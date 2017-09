Astrologie du jour

BELIER

Amour

Vénus vous sera entièrement acquise. Résultat : vos relations conjugales vont devenir plus claires, et vous comprendrez mieux les sentiments et les intentions de votre partenaire. Cela vous aidera à vous accommoder de ses décisions, même si elles sont inattendues ou vous semblent peu judicieuses. Célibataire, les astres vous feront un clin d’oeil complice. N’hésitez pas à remuer ciel et terre pour trouver l’âme soeur : Vénus veillera spécialement à ce que vos efforts soient couronnés de succès.

Argent

Sur le plan financier, votre côté plutôt rêveur et insouciant pourra vous faire rater d’excellentes occasions que vous offrira Saturne. Aussi serait-il utile aujourd’hui de vous adjoindre l’aide d’une personne plus réaliste et plus compétente.

Santé

Avec Mars qui influence votre secteur santé, si ce n’est pas déjà fait, ce sera le moment ou jamais de vous mettre au sport : entraînement en salle, rameur d’appartement ou marche à pied, vous avez le choix ! Si vous vous heurtez à des blocages, ne vous entêtez pas dans une lutte stérile. Essayez plutôt de revoir votre jugement et de redéfinir vos réelles priorités ou vos objectifs. Ce sera la meilleure manière de préserver votre énergie et de vous remettre sur le bon chemin.

Travail

Bons influx de Jupiter et de Saturne. Votre travail sera le premier à en bénéficier. Vous aurez davantage d’énergie et d’endurance. Mais il faudra être pleinement motivé et croire à ce que vous allez faire.

Citation

C’est ce qui est le plus rapproché du feu qui risque de brûler le plus vite (proverbe arabe).

Famille/foyer

La vie de famille ira son chemin, sans heurts significatifs, sans moments exceptionnels non plus. Vos proches seront les uns et les autres pris par leurs activités personnelles, et vous-même aurez beaucoup à faire. Mais cela ne vous empêchera pas de passer de bons moments de détente ensemble.

Vie sociale

Les relations amicales seront plus difficiles, parfois trompeuses. Aiguillonné par Pluton, vous aurez, presque malgré vous, la langue bien pendue, et votre humour acidulé, décapant, ne vous fera pas que des inconditionnels.

Nombre chance

556

Clin d’oeil

Ne critiquez pas tout le monde à tout propos.

TAUREAU

Amour

Quelques problèmes de couple sont possibles. Ils surviendront surtout à cause de divergences d’opinion sur l’utilisation de l’argent commun et l’éducation des enfants. Mais tout cela sera léger, et une très nette amélioration de vos rapports interviendra aussitôt. Célibataire, des problèmes importants sont à prévoir sur le plan amoureux. Vous contrôlerez mal vos sentiments et n’aurez pas une bonne maîtrise de vos pulsions sexuelles. Il pourrait en résulter des difficultés d’équilibre qui risquent de compromettre votre situation ou position.

Argent

Vous chercherez par tous les moyens à développer votre situation matérielle. Dans ce domaine, les influx astraux seront extrêmement favorables. La prospérité vous ouvrira ses bras.

Santé

Avec Mars en aspect harmonique, beaucoup de dynamisme au programme, mais également pas mal d’agressivité. Défoncez-vous pour obtenir ce que vous voulez, vous en aurez les moyens, mais attention à ne pas aller au-delà de vos forces ! Il est conseillé de pratiquer un sport quelque peu violent de façon intensive pour employer de façon positive votre trop-plein d’énergie.

Travail

Des projets professionnels tels que vous en concevez ne peuvent se réaliser qu’en temps opportun. Trop de précipitation peut faire effondrer les plus grands espoirs. Faites donc preuve de patience : « La Fortune vend à qui se hâte une infinité de choses qu’elle donne à qui sait attendre » (Francis Bacon).

Citation

Les morts gouvernent les vivants (Auguste Comte).

Famille/foyer

Vous pourriez profiter de cette journée, dominée par la Lune, où vous serez dans de bonnes dispositions d’esprit, pour renouer des liens que vous aviez un peu trop négligés ces derniers temps et qui pourtant sont susceptibles de vous aider à consolider la stabilité de votre foyer. Par contre, une certaine parente ou une certaine amie devrait être tenue temporairement à distance, car elle aura une mauvaise influence sur votre vie domestique.

Vie sociale

Vous aurez besoin de vous passionner pour quelqu’un ou, à défaut, pour quelque chose. Votre fibre philanthropique se réveillera et vous dynamisera. Ne laissez personne souffler sur votre enthousiasme.

Nombre chance

869

Clin d’oeil

Réfléchissez à vos idées qui sont immédiatement réalisables et appliquez-les sans tarder.

GEMEAUX

Amour

Le Soleil devrait largement bénéficier à votre vie de couple : réconciliation pour ceux qui étaient en froid, beau fixe pour les amoureux, et, pour tous, une plénitude sexuelle qui devrait vous combler. De quoi envisager l’avenir sous les meilleurs auspices, quels que soient vos projets. Célibataire, les aventures passagères, a priori, ce n’est pas votre truc. Mais une fois n’est pas coutume et, avec le concours de Vénus en aspect harmonieux, un coup de passion n’est pas à exclure et pourrait même se révéler très excitant !

Argent

Vous pourrez consolider votre situation matérielle, à condition de gérer votre budget avec une grande rigueur. Mission difficile, mais pas impossible ! Allez voir votre banquier ; il sera de bon conseil et vous aidera à mieux gérer votre budget ou votre patrimoine.

Santé

Positif et plein d’énergie, vous serez partant pour toutes les aventures, y compris les plus risquées. Sans vous empêcher d’agir, il faudra néanmoins prendre garde aux emballements excessifs.

Travail

Ne vous irritez pas contre les lenteurs dans la réalisation de vos projets. « Tout ce qui doit durer est lent à croître » (Louis de Bonald). Plus vos objectifs sont valables, plus ils demandent de temps. Faites donc preuve de patience, en procédant avec application, méthode et par étapes.

Citation

La mort seule met fin à l’espérance (proverbe arabe).

Famille/foyer

Grâce à une ambiance astrale tonique, vous pourrez enfin régler certains problèmes familiaux qui étaient jusqu’ici une source permanente d’angoisses et de soucis.

Vie sociale

Vous vous sentez viscéralement convaincu de certaines choses et profondément misérable quand on vous contredit. Ayez l’indulgence d’accepter les convictions des autres ; cela vous évitera des hostilités inutiles et en même temps élargira votre horizon. Laissez vos amis s’exprimer et écoutez-les ; vous apprendrez ainsi beaucoup de choses utiles. Il serait bon de savoir que « même le plus imbécile des hommes peut vous apprendre quelque chose » (Van Minh).

Nombre chance

871

Clin d’oeil

Travaillez la souplesse, la diplomatie, et soyez tolérant envers les autres comme envers vous-même : vous avez tout à y gagner !

CANCER

Amour

Sous l’égide de Neptune en superbe aspect, la bonne entente se renforcera dans votre couple. Faites attention à ce que les problèmes de la vie quotidienne ainsi que vos soucis socioprofessionnels ne prennent pas le pas sur votre vie commune. Installez une cloison étanche entre ces deux secteurs de votre existence. Célibataire, vous devriez faire une rencontre marquante dans l’immédiat. Mais il n’est pas dit que cette rencontre devrait forcément conduire au mariage ou à une union stable. Profitez quand même de tout ce que vous trouverez de bon.

Argent

Jupiter vous rendra visite. Profitez-en : le dieu de la chance devrait vous aider à améliorer vos revenus. Ce sera le moment ou jamais de négocier une prime quelconque ou, si vous disposez de quelques économies, de réorganiser vos placements.

Santé

Soutenus par des aspects concordants, les natifs du signe devraient jouir aujourd’hui d’une santé du diable. Les sportifs seront favorisés et auront le vent en poupe. Il faudra cependant se méfier des efforts musculaires excessifs, qui pourraient entraîner des problèmes cardiaques.

Travail

De sérieux obstacles se dresseront sur votre route et vous obligeront à vous surpasser pour atteindre vos objectifs professionnels. Vous trouverez en vous assez de ressources pour réaliser de véritables prouesses. En fin de compte, l’épreuve s’avérera un mal pour un bien.

Citation

On ne peut pas être heureux à tort ; on ne peut pas avoir tort d’être heureux (Henri Petit).

Famille/foyer

Aucune planète n’est aussi nettement favorable au réchauffement des relations affectives que Vénus, qui présidera à votre destin aujourd’hui. Profitez de son influence pour faire comprendre à vos êtres chers combien vous les aimez.

Vie sociale

Le secteur relations sera un peu en retrait cette fois. Hormis votre meilleur(e) ami(e), avec qui vous partagez tous vos secrets, votre job et votre famille ne vous laisseront guère de temps pour voir vos bons copains.

Nombre chance

414

Clin d’oeil

Ne perdez pas votre temps avec des personnes qui n’en valent pas la peine.

LION

Amour

Natifs vivant en couple, vous mènerez votre vie à deux tambour battant, et tout votre entourage, même au bureau ou à l’usine, saura exactement ce qui se passe chez vous. Votre conjoint ou partenaire pourrait vous trouver un peu indiscret ou encore un peu trop expansif à son goût. Prenez garde !

Argent

Les influx astraux permettront d’espérer un accroissement de vos revenus. Vous le devrez en particulier aux investissements liés à votre outil de travail ou à votre ouverture à des technologies de pointe.

Santé

La planète Saturne vous conseillera de vous nourrir correctement. Une alimentation répartie en trois repas équilibrés donne le potentiel énergétique nécessaire pour faire face à des journées généralement bien remplies. Efforcez-vous de manger de tout sans excès, en privilégiant les viandes et les poissons grillés, les oeufs, les fromages et tous les laitages, les crudités, les légumes verts et les fruits frais. N’excluez pas les féculents, les farineux et les graisses en quantité raisonnable.

Travail

Vous ne détestez pas les changements, lorsque c’est vous qui en décidez. Ce ne sera vraiment pas le cas cette fois-ci, et il vous faudra beaucoup d’à-propos pour rester maître de la situation et de vous-même. En définitive, cet apparent chamboulement dans votre travail vous rapportera plus d’avantages que d’inconvénients si vous faites preuve d’assez de souplesse pour vous adapter rapidement aux circonstances.

Citation

Je m’avance vers celui qui me contredit (Montaigne).

Famille/foyer

Nettement plus détendu et serein que dernièrement, sous l’égide de Mercure, vous vous efforcerez de trouver le meilleur équilibre possible entre votre activité professionnelle et votre vie familiale. Et vous y parviendrez ! Résultat : tout le monde sera content. Vous réaliserez l’accord parfait avec votre conjoint et vos enfants.

Vie sociale

Avec cet aspect d’Uranus, vous vous adapterez facilement aux événements extérieurs. Evitez quand même de vous mettre dans des positions difficiles ou de créer des conflits : vos moyens de défense étant un peu émoussés en ce moment, il vous sera plus dur de riposter.

Nombre chance

372

Clin d’oeil

Remettez en question vos opinions les plus solidement ancrées.

VIERGE

Amour

Vous avez beau être tolérant, à la longue, les reproches de votre conjoint ou les petites réflexions de votre belle-famille pourraient désaccorder vos relations de couple. Même si vous n’aimez guère les rapports de force, Mars pourrait vous inciter à faire une mise au point un peu musclée ! Célibataire, les occasions de séduire et d’être séduit en retour pourraient prendre la forme d’une histoire qui, pour différentes raisons, ne peut être vécue au grand jour : relation clandestine, amour sur Internet…

Argent

Le climat sera instable et nullement favorable à des investissements importants. Ne vous fiez pas à l’embellie qui semble se manifester : elle sera trompeuse et en tout cas trop fugitive pour être mise à profit.

Santé

Uranus protégera votre santé. Physiquement, vous vous porterez aussi bien que possible : résistance nerveuse à souhait, bonne utilisation de l’énergie psychique, capacité de récupération rapide après l’effort soutenu.

Travail

Côté travail, cette journée sera favorable pour concentrer vos efforts sur tout ce qui est à long terme et pour préparer le terrain en vue des possibilités d’expansion et de progrès qui vont bientôt s’offrir à vous. Vous devrez vous montrer rigoureux dans l’élaboration de vos plans et rechercher les contacts qui faciliteront vos entreprises.

Citation

L’excès d’un très grand bien devient un mal très grand (Florian).

Famille/foyer

Votre vie familiale vous apportera de profondes gratifications. Votre conjoint saura vous encourager et vous soutenir. Avec vos enfants, vous vivrez une belle complicité.

Vie sociale

Rendre quelques petits services pour aider un ami en situation vraiment difficile ne devrait pas vous mettre de mauvaise humeur. « Il se faut entraider, c’est la loi de nature » (La Fontaine). D’ailleurs, cela vous desservirait si par la suite vous deviez lui demander un service ou travailler pour lui. Il faut voir loin dans la vie !

Nombre chance

296

Clin d’oeil

Ne soyez pas naïf au point de croire aux flatteries.

BALANCE

Amour

Vous pourrez voler au septième ciel de la passion. Les astres vous permettront de goûter des joies amoureuses intenses. Les couples afficheront leur bonheur dans les réunions mondaines et savoureront à deux le meilleur de la vie. Célibataire, voici le temps où la passion amoureuse vous comblera. L’intimité se fera plus délicieuse que jamais, et vous n’aurez plus qu’un désir : rester le plus longtemps possible sous la même couette où vous et votre partenaire du moment, vous vous régalerez comme des adolescents !

Argent

Il semble que la chance soit enfin au rendez-vous cette fois-ci et puisse arrondir votre escarcelle. Alors, pour une fois, jouez sans complexes les têtes brûlées. Ménagez-vous quand même une position de repli.

Santé

Pour maintenir votre résistance physique au bon niveau actuel, il est indispensable que vous pratiquiez un sport de façon régulière. Un peu de gymnastique ne suffit pas ; il faut encore courir, jogger ou nager. Faites des efforts, vous serez récompensé.

Travail

Cet aspect de Saturne vous vaudra un surcroît de travail ou de responsabilités, sans grande contrepartie pour le moment. Courage ! Faites face à vos obligations sans rechigner, vous finirez par en tirer un certain bénéfice, même s’il vous faut attendre.

Citation

Ta langue est un scorpion. Avant d’atteindre autrui, c’est toi qu’il atteint (proverbe arabe).

Famille/foyer

Avec votre entourage familial, vous serez assez directif. Mais vous éviterez tout de même d’imposer trop brutalement votre volonté. Les résultats seront plutôt heureux : on vous obéira, mais avec bonne grâce.

Vie sociale

Vous serez bien inspiré de compter sur vos relations et vos amis pour vous épauler. Mais tâchez d’éclaircir rapidement un certain climat d’incompréhension qui règne actuellement dans votre entourage. Reconnaissez que votre caractère intransigeant et votre tendance à l’agressivité ne rendent pas la vie facile aux autres.

Nombre chance

664

Clin d’oeil

Faites un renouveau intellectuel : lectures, expositions, conférences… seront des sources de découvertes passionnantes.

SCORPION

Amour

Le courant sera rétabli entre votre conjoint ou partenaire et vous. A la faveur du bel aspect de Vénus, vous retrouverez un climat de tendresse et d’harmonie. A vous de tout faire pour le maintenir ! Célibataire, c’est l’influence de Vénus dans votre Ciel qui va marquer le début d’une journée particulièrement faste côté amour. Décuplant votre charme et votre sensualité, la déesse de l’amour mettra sur votre route quelqu’un qui ne vous laissera pas indifférent.

Argent

Evitez à tout prix d’écouter les conseils de votre entourage concernant les placements. Vos proches vous pousseraient à faire de grosses bêtises dans la gestion de vos finances. Suivez votre intuition.

Santé

Votre vitalité restera fondamentalement bonne grâce aux charmantes influences de Mercure bien positionné dans votre Ciel. Mais il y aura beaucoup de tension nerveuse. Ce qui peut se traduire, selon les cas, par une explosion ou de la fatigue.

Travail

Grâce au concours généreux de Mercure, vous aurez la possibilité de promouvoir vos projets les plus ambitieux. Accrocheur, persuasif, vous n’hésiterez pas à sonner à toutes les portes.

Citation

Une bonne renommée vaut mieux que l’huile parfumée (l’Ecclésiaste).

Famille/foyer

Les membres de votre famille, tant vos enfants que vos parents ou frères et soeurs, ne manqueront aujourd’hui ni de dynamisme ni d’optimisme. Voilà qui vous fera un bien fou : vous aurez droit à une journée sans le moindre souci concernant votre famille.

Vie sociale

On vous demandera de prendre des responsabilités au sein d’une organisation dont vous faites partie. On recherchera également des échanges d’idées avec vous, échanges qu’on jugera enrichissants. Quel honneur ! Ne vous dérobez pas, mais gardez la tête froide et un comportement modeste.

Nombre chance

345

Clin d’oeil

Préoccupez-vous davantage de ceux qui vous sont chers.

SAGITTAIRE

Amour

Ciel sentimental chargé de nuages et d’orages. La situation ne saurait en être autrement, compte tenu des perturbations astrales actuelles. Des malentendus entre amoureux pourront surgir. Ou des tensions, parce que vous vous passerez tous vos caprices aux dépens de votre conjoint ou partenaire, parce que vous bousculerez l’autre de façon brutale. Les rencontres seront décevantes, car on résistera difficilement à l’envie de ne parler que de soi-même.

Argent

Avec Saturne, l’astre de la restriction et des épreuves, en aspect dysharmonique, vous commencerez à trouver que vos revenus stagnent vraiment trop. Mais ne vous découragez pas : vos efforts sont en train de porter leurs fruits. Même si vous avez encore du mal à organiser votre budget, patience, vous allez bientôt pouvoir trouver un meilleur équilibre et oublier vos soucis.

Santé

Ah, si l’on n’avait pas le pèse-personne à chicaner ! Vous ne serez pas encore prêt à vous assagir sur le plan alimentaire. Pourtant, des problèmes vous attendent si vous ne pratiquez pas la tempérance.

Travail

Les influx mercuriens vous mettront sur la bonne voie de la réussite professionnelle. Les idées seront intéressantes, et leur originalité pourra vous faire remarquer d’une manière très positive. Les projets prendront du poids, et vos réflexes rapides vous feront prendre des initiatives heureuses. En avant !

Citation

C’est bien plus souvent dans les petites choses que dans les grandes que l’on connaît les gens courageux (Baldassarre Castiglione).

Famille/foyer

Une discussion à coeur ouvert avec vos proches à propos d’un problème familial fera bien avancer les choses. Poursuivez le dialogue pour être sûr d’éviter tout malentendu.

Vie sociale

Vous allez surprendre, déranger, ruer dans les brancards, tout bousculer sans crier gare ! Un changement de résidence semble inévitable ; mais une fois qu’il se sera produit, vous vous sentirez plus libre et épanoui. Simultanément, vous pourrez renforcer votre position sociale.

Nombre chance

307

Clin d’oeil

Croyez en votre réussite, malgré les circonstances peu favorables.

CAPRICORNE

Amour

Vous serez prêt à modifier quelque peu vos habitudes et à faire des efforts pour rompre avec le train-train quotidien et la routine conjugale. Bien sûr, ce n’est pas votre conjoint ou partenaire qui viendra s’en plaindre ! Donc, le bien-être et le plaisir régneront en maîtres dans votre vie de couple. Célibataire, vous collectionnerez à plaisir les coups de coeur et les aventures. Mais une rencontre décisive pourrait vous tomber dessus sans crier gare et transformer radicalement votre conception de l’amour.

Argent

Uranus sera bien aspecté : voilà qui vous permettra d’utiliser efficacement vos dons en matière d’argent. Si vous tirez le diable par la queue, vous trouverez enfin des solutions valables pour équilibrer votre budget. Pour ceux qui disposent déjà d’un pactole, grand ou petit, ce sera la journée idéale pour le faire fructifier au mieux. Prenez rendez-vous sans attendre avec votre banquier.

Santé

Vive la décontraction ! Méditation, yoga, étirements au réveil… seront autant de clés à utiliser pour vous sentir en forme et préserver votre équilibre intérieur. Le sport, et si possible en plein air, vous fera également le plus grand bien. Pour préserver vos forces, travaillez la souplesse, la diplomatie, et soyez tolérant avec les autres, comme avec vous-même.

Travail

Stimulé par Uranus après avoir été freiné par Saturne sur le plan professionnel, vous voudrez aller trop loin, prendre trop de risques, et vous frôlerez des précipices. En outre, vous refuserez catégoriquement les conseils, et vous n’aurez guère l’esprit d’équipe. Ce qui ne favorisera pas l’harmonie avec votre entourage professionnel. Alors, prudence !

Citation

A trop se reposer, on perd toute force (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vous devriez avoir droit aujourd’hui à un climat de confiance et de complicité sans faille en famille. Vos proches, tant vos parents que vos enfants ou frères et soeurs, seront tous en bonne forme, et établiront avec vous des relations pleines de tendresse et de confiance.

Vie sociale

Le domaine amical sera très favorisé. Vous pourriez vous faire autant d’amis aujourd’hui que pendant les trois derniers mois. Les amitiés, anciennes et nouvelles, seront pour vous une source de profits dans bien des domaines. Mais n’abusez pas de ceux qui cherchent à vous rendre service.

Nombre chance

362

Clin d’oeil

Continuez à mener votre barque avec enthousiasme et résolution.

VERSEAU

Amour

Le bel aspect de Pluton décuplera votre besoin de sécurité affective. Votre vie de couple manque-t-elle de stabilité ? Vous mettrez alors tout en oeuvre pour la consolider. Si votre coeur est libre, vous ne trouverez plus beaucoup d’avantages à la joyeuse vie de célibataire. Les natifs et natives du deuxième décan seront les plus grands bénéficiaires de ces influx.

Argent

Quelques petits problèmes d’ordre financier vous perturberont et vous obligeront à remettre à plus tard vos folles envies de dépense. Soyez plus raisonnable pour éviter les fins de mois difficiles et démoralisantes.

Santé

Aucune maladie grave ne vous menace, soyez sans crainte ; et, côté énergie, vous aurez ce qu’il faut. Reste qu’avec Jupiter et Pluton, tous deux mal aspectés, quelques-uns d’entre vous ne seront pas à l’abri de soucis digestifs ou circulatoires.

Travail

Grâce à Mercure, qui vous procurera charme et sens de la diplomatie, vous pourrez asseoir votre image de novateur dans le domaine professionnel. Il est possible que l’on vous confie un rôle de conseiller. Dans ce cas, vous accepterez sans réticences.

Citation

Qui ne peut comme il veut, doit vouloir comme il peut (Térence).

Famille/foyer

La vie dans votre foyer sera calme et sans histoire, chacun, parents et enfants, menant son existence avec sagesse. Cet aspect de Saturne vous donnera envie de vous investir au mieux dans l’éducation de vos enfants. Vos efforts pour aider vos rejetons à grandir porteront tranquillement leurs fruits.

Vie sociale

A éviter absolument aujourd’hui dans vos conversations les sujets délicats comme la religion ou la politique. Le risque d’affrontement et d’éclats de voix sera réel. Vous voilà averti !

Nombre chance

125

Clin d’oeil

Ne gémissez pas sur votre sort ; acceptez-le avec résignation. « Le destin conduit celui qui consent et tire celui qui résiste » (Cléanthe).

POISSONS

Amour

Sous l’oeil complice de Vénus, vous pourrez aujourd’hui renforcer les liens de complicité qui vous unissent à votre conjoint ou partenaire. Vous vous sentirez merveilleusement bien ensemble et, même si vous êtes marié depuis longtemps, vous aurez l’impression de vous retrouver aux premiers temps de votre union. Si votre coeur est encore libre, Vénus bien aspectée vous ménagera une forte chance de rencontrer l’amour avant la tombée de la nuit. Tenez-vous prêt pour réagir dans le bon sens ; pas de gaffes !

Argent

Cet aspect de Vénus devrait vous permettre de bénéficier d’une certaine protection sur le plan financier. Evidemment, si vous dépensez à tort et à travers, même Vénus ne parviendra pas à vous éviter les difficultés. Mais si vous êtes raisonnable et gérez sagement votre budget, cette planète vous aidera peut-être à faire quelques économies.

Santé

Vous allez bénéficier du soutien du Soleil et de Mars. Bien aspectés, ils vont vous doter d’une énergie haut de gamme. De plus, ces deux astres ont souvent pour effet de renforcer l’optimisme et la confiance en soi, et d’aider à lutter contre le stress et la nervosité. Voilà qui vous sera très utile pour garder un moral d’acier.

Travail

Au travail, vous aurez l’occasion de démontrer vos talents, et l’on vous en félicitera. Certains natifs auront carrément droit à une promotion qui les enchantera, même si cela ne s’accompagne pas forcément d’une augmentation de salaire. Ceux d’entre vous qui sont au chômage ne devront pas se décourager : le Ciel leur redeviendra favorable.

Citation

Mieux vaut glisser du pied que de la langue (proverbe italien).

Famille/foyer

Calme et sérénité régneront dans votre famille. Mais si vous faites preuve de jalousie, votre conjoint ne vous le pardonnera pas et vous le fera payer cher. Evitez la monotonie dans votre vie au foyer.

Vie sociale

La planète Neptune en cet aspect vous incitera à la pondération. C’est ainsi que vous vous montrerez plus prudent, plus réaliste et plus pratique dans plus d’un domaine. Vous prendrez moins pour argent comptant tout ce qu’on vous racontera. Vous chercherez le concret et le solide derrière les belles promesses que certains pourront vous faire.

Nombre chance

909

Clin d’oeil

Montrez-vous capable de répondre avec humour aux remarques désobligeantes qu’on pourrait vous faire.

