Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

1,700 postulants pour 50 postes :

Dimanche, plus de 1,700 postulants hommes et femmes venus des 10 départements du pays et de l’étranger, ont pris par à la deuxième et dernière journée des épreuves du concours dans l’espoir d’être recruter dans l’un des 50 postes « d’administrateurs d’État » http://www.icihaiti.com/article-22136-icihaiti-politique-premiere-journee-du-concours-des-administrateurs-d-etat.html http://www.icihaiti.com/article-22130-icihaiti-politique-concours-pour-le-recrutement-des-administrateurs-d-etat.html

Des Ambassades affectées par la grève :

En raison de la grève des transport veuillez prendre note que l’Ambassade du Mexique sera fermées au public ce lundi 18 septembre. L’ambassade du Canada sera ouverte mais avec un personnel réduit, l’Ambassade des États-Unis à Tabarre sera ouverte également à 9h00 mais avec un personnel limitée, tous les rendez-vous de ce lundi pour les visas ont été annulés.

Distribution de motoculteurs, pompes à eau… :

Vendredi, « Food For The Poor » a lancé un partenariat avec le Centre de Formation d’Education Civique d’Assistance Communautaires aux Coopératives, une association de planteurs à Léogâne et venu en aide à plus de 400 planteurs en leur fournissant des motoculteurs, des pompes à eau et des outils aratoires.

2,000 foyers à l’Énergie solaire :

« Comme promis un système d’énergie solaire individuel a été distribué aux habitants de Sevre (Tiburon). 2.000 foyers de 4 sections communales de Tiburon bénéficient……………………………lire la suite sur haitilibre.com