que personne n’a jamais compris : « Je quitte le bureau ». Quelques secondes après, une troisième torpille touche la poupe du navire et l’on entend une terrible explosion. Des flammes s’élancent vers le ciel, en trois minutes, le destroyer canadien disparaît, emportant avec lui le commandant et de nombreux membres de l’équipage.

20 septembre 1944 Les Canadiens prennent la crête de San Fortunato

Le 20 septembre 1943, le Régiment arrive devant Potenza après avoir poursuivi l’ennemi sur une distance de 192 kilomètres. Pendant cette longue poursuite, l’ennemi fait sauter tous les ponts parfois même sous le nez de nos troupes. Plusieurs champs de mines doivent être traversés sous le feu ennemi. Devant Potenza, le Régiment reçoit l’ordre d’occuper les hauteurs qui dominent le secteur. De 12h30 à 17h00, le Régiment lutte, gagne ses objectifs, s’y établit solidement et complète ainsi l’encerclement projeté. Soupçonnant la présence d’autres détachements ennemis, plusieurs patrouilles de reconnaissance sont envoyées. Ainsi, grâce aux renseignements obtenus, le Régiment se rendit compte que l’ennemi se repliait. Le Régiment se rendit donc aux Plaines de Foggia.

La vaillance des soldats engagés dans cette bataille valut au Royal 22e Régiment l’honneur de bataille POTENZA.

20 septembre 1946 Premier festival de Cannes

En juin 1939, Louis Lumière accepte d’être le président de la première édition du festival qui doit se dérouler du 1er au 30 septembre (1939). La ville de Cannes est choisie pour son cadre agréable. Dès le mois d’août les gens du cinéma affluent . Le festival commence le 1er septembre mais il est inerrompu le 3 par la déclaration de la guerre.

La première véritable édition du festival se déroule en septembre 1946 dans l’ancien casino de Cannes

Du 20 septembre au 5 octobre 1946, des films tels que La Bataille du rail de René Clément, La Belle et la Bête de Jean Cocteau, Gilda de Charles Vidor ou Les Enchaînés d’Alfred Hitchcock tiennent la tête de l’affiche de cette première édition effective du Festival de Cannes .

René Clement obtient le grand prix de la mise en scène pour la Bataille du rail, Michèle Morgan est sacrée meilleure interprète féminin pour la Symphonie pastorale et Ray Milland est meilleur acteur pour The lost week-end.

20 septembre 1959 Accident des Golden Hawks

L’équipe de voltige de l’ARC, les Golden Hawks subit son premier et dernier accident mortel alors que le lieutenant d’aviation G. J. Kerr entre en collision avec un avion civil dans les environs de Calgary.

La patrouille acrobatique des Golden Hawks pilotait des Sabre 6 recouverts d’une peinture métallique dorée du plus bel effet et mettait à profit l’incroyable manoeuvrabilité que l’appareil devait à ses ailes à becs de bord d’attaque. En effet, l’appareil pouvait virer à 360 degrés à l’intérieur des limites de piste d’un aérodrome moyen, exploit impossible à la plupart des autres avions à réaction de l’époque.

20 septembre 1964 Première émission de « Flipper le Dauphin »

Il y eut par la suite plusieurs animaux pour jouer le rôle mais tous étaient des femelles . Pourquoi? (Aucune idée)

« Flipper le Dauphin » est une série télévisée américaine en 88 épisodes de 25 minutes, créée par Ricou Browning et Jack Cowden et diffusée entre le 19 septembre 1964 et le 1er septembre 1968 sur le réseau NBC.

Cette série met en scène les aventures de la famille Ricks : le père, Porter, responsable du parc aquatique Coral Key en Floride et ses deux fils, Sandy et Bud. Mais le véritable héros de la série est Flipper, un dauphin apprivoisé par Bud, qui vient en aide aux nageurs en difficulté ou aux naufragés.

20 septembre 1967 Lancement du RMS Queen Elizabeth 2

Le Queen Elisabeth 2 (souvent appelé QE2) est un paquebot transatlantique britannique de la compagnie Cunard. Il a été utilisé principalement pour assurer la liaison transatlantique maritime régulière entre Southampton (Angleterre) et New York (États-Unis), via Cherbourg (France), pour une traversée de cinq jours ; il est maintenant utilisé également comme navire de croisière pendant les mois d’hiver.

En 1982, le RMS Queen Elizabeth 2 participa à la guerre des Malouines, où il transporta 3 000 soldats .

Il fut converti spécialement pour cela, en incluant une piste d’atterrissage pour hélicoptères et fut repeint en gris.

Après la guerre, il reprit son service normal.

20 septembre 1968 Mickey Mantle frappe son dernier circuit

Mickey Mantle frappe contre Jim Lonborg des Red Sox de Boston son 536e circuit,

Il s’agit de son dernier de sa carrière de 17 ans avec les Yankees de New York.

20 septembre 1970 Jackie Ickx, premier au circuit du Mont-Tremblant

Le pilote belge Jackie Ickx est le gagnant du deuxième Grand prix de formule 1 disputé sur le circuit du Mont-Tremblantà Saint-Jovite. Jackie Stewart prend la deuxième position et Clay Regazzoni s’empare de la troisième.

Le premier Grand Prix y avait été présenté deux ans plus tôt, soit le 22 septembre 1968.

Victoire: Denny Hulme, 2ème: Jochen Rindt 3ème Jo Siffert

ll n’y a eu que ces deux courses sur le circuit du Mont-Tremblant puis la piste fut considéré comme trop dangereuse et trop éloignée des grands centres. C’est à Mosport en Ontario que les Grands Prix du Canada eurent lieu jusqu’en 1978. Le Grand Prix du Canada adopte alors Montréal et le nouveau circuit de l’Île Notre-Dame qui deviendra le circuit Gilles-Villeneuve.

20 septembre 1973 Au tennis, « la bataille des sexes »

C’est ainsi que fut appelé ce set de tennis mettant aux prises Billie Jean King et Bobby Riggs.

Billie Jean King l’emporte 6-4, 6-3 et 6-3.

Il faut mentionner que Bobby Riggs était à la fin de sa carrière.

Il avait remporté le tournoi de Winbledon en 1939, soit quatre ans avant que Billie Jean King naisse.

Ce match fut télévisé dans 37 pays.

20 septembre 1973 Willie Mays annonce sa retraite du baseball, à l’âge de 42 ans

Willie Mays a joué pendant 22 saisons à titre de voltigeurs 22 saisons du voltigeur,

Comme frappeur, il a moyenne à vie de .302

Avec 3 283 coups sûrs et 660 circuits, il a le plus haut total après ceux de Babe Ruth et Hank Aaron

Il a produit plus de 100 points pendant huit saisons d’affilée.

20 septembre 1973 Décès de Jim Croce, 30 ans

Jim Croce chanteur, guitariste et compositeur américain, perd la vie dans un accident d’avion. Il venait de connaître son plus grand succès: Bad, Bad Leroy Brown, couronné par un disque d’or. À la fin de décembre, une autre de ses chansons, Time in a Bottle, atteindra la 1re place du Hit Parade. Il est aussi le compositeur de la chanson I Got a Name, qui a servi de thème au film The Last American Hero.

20 septembre 1975 Naissance de Juan-Pablo Montoya

Juan Pablo Montoya est un pilote automobile colombien né le 20 septembre 1975 à Bogota (Colombie).

En Formule 1 entre 2001 et 2006, il a remporté 7 Grand Prix.

Il a quitté la F1 en juillet 2006 pour se reconvertir dans les épreuves de Nascar aux États-Unis.

20 septembre 1977 Incendie à l’hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine

Un incendie ravage quatre ailes de l’hôpital psychiatrique Louis-Hippolyte Lafontaine à Montréal, causant des dommages d’environ 12 millions de dollars, et forçant l’évacuation de quelque 1 200 patients

20 septembre 1979 Décès du Ludvik Svoboda, 83 ans

Ludvik Svoboda est un homme politique et héros national tchèque, président de la Tchécoslovaquie de 1968 à 1975. Héros des deux guerres mondiales, il a acquis une grande popularité en résistant aux exigences de l’URSS avant et pendant l’invasion de son pays par les troupes soviétiques en août 1968.

20 septembre 1987 Alain Prost est le nouveau recordman des victoires en Formule 1, en remportant son 28e Grand Prix

Alain Prost rentre dans l’histoire en remportant au Portugal la 28e victoire de sa carrière, battant ainsi le record de Jackie Stewart qui datait de 1973.

20 septembre 1987 Jean-Claude Lauzon remporte le Prix de la critique pour « Un zoo la nuit »

Le cinéaste Jean-Claude Lauzon remporte le Prix de la critique pour « Un zoo la nuit »

238 films ont été présentés au 12e Festival des festivals à Toronto.

20 septembre 1998 Médaille d’or pour Alexandre Despatie, 13 ans

Alexandre dans les bras de Toni Ali, d’Angleterre,

(médaillé de bronze au tremplin de 3 mètres)

Cette photo de Frank Gunn de la Presse candienne est la plus grande photo de première page du quotidien La Presse de Montréal du 21 septembre

Alexandre Despatie de Laval devient à 13 ans le plus jeune médaillé d’or canadien de l’histoire des Jeux du Commonwealth, alors qu’il triomphe à Kuala Lumpur, en Malaisie, à l’épreuve de plongeon sur la tour de dix mètres.

20 septembre 1998 Le film « Nô » meilleur film canadien

Le film « Nô » de Robert Lepage, est couronné meilleur film canadien au 23e Festival des films de Toronto. « Le Violon rouge » de François Girard est ignoré complètement par le jury.

20 septembre 2000 Décès de Guerman Titov

Guerman Stepanovitch Titov, né le 11 septembre 1935 était un cosmonaute soviétique

Guerman Titov et Youri Gagarine furent tous deux sélectionnés dans le premier groupe de cosmonaute prévu pour la première mission spatiale de l’histoire à bord de Vostok 1. Alors qu’ils étaient de compétences égales, le choix final du premier homme dans l’espace fut fait par Nikita Khrouchtchev, qui préféra Youri Gagarine.

Titov réalisa un unique vol à bord de Vostok 2, le 6 août 1961. A cette occasion, il battit le record de la durée de vol en la portant à plus d’une journée.

C’est en cette occasion qu’il fut aussi le premier spationaute à souffrir du mal de l’espace.

Il détient toujours actuellement (2007) le record du plus jeune spationaute envoyé dans l’espace (moins de 26 ans).

Il est décédé le 20 septembre 2000.

20 septembre 2005 Décès de Simon Wiesenthal

Simon Wiesenthal (né le 31 décembre 1908), le juif autrichien «chasseur de nazis» qui avait débusqué le tortionnaire allemand Adolf Eichmann, décède à Vienne à l’âge de 96 ans; il fut la «conscience de l’Holocauste» et a contribué à traduire en justice plus de 1100 criminels de guerre nazis «malgré l’apathie et l’indifférence du monde».

20 septembre 2007 Atteinte de la parité entre le dollar canadien et le dollar américain

L’état de santé de l’économie canadienne permet au dollar d’atteindre la parité avec le dollar américain pour la première fois en plus de 30 ans. Après avoir atteint 1,0002 US en cours de journée, le huard clôturera finalement la journée à 99,87.

20 septembre 2007 Geneviève Jeanson reconnaît avoir pris de l’érythropoïétine (EPO)

Geneviève Jeanson, le 17 novembre 2003 :

« Je n’ai jamais touché à de l’EPO de ma vie. On ne m’en a jamais proposé, je n’en ai jamais pris. Je n’en ai même jamais vu. »

La cycliste Geneviève Jeanson reconnaît, dans une entrevue diffusée à Radio-Canada, s’être bel et bien dopée à l’érythropoïétine (EPO) à partir de l’âge de 16 ans. « J’en ai pris, à Hamilton, sur le mont Royal, presque à l’année longue, tu as juste à ne pas en prendre cinq jours avant et t’es correcte », révèle la Québécoise de 26 ans à Alain Gravel dans une entrevue réalisée pour l’émission Enquête.

Née le 29 août 1981, Geneviève Jeanson a été la révélation de l’année dans le cyclisme canadien en 1999.

Elle est rapidement devenue une des cyclistes canadiennes dont on parlait le plus dans les médias.

Le 19 janvier 2006 Geneviève Jeanson a annoncé qu’elle prenait sa retraite du cyclisme.

Et le 20 septembre 2007 elle avouait à Alain Gravel de Radio-Canada s’être dopée à l’EPO depuis l’âge de 16 ans.

20 septembre 2007 Myriam Bédard coupable

L’ancienne championne olympique Myriam Bédard est reconnue coupable de l’enlèvement de sa fille, la décision est rendue par un jury, à Québec, au terme de délibérations qui avaient débuté mardi après-midi; la triple médaillée olympique était accusée d’avoir contrevenu à une ordonnance de garde quand elle a amené sa fille, qui était alors âgée de 11 ans, aux États-Unis entre le 3 octobre et le 22 décembre 2006.

Myriam Bédard avec son avocat, John Pepper Jr., après le verdict.

Mardi le 9 octobre 2007, Myriam Bédard obtient une absolution conditionnelle ainsi que deux ans de probation

20 septembre 2008 Attentat au Pakistan

Attentat au coeur d’Islamabad, la capitale pakistanaise: l’hôtel Marriott a été touché samedi soir par l’explosion d’un camion piégé conduit par un kamikaze, qui a fait au moins 40 morts et une centaine de blessés, selon un bilan encore provisoire de la police et des sauveteurs.

De nombreuses victimes pourraient encore se trouver dans les décombres. Déjà visé par le passé par des attentats, le Marriott est fréquenté par une nombreuse clientèle d’étrangers, d’hommes politiques pakistanais et des hommes d’affaires.

Le Marriott, luxueux établissement, était très protégé, mais ses gardes n’ont rien pu faire contre le camion contenant une importante quantité d’explosifs, dont la déflagration, vers 20h (heure locale) a creusé un énorme cratère de dix mètres de profondeur en face du bâtiment principal de l’hôtel.

Des flammes s’échappaient des fenêtres alors que les secours évacuaient de nombreux corps ensanglantés. Après l’attaque, la police essayait en vain de chasser les curieux et les journalistes par crainte de fuites de gaz et que le bâtiment ne s’effondre.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org / haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org / http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp