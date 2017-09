Robin Diallo dévoile les plans de l’administration Trump pour Haïti

La chargée d’affaires américaine en Haïti, Robin Diallo, a rencontré plusieurs journalistes séniors, le vendredi 15 septembre, pour passer en revue plusieurs dossiers brûlants de l’actualité comme le TPS et fixer la position des États-Unis. L’appui inconditionnel des USA à la police nationale, à l’approche de la fin de la mission onusienne de maintien de la paix, a été évoqué ainsi que les priorités des Etats-Unis en Haïti.

La position des États-Unis, le plus grand partenaire d’Haïti, sur les questions qui turlupinent le pays a un poids très lourd dans la balance. Depuis son arrivée à Port-au-Prince, la nouvelle chargée d’affaires américaine voit défiler des évènements qui préoccupent au plus haut point la nation haïtienne. Après la menace de l’ouragan Irma, ce furent les manifestations émaillées de violence en contestation du budget de l’exercice fiscal 2017-2018 qui ont secoué la capitale ces derniers jours. Mais il n’y a pas que cela. Comme un message d’espoir, la représentante des États-Unis en Haïti a assuré que « le partenariat entre Haïti et les États-Unis ne prendrait pas fin avec une administration. Il y a longtemps qu’Haïti et les États-Unis sont de vrais partenaires, et cela va continuer. »

Toutefois, sa confiance dans la poursuite du partenariat entre les deux pays ne lui permet pas de dire ce qui va se passer avec le TPS. A la question est-ce qu'il y a une chance que le statut de protection temporaire (TPS) soit renouvelé avant le 23 janvier 2018 qui marque la fin de la rallonge octroyée dernièrement : « Je ne sais pas. Je ne peux pas deviner », a été sa réponse. La question du TPS, « on en discute beaucoup à Washington et en Haïti même avant mon arrivée. A présent la discussion continue », a affirmé Mme Diallo, qui soutient que le processus du TPS n'est pas