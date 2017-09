Rencontre du directeur général du MPCE avec le ministre de la Cour suprême du Chili

Source EJ/Radio Métropole Haïti

Le directeur général du ministère de la Planification et de la Coopération externe (MPCE), Me Stevenson Jacques Thimoleon, a reçu le vendredi 15 septembre dernier, la visite du ministre de la Cour suprême du Chili, M. Manuel A. Valderrama Rebolledo.

Dans ses propos de mise en contexte, le directeur général du MPCE s’est dit conscient de l’intérêt commun de promouvoir et d’encourager le progrès technique et scientifique ainsi que des avantages réciproques qui résulteront d’une coopération dans les domaines d’intérêt.

Il va falloir activer les mécanismes de la coopération triangulaire afin de rendre plus efficace les ressources devant permettre le développement et la réalisation des programmes de l’accord pays ainsi que les activités identifiées lors des missions exploratoires, a poursuivi, Me Thimoleon.

Pour sa part, le ministre de la Cour suprême du Chili a expliqué que sa présence en Haïti rentre dans le cadre d’une visite exploratoire afin d’identifier à quel niveau le Chili peut aider Haïti dans le domaine de la justice conformément à la requête des deux présidents.

Ainsi, durant son séjour, il a rencontré le ministre……………………………...lire la suite sur metropolehaiti.com