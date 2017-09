Les titres de l’actualité du mardi 19 septembre 2017 sur Radio Vision 2000

L’alerte 1 de niveau vigilance orange est décrétée sur toute la région Nord du pays par le secrétariat permanent de gestion des risques et désastres en prévision au passage de l’ouragan Maria de catégorie 5 et dont les premiers effets devraient se faire sentir à partir de mercredi soir.

Le Premier ministre Jack Guy Lafontant affirme que des dispositions sont en train d’être prises en vue d’apporter les premières réponses en cas d’inondations.

Le Leader de la Plateforme Pitit Dessalines, Jean Charles Moise annonce le maintien des 4 trois journées de manifestation à partir de ce mercredi, jusqu’à Samedi, à la capitale pour dénoncer notamment le projet de budget 2017/2018.

La grève d’avertissement de l’association professionnelle des magistrats pour réclamer une plus importante enveloppe budgétaire au pouvoir judiciaire en est à sa 2e et dernière semaine. Le secrétaire général de cette structure, Martel Jean Claude se dit satisfait de la première semaine et réitère la menace d’une grève illimitée après la reprise des travaux judiciaires le 2e lundi d’Octobre si rien n’est fait dans l’intervalle.

Deux présumés bandits ont été tués par balles, mardi, dans des affrontements entre bandes rivales à Jean-Denis, première section communale de la Petite-Rivière de l’Artibonite. La mort de ces deux individus a provoqué des scènes de liesse au sein de la population locale.

Le commissaire du gouvernement de Saint-Marc, Maitre Jean Claude Elancier, dénonce un plan visant à l’assassiner. Il pointe du doigt des autorités de la cité de Nissage Saget et l’un de ses substituts. Le chef du Parquet affirme être l’objet de menaces de mort et de révocation en raison de son refus de libérer certains bandits.

13 des 41 dossiers de candidatures de personnalités qui veulent représenter le parlement au conseil électoral permanent ont été écartés par la commission bicamérale chargée de les analyser, a fait le co-président, le député Bertrand Sinal.

Parmi les dossiers rejetés figure celui de l’ancien président du Conseil Electoral Provisoire, Max Mathurin pour défaut de décharge, informe le Député Sinal précisant qu’entre 2 et 3 parlementaires en fonction ont postulé.