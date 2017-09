L’ouragan Irma est parti en laissant des pertes énormes en Amérique et fait place à Maria

Écrit par Riphard Serent, MPA / Economiste / riphardserent@gmail.com | Radio Vision 2000

Les ouragans Irma et Harvey pourraient coûter 1,5 point de pourcentage du PIB des États-Unis, soit près de 290 milliards de dollars de dommages liés à l’interruption de l’activité économique, la destruction d’infrastructures et aux pertes agricoles, selon les calculs d’un service météo privé, rapportés par le quotidien français La Tribune.

En effet, le PDG et fondateur d’Accuweather, Joel N. Myers, estimait que les prévisions de croissance américaine pourraient ne pas être atteintes et que la croissance du PIB des USA qui était fixée à 2.1% par le FMI pourrait se retrouver à un niveau inférieur à 1% pour l’année 2017.

Il faut dire que les compagnies d’assurances en Floride sont fortement secouées par l’ouragan Irma et leur capacité financière à absorber une telle catastrophe n’a pas été pleinement évaluée, selon un expert du secteur.

Au niveau des Amériques, les dégâts assurés jusqu’ici par les compagnies d’assurance, ces dégâts causés par l’ouragan Irma, se montent à environ 25 milliards de dollars, dont 18 milliards aux États-Unis et 7 milliards dans les Caraïbes, selon des estimations de la société Karen Clark & Co. Plusieurs jours après le passage du cyclone, ou encore jusqu’à ce weekend dernier du 15 Septembre, 1.5 millions d’entreprises et de logements aux Etats-Unis ont été toujours privés d’électricité, selon le quotidien français.

D’un autre côté, il faut dire que le coût des dommages causés par l’ouragan Irma dans la partie française de la Caraïbe (Saint Barthélemy et Saint-Martin) est évalué à 1.4 milliards de dollars américains, selon la Caisse centrale de réassurance (CCR), un réassureur public spécialisé dans les catastrophes naturelles. Il faut mentionner que ce montant recouvre seulement les dommages au secteur du logement, de l’automobile et aux entreprises et ne concerne pas les véhicules assurés au tiers, les marchandises transportées ou les dommages causés aux récoltes.

Ces données sur l’ouragan Irma prouvent encore que les catastrophes naturelles peuvent coûter très cher à une économie et qu’un pays qui recherche l’amélioration des conditions de vie de sa population devrait éviter d’accumuler des chocs internes liés à la politique, au-delà des chocs externes liés à l’environnement.

Heureusement Haïti était épargné de l’ouragan Irma, mais nous devons nous préparer davantage pour le prochain cyclone Maria qui s’annonce aussi violent que l’ouragan Irma, car après Matthew, qui a déjà fortement affecté la croissance de l’économie pour 2017, Haïti ne peut plus cette année supporter les dégâts d’un autre cyclone qui ne ferait qu’accentuer le niveau de pauvreté dans le pays au-delà des chocs internes actuels liés aux protestations contre la publication de la loi de finances 2017-2018.