Vers l’organisation du Forum pour la Compétitivité et l’Investissement

Source EJ/Radio Métropole Haïti

C’est sous le Haut Patronage de la Présidence, que le gouvernement de la République d’Haïti et les associations et chambres de commerce du secteur privé invitent, conjointement, les représentants des institutions publiques, privées et de la société civile du pays à se réunir pour trois jours de dialogue sur la compétitivité et l’investissement, les 20, 21 et 22 septembre, en présence de deux experts internationalement reconnus : Pr Michael Porter et Pr Daniel Isenberg.

Suite aux Etats Généraux de l’Investissement (EGI) de 2012, qui rassemblaient les acteurs économiques du pays pour discuter des contraintes à l’investissement et à la compétitivité, l’administration Moïse-Lafontant, de concert avec ses partenaires, organise le Forum pour la Compétitivité et l’Investissement – FCI 2017, avec pour mission de trouver les solutions et les actions pour agir sur les contraintes déjà identifiées. Ce forum a pour objectif de lancer des réformes et de créer les outils de suivi de leur mise en œuvre, et notamment de permettre la réalisation des produits suivants : un Plan d’Action 2017-2020 ; un protocole d’accord entre les parties prenantes pour s’engager à travailler sur lesactions du plan ; un Secrétariat de Réformes qui fera le suivi de la mise en œuvre de ce plan.

Selon le Premier Ministre, Dr Jack Guy Lafontant, « le Gouvernement s’engage, conformément à la vision du Président de la République, à entreprendre des actions concrètes devant faciliter l’établissement………………………………………..lire la suite sur metropolehaiti.com