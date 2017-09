Deux nouvelles bourses d’études pour le basket haïtien

L’année 2017 ne touche pas encore à sa fin. Elle a été pourtant, en matière de camp de détection de talents, une année riche en activités sportives. Deux jeunes talents, dont Nicolas Jean François Alphonse, ont bénéficié de bourses d’études. Aux USA, ils auront à allier sport et études avant d’espérer se forger une place au sein de la NBA.

Un bon nombre de camps de détection de talents ont été organisés en 2017 sous la supervision de la Fédération haïtienne de basket-ball (FHB). Qui ne se souvient des moments forts vécus par les jeunes basketteurs du pays lors des camps tenus au gymnasium Vincent de la rue Romain à l’initiative de deux stars de la NBA, Skal Labissière (Sacramento Kings) et Nerlens Noël (Dallas Mavevicks) ?

Plus près de nous, les 19 et 20 mai au Centre sportif et récréatif de Turgeau et au gymnase de la rue Romain, en collaboration avec la FHB, les responsables de Power Forward International (PFI) ont tenu un camp de détection avec la participation de plus de 200 athlètes. À l’issue de ce camp, quatorze d’entre eux ont été détectés par les experts américains. Ces athlètes ont été sélectionnés pour prendre part à un autre camp de la FHB, organisé du 14 au 18 juin.

Les experts américains Matt Brasse, Nick Friedman et Cody Topper, sur la demande de la FHB, ont supervisé le camp de la fédération auquel participaient les 14 athlètes. Seulement sept ont tapé dans l’œil des coachs américains. Ils ont été invités à prendre part à un camp international qui devait avoir lieu à Dallas (USA). Malheureusement, cette activité, qui devait en principe attirer la présence d’autres experts du basket américain, a été reportée. À ce sujet, le vice-président de la FHB a fait savoir : « Ce camp a été reporté en raison d’un manque de moyens financiers ».

La bonne nouvelle, dans la foulée, selon les responsables du PFI, est que deux de ces sept jeunes ont bénéficié d’une bourse d’études complète aux USA. Il s’agit de Nicolas Jean François Alphonse, né le 11 octobre 1998, qui a participé à plusieurs activités (Ccamp détection 2016, camp Nerlens Noël, tournoi 3×3, camp de la FHB et camp Skal Labissière) organisées par la FHB, et de Bigord Carl.

