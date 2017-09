Haïti – Social : Un haïtien remporte le Super Prix du Jeune Francophone de l’Année 2017

Samedi 16 septembre à l’hôtel Azalaï d’Abidjan-Marcory, s’est tenu le diner-gala récompensant les lauréats des Prix Jeunesse 3535 de l’espace francophone en matière d’innovation, récompensant des jeunes francophones âgés de 18 à 35 ans qui ont fait des réalisations exceptionnelles au cours de l’année.

Sélectionnés parmi plus de 400 candidatures en provenance de trente-sept pays, 35 jeunes lauréats font partie de ceux dont les réalisations ont été les plus marquantes et qui devraient bénéficier de visibilité et de soutien tant dans l’espace francophone que partout ailleurs dans le monde.

À l'issue de cette cérémonie, c'est le journaliste haïtien Michel Joseph qui a remporté le Super Prix du Jeune Francophone de l'année

