Astrologie du jour

BELIER

Amour

Uranus sera de votre côté, intensifiant votre besoin de liberté. De plus, comme il sera en étroite relation avec d’autres planètes, il pourra vous pousser à adopter une attitude plus autoritaire que d’habitude. Voilà qui peut compromettre votre vie de couple ! Essayez de négocier avec votre conjoint plutôt que de lui imposer vos quatre volontés. Si vous vivez seul, vous vous lancerez dans n’importe quelle aventure, au risque d’être déçu. Mais un coup de foudre retentissant est possible pour certains natifs du troisième décan.

Argent

Voilà une des meilleures journées de l’année en ce qui concerne les questions financières. Vous aurez de bonnes cartes en main, surtout si vous devez contracter un emprunt. Optez pour un remboursement à court terme, car la chance du moment concernera les actions à brève échéance.

Santé

Mercure vous incitera à avoir le rire facile. La plupart des gens ignorent le pouvoir thérapeutique du rire. Lorsque vous riez de bon coeur, il vous est impossible d’être pessimiste et découragé. Votre santé physique et surtout psychique bénéficie grandement d’un rire facile. « Le vin pour le corps, le rire pour l’âme » (Béoralde de Verville).

Travail

Une refonte complète de votre organisation du travail pourrait s’avérer indispensable si vous n’avez pas jusqu’ici fait appel à des techniques performantes et mieux adaptées. Tournez résolument le dos à des méthodes archaïques et dépassées par le temps. Allez dans le sens de la simplification et de l’informatisation.

Citation

Le sage doit quitter la vie avec autant de décence qu’il se retire d’un festin (Démophile).

Famille/foyer

Si vous voulez effectuer des transformations dans votre maison ou votre appartement, ou même changer de résidence, vous pourrez obtenir d’intéressantes conditions de crédit. Pour ceux d’entre vous qui ont eu des soucis en rapport avec leur domicile, tout va rentrer dans l’ordre.

Vie sociale

Tout ce qui vous apporte une ouverture aura des chances de réussir, à condition d’aller jusqu’au bout de ce que vous faites, sans trop diluer vos énergies dans des amusements et des fêtes. Vous serez en effet très sollicité ou appelé à voir beaucoup de monde.

Nombre chance

758

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas intimider, et ne tombez pas dans les pièges qu’on pourrait vous tendre.

TAUREAU

Amour

Vous aurez envie de consolider vos liens conjugaux. Votre conjoint ou partenaire sera ravi de l’apprendre et sera plus que jamais aux petits soins pour vous. Vous passerez ensemble des heures inoubliables. Célibataire, sous l’impulsion de la planète Mars, vous saurez déployer tout le charme attractif de votre personnalité. Un nouveau lien amoureux pourra donc se créer aujourd’hui et pourra vous apporter de grandes satisfactions en vous faisant sortir de votre isolement sentimental actuel.

Argent

En raison des bons influx astraux, ce sera le moment idéal pour vous occuper du côté matériel de votre vie : effectuer des investissements financiers, réaliser des transactions immobilières, préparer votre retraite, assurer l’avenir des vôtres, surtout celui de vos enfants. Toutes ces démarches seront grandement favorisées.

Santé

Ne négligez pas vos divers troubles de santé, que vous auriez tendance, par paresse, à considérer comme sans importance. Ce sont peut-être les signes avant-coureurs d’affections beaucoup plus graves, en particulier si vous êtes tabagique ou si vous avez une surcharge pondérale appréciable. Parlez-en à votre médecin, faites faire tous les examens nécessaires pour en avoir le coeur net. Sinon, « pour un clou se perd un fer ; pour un fer, le cheval et pour un cheval, le cavalier » (G. Herbert).

Travail

Mars sera positif pour vous. Il va vous aider à faire preuve de dynamisme et d’ambition. Cependant, Jupiter pourra vous rendre par moments trop conquérant et trop agressif, au risque de vous aliéner le soutien de certaines personnes. Modérez vos réactions, et tout vous réussira.

Citation

Si vous devez parcourir dix li, songez que le neuvième marquera la moitié du chemin (proverbe chinois).

Famille/foyer

Les turbulences planétaires sèmeront le désordre dans votre vie familiale. Certains conflits latents pourront éclater au grand jour. Vous aurez sans doute quelque mal à colmater les brèches. Tâchez cependant de garder votre sang-froid.

Vie sociale

Sous l’influence de Mercure, vous vous montrerez beaucoup plus sociable et plus enclin à l’improvisation. Si, par exemple, des amis ou des parents débarquent chez vous sans prévenir, vous n’en ferez pas un drame. Vous mettrez, le plus naturellement du monde, deux ou trois couverts de plus. Ce sera aussi la porte ouverte pour les copains de vos enfants.

Nombre chance

605

Clin d’oeil

Si vous vous sentez un peu découragé ou morose, offrez-vous un petit coup de coeur.

GEMEAUX

Amour

Natifs vivant en couple, cette phase de Lune aura sur vous une influence très électrique. Vos rapports conjugaux pourraient être singulièrement harmonisés : vous allez probablement vivre une seconde lune de miel. Célibataire, vous entrerez dans une journée où votre vie amoureuse sera plutôt favorisée. Ayez confiance en vous et n’hésitez pas à multiplier les rencontres, car celles-ci pourront déboucher sur une union durable, notamment pour les solitaires du premier décan.

Argent

Cet aspect d’Uranus, malgré ses menaces, ne vous empêchera pas de réaliser des gains matériels intéressants, parfois supérieurs à vos prévisions les plus optimistes. En réduisant vos dépenses, en refusant les acrobaties financières, en réglant au comptant tout ce qui pourra l’être, vous ne courrez pratiquement aucun risque. Contrôlez minutieusement vos factures, vos relevés bancaires, et tournez résolument le dos aux offres trop alléchantes pour être vraiment sérieuses.

Santé

Vous déborderez d’énergie, à tel point que vous aurez tendance à imposer des efforts trop intensifs à votre organisme. Soyez raisonnable. Evitez plus que jamais d’abuser du sel et des graisses. Pas de frites, s’il vous plaît !

Travail

Vous aurez intérêt à présenter vos projets de création aujourd’hui. Il y a de grandes chances pour qu’ils soient approuvés. Votre travail quotidien vous donnera plein de satisfactions.

Citation

Même à son ennemi, on doit tenir parole (Syrus).

Famille/foyer

Vous ferez de louables efforts pour accomplir vos tâches domestiques. Ceux d’entre vous qui ont vu certains de leurs proches traverser des épreuves difficiles dernièrement auront enfin la joie de les voir retrouver l’équilibre, la santé et le sourire.

Vie sociale

Ne croyez pas que tout vous est permis parce que vous avez amassé une somme importante de connaissances ou que vous êtes doué de nombreux talents. Ne vous laissez pas aller à l’orgueil, à l’autosatisfaction, et ne minimisez pas les difficultés qui vous attendent.

Nombre chance

170

Clin d’oeil

Écoutez patiemment les arguments d’autrui ; cela vous sera très instructif et profitable.

CANCER

Amour

Vie conjugale assez stable dans l’ensemble. Aucune planète ne viendra influencer les secteurs de votre thème liés à la vie de couple. Le soutien de Vénus vous promet des amours heureuses et épanouissantes. Célibataire, Vénus en splendide aspect favorisera les rencontres amoureuses. Vous n’aurez pourtant rien d’une girouette. Le plaisir d’un moment ne vous suffira pas. Et si vous tombez amoureux cette fois-ci, votre passion ne sera pas un feu de paille.

Argent

L’influence de la planète Mercure semble être peu sensible. Elle devrait conseiller subtilement de mettre de l’ordre et de détruire certains éléments du passé qui sont devenus inutiles, de manière à se simplifier l’existence. Dans le domaine financier, en particulier, il s’agira de ne pas laisser dormir des valeurs, mais d’adopter une attitude active, en se débarrassant de certains actifs qui pourraient péricliter.

Santé

Très bonne résistance de base. Saturne vous inclinera à consolider votre forme. L’influence de Vénus vous rendra sans doute plus gourmand et sensuel que d’habitude ; mais cela n’affectera pas votre équilibre, bien au contraire.

Travail

Jupiter vous accordera à nouveau son soutien. Il devrait vous donner un sacré coup de pouce sur le plan professionnel. Durant cette journée, votre image brillera de tous ses feux et vous réaliserez les ambitions qui vous tiennent à coeur.

Citation

Les êtres sensibles ne sont pas des êtres sensés (H. de Balzac).

Famille/foyer

Vie familiale sans histoire pour la plupart d’entre vous. Si vous avez des frères, des soeurs ou des cousins proches, cette journée pourra être marquée par un rapprochement important. Si jamais vous êtes brouillé avec l’un d’entre eux, ce sera le moment ou jamais de vous réconcilier.

Vie sociale

Les influx de Saturne mettront sur votre chemin un sage. Ne manquez pas de profiter de sa bonne philosophie de vie. La rencontre pourrait vous ouvrir les portes sur un bonheur simple mais vrai.

Nombre chance

463

Clin d’oeil

Rassemblez vos forces au lieu de les éparpiller.

LION

Amour

Vénus en cette position dans le Ciel des célibataires leur vaudra une journée agréable sur le plan amoureux. Vous serez très entouré, vous ferez de nouvelles rencontres ; et votre charme, votre sens du dialogue et de la répartie vous attireront bien des sympathies. Votre vie de couple risque d’être pour vous une source de complications si, sous l’impulsion perverse de la planète Pluton, vous cherchez à traiter par-dessous la jambe vos obligations envers votre conjoint. Conduisez-vous donc avec franchise et loyauté. Vos efforts seront récompensés.

Argent

Parvenir à gérer de façon rigoureuse votre situation financière ! Voilà quel devra être votre objectif. Hélas, c’est justement ce que vous aurez le plus de mal à accomplir. Refusant de vous imposer quelques restrictions pourtant nécessaires, vous serez enclin à dépenser au gré de vos humeurs et à vivre au jour le jour. Essayez pourtant de voir plus loin que le bout de votre nez, et gardez-vous d’effectuer d’importantes transactions en ce moment.

Santé

De grâce, ne négligez pas votre santé. Tenez compte davantage des signaux d’alarme que vous lancent votre organisme. Sachez que « plus le corps est faible, plus il commande ; plus il est fort, plus il obéit » (J.-J. Rousseau). Prenez donc le temps de consulter un bon médecin généraliste, qui pourra vous recommander le cas échéant à un spécialiste. Dans tous les cas, tâchez de vivre à un rythme plus lent afin d’accorder à votre corps la détente naturelle dont il a besoin.

Travail

La présente conjoncture astrale vous offrira la possibilité de prendre du galon. Mais pas à n’importe quel prix ! Le nouveau poste que vous pourriez éventuellement obtenir aura probablement un rapport avec l’écriture.

Citation

Il ne faut pas être plus royaliste que le roi (Chateaubriand).

Famille/foyer

Jupiter, planète de la chance, va encore protéger efficacement les vôtres, qui seront en grande forme physique et morale. Il y a de fortes chances pour que vos petits chéris réussissent dans leurs études ou dans la pratique de leurs sports favoris.

Vie sociale

Saturne en cet aspect vous insufflera un sens de l’humour décapant. Vous vous montrerez volontiers sarcastique, et aimerez rire et faire rire aux dépens des autres. Attention ! Ce genre d’amusement risque fort de contrarier certains de vos amis, et alors vous vous trouveriez victime d’un retour de flamme.

Nombre chance

427

Clin d’oeil

Luttez contre votre tendance néfaste à accumuler les griefs.

VIERGE

Amour

Les astres ficheront une paix royale aux natifs vivant en couple, et c’est tant mieux ! Place à la complicité conjugale, agrémentée de joyeux moments en famille ou entre amis. Si ce n’est pas le bonheur, ça lui ressemble drôlement ! Pour les célibataires, avec cet environnement planétaire, dans la rue, en voyage et même au bureau, une chose est sûre : leur coeur va s’accélérer. Mais avant, vous aurez fait place nette, en vous débarrassant de vieux souvenirs.

Argent

Vu cette configuration astrale, vous serez bien inspiré de limiter au maximum les transactions financières importantes. Méfiez-vous des opérations boursières hasardeuses. Modérez votre goût du risque.

Santé

Du tonus, de la résistance, de l’optimisme : vous ne risquez pas d’en manquer ! Cela dit, ne tirez pas trop sur la corde, car Jupiter peut se manifester sous un jour moins faste. Des petits soucis d’ordre hépatique sont donc possibles et, si vous pratiquez un sport, faites attention pour prévenir tout problème musculaire.

Travail

En travaillant d’arrache-pied sous les bons auspices de l’astre Jupiter, vous décrocherez plusieurs succès intéressants pour l’avenir. Pensez à laisser plus de champ à vos initiatives personnelles

Citation

Celui qui sait s’arrêter ne périclite jamais (Lao-Tseu).

Famille/foyer

La journée favorisera la vie de famille, en particulier les relations entre parents et enfants. Vos rapports seront empreints d’aménité et de tendresse. Soyez plus réceptif aux désirs ou aux soucis de vos proches.

Vie sociale

Tâchez d’user d’un peu plus de psychologie vis-à-vis de vos amis et relations. Vous éviterez ainsi bien des malentendus et des dissentiments. Faites le point de la situation afin d’éviter des erreurs préjudiciables.

Nombre chance

590

Clin d’oeil

Mettez vos idées en pratique en procédant avec ordre et méthode.

BALANCE

Amour

Après les folies sans lendemain, voici venu le temps de la construction, et vous allez voir que ce n’est pas mal non plus. L’auteur de cette métamorphose ? Saturne, le maître du sérieux et de la profondeur. Les couples parleront mariage, enfant ou projet immobilier. Si vous êtes seul, il vous faudra faire table rase d’un passé tumultueux pour être prêt à croiser l’âme soeur.

Argent

Ceux d’entre vous qui ont eu du mal à gérer leur budget ces derniers temps devraient mieux s’en sortir grâce à Vénus. Attention, cependant, à Pluton mal aspecté, qui pourra vous mettre dans l’obligation de faire des dépenses imprévues pour votre domicile ou vos proches.

Santé

Ce n’est pas parce que les influx astraux vous doteront d’un capital énergétique solide qu’il faudra tirer inconsidérément sur la corde. De nombreuses planètes vous seront toujours favorables, mais vos réserves ne seront pas inépuisables ! Reposez-vous si vous voulez tenir.

Travail

Ce sera le moment de concrétiser vos idées, de donner une base sûre aux projets que vous avez élaborés récemment. Grâce au climat solaire favorable, vous ferez preuve de persévérance et parviendrez au bout de vos entreprises.

Citation

L’attente que nourrit l’espoir n’est pas une véritable attente (E. Benlowes).

Famille/foyer

Vous serez tellement occupé par diverses tâches que vous aurez très peu de temps à consacrer à votre famille. Heureusement, tout ira bien, et vos proches n’auront pas particulièrement besoin de votre présence. Vos enfants seront par moments assez agités, mais ne vous inquiétez pas : ils canaliseront rapidement leur énergie dans des activités positives.

Vie sociale

Normalement, vos amis préférés font souvent partie de votre famille. Qu’ils soient vos oncles, vos beaux-parents ou vos cousins, cette fois, c’est en leur compagnie que vous pourrez passer vos meilleurs moments.

Nombre chance

327

Clin d’oeil

Si vous avez un violon d’Ingres, sortez votre archet dès maintenant.

Scorpion

Amour

Dans votre vie de couple, prenez les choses au sérieux et ne laissez pas traîner les discussions. Sous le regard vigilant de Saturne, vous pourrez consolider vos liens par une certaine complicité très agréable. Célibataire, les amourettes, les flirts seront fréquents ; ils vous donneront la possibilité de vous faire remarquer et de renforcer votre côté social. Faites attention cependant à ne pas vous laisser prendre à votre propre jeu, car votre charme sera très opérant.

Argent

Méfiez-vous d’une nouvelle connaissance qui vous entraînerait dans de folles dépenses en vous incitant à vous livrer à un violon d’Ingres coûteux. Ne jetez pas l’argent par la fenêtre, ni ne dépassez vos moyens, sous peine d’encourir des ennuis inextricables.

Santé

Jupiter, le Grand Bénéfique, en aspect dynamique, vous incitera à prendre une bonne résolution concernant votre santé. Laquelle ? Vous astreindre à équilibrer davantage votre alimentation. Le sucreries et les aliments trop gras pourraient avoir des effets néfastes sur votre circulation sanguine, surtout si vous ne faites pas de sport de façon régulière.

Travail

Les initiatives dans votre vie professionnelle vous réussiront très bien et vous permettront d’établir des contacts utiles à votre expansion. Vous serez encouragé et soutenu dans vos efforts, à condition de les diriger dans une voie sérieuse et bien préparée.

Citation

Partir, c’est mourir un peu (Edmond Haraucourt).

Famille/foyer

Vous ne parviendrez pas à communiquer avec vos proches, et les malentendus risquent de se multiplier. Plus vous vous replierez sur vous-même, plus la situation s’aggravera.

Vie sociale

Vous ne supporterez pas qu’on vous mette des bâtons dans les roues ou, pire, qu’on vous fasse de l’ombre. Vous aurez besoin de vous mettre en avant partout où vous irez. Ce faisant, vous risquez de vous créer des inimitiés désagréables.

Nombre chance

741

Clin d’oeil

Aidez un peu le destin en créant des conditions favorables.

Sagittaire

Amour

Sans planètes malveillantes pour perturber le secteur, votre vie de couple devrait se dérouler comme un long fleuve tranquille, ou presque. Car Mercure ne sera pas là pour rien et il estime que rien ne vaut une petite querelle de temps en temps pour pimenter vos relations conjugales. Célibataire, vous allez sans doute être introduit auprès d’une personne qui fera immédiatement la conquête de votre coeur. Ceci pourrait faire votre bonheur présent et futur. De toutes façons, l’amour va se manifester à vue d’oeil aujourd’hui, et vous n’aurez pas à vous plaindre.

Argent

Grâce aux influences astrales très positives de la journée, la chance devrait vous sourire sur le plan financier. La gestion et le sens de l’économie se révéleront vos qualités profondes. Ce sera peut-être le moment où vous allez décider de construire la maison de campagne de vos rêves.

Santé

Pour bien vous porter et combattre l’influence négative de Neptune en aspect défavorable, privilégiez les aliments à haute teneur protéique, tout en réduisant les graisses et l’alcool. A vous les poissons et les viandes bien maigres ! Vous pourrez faire des brochettes de boeuf, d’agneau, ou d’abats ; cuisinez le poisson en papillote ou au gril sur un lit d’herbes aromatiques.

Travail

Vous aurez certainement des problèmes urgents à résoudre dans votre milieu professionnel. Pour vous en sortir, montrez de la fermeté et organisez avec un soin méticuleux le programme de vos futures activités. Comme il vous sera impossible d’être à la fois au carillon et à la procession, entourez-vous d’une équipe dévouée et digne de votre totale confiance.

Citation

Qui n’a point d’argent n’a point d’ami (proverbe français).

Famille/foyer

A la faveur du bon climat lunaire, vous assumerez pleinement vos responsabilités familiales et dissiperez les fâcheux malentendus entre vos proches. Vous vous occuperez aussi davantage de vos enfants.

Vie sociale

Les voyages effectués durant cette journée seront positifs, agréables et propices à des échanges avec autrui des plus fructueux. Mais attention ! Vous risquez d’accumuler bien des difficultés à vouloir trop entreprendre. Ne forcez pas votre talent.

Nombre chance

119

Clin d’oeil

Notez que « le trop d’expédients peut gâter une affaire » (La Fontaine).

Capricorne

Amour

Il semble que les célibataires soient plus favorisés cette fois-ci côté coeur que les autres natifs du signe. Pour eux, la vie sera simple : il suffira de séduire et le reste s’arrangera tout seul ! Vous renouerez le dialogue avec votre conjoint ou partenaire. Dans ces conditions, il vous sera beaucoup plus facile de régler avec l’autre certains problèmes qui ont sérieusement déstabilisé votre vie de couple récemment, et de mettre fin à de pénibles malentendus. Pour beaucoup d’entre vous, ce sera une véritable renaissance.

Argent

Vous aurez intérêt à profiter de l’influence positive du Soleil pour réorganiser votre budget, revoir vos placements, ou même décider un achat important. Ne vous précipitez pas sans réfléchir, mais n’attendez pas non plus que les événements décident pour vous. Pour quelques-uns d’entre vous, c’est votre conjoint qui rencontrera une opportunité fort intéressante sur le plan financier, mais vous en profiterez tout autant que lui.

Santé

Pas toujours facile de trouver l’équilibre : beaucoup de planètes aux influences souvent contradictoires vont en effet se télescoper dans les secteurs de votre thème liés à la santé. Les plus négatives ? Saturne et Neptune, qui risquent de faire chuter votre tonus ou vos défenses immunitaires, et du même coup, de vous rendre quelque peu patraque. Heureusement, le Soleil et Mercure, nettement plus punchy, devraient minimiser ces attaques et vous aider à récupérer rapidement.

Travail

La planète Mars viendra remettre de l’action dans votre vie professionnelle, qui se trouvera dans une phase très évolutive. Promotions, postes plus lucratifs seront à votre portée. Si vous êtes sans travail, votre situation pourra prendre fin aujourd’hui même.

Citation

Deux choses qui se ressemblent peuvent être à l’opposé l’une de l’autre : ainsi le ciel ressemble à l’eau (proverbe arabe).

Famille/foyer

Très sentimental sous l’influence de Neptune, vous sortirez de votre réserve pour manifester clairement l’amour que vous portez à votre conjoint et à vos enfants. On sera ravi de votre nouvelle expansivité.

Vie sociale

Jupiter fera la part belle à la camaraderie et à l’amitié : retrouvailles avec d’anciens copains ou approfondissement de liens plus récents… Tout sera une source d’affection très réconfortante.

Nombre chance

693

Clin d’oeil

Lancez-vous de petits défis. Vous mettre au sport ou arrêter de fumer seront autant d’occasions de consolider votre moral et votre volonté.

Verseau

Amour

Vénus devrait protéger votre vie conjugale. La situation pour les couples sera un peu moins tendue que dernièrement. Mais vous devriez veiller à ne pas laisser votre conjoint ou partenaire s’enfermer dans le refus de tout dialogue et de toute concession. Certains natifs esseulés penseront sérieusement au mariage. Les veufs et les divorcés seront tentés par une nouvelle expérience. Mieux vaudrait cependant reporter ces projets, car actuellement les influences astrales ne sont pas très favorables.

Argent

Compte tenu de la présente configuration astrale, les temps seront davantage tournés vers les économies que vers des dépenses inconsidérées. Cela signifie que vous serez en train d’évoluer et que l’argent vous inspirera des motivations plus sérieuses.

Santé

N’ayez aucune crainte de manquer de tonus ! Avec Mars et Mercure qui se partageront les secteurs santé de votre thème, non seulement vous ne tiendrez pas en place, mais vous pourrez même, par moments, vous sentir survolté. Pour évacuer ce surplus de nervosité, le sport est tout indiqué, à condition d’y aller progressivement et d’éviter des mouvements trop violents ou trop brusques.

Travail

La journée ne pourra pas être morne si vous vous engagez dans le travail avec énergie et décision. L’ambiance astrale sera favorable à l’action réfléchie, et vous devriez tirer un profit certain du zèle que vous mettrez à accomplir vos tâches. Suivez strictement votre plan de travail, sans bondir continuellement d’une chose à une autre comme un kangourou.

Citation

Entre l’oignon et la pelure, on ne tire qu’une mauvaise odeur (proverbe arabe).

Famille/foyer

Dans certains cas, ce sont vos enfants qui se montreront plus cassants que d’habitude. Ne vous inquiétez pas, contentez-vous de rester calme et attentif, et ils retrouveront rapidement leur équilibre. Dans d’autres cas, c’est vous qui risquez de vous montrer plus exigeant, parfois de manière excessive.

Vie sociale

Vous avez des droits, et vous avez parfaitement raison de vouloir les faire prévaloir. Cependant, ne vous en appelez pas à la Justice au moindre incident. Il est bien vrai qu’ « un mauvais accommodement vaut mieux qu’un bon procès » (proverbe français). Tâchez toujours d’entretenir des relations de bonne entente avec les autres.

Nombre chance

827

Clin d’oeil

Opposez aux provocations le sang-froid et la sérénité.

POISSONS

Amour

Très bonne journée pour ceux qui rêvent de passer des moments de calme et de félicité auprès de l’être aimé. Si possible, profitez de l’action apaisante de Vénus pour organiser un jour de solitude à deux, loin des tracas du monde. Célibataire, vous pourriez bien rencontrer l’homme (ou la femme) fait(e) sur mesure pour vous, à la faveur du bel aspect de Vénus. Et peut-être passerez-vous bientôt devant M. le Maire. Non, vous n’êtes pas en train de rêver, votre bonheur est bien réel ! Tous mes voeux !

Argent

Pluton en cet aspect pourra fragiliser votre situation financière si vous avez contracté des emprunts à tout va. Vous risquez une fois de plus de vous retrouver devant de délicats problèmes d’échéances. Mais le passage du Soleil devrait vous aider à vous en sortir, à condition que vous preniez le taureau par les cornes : négociez avec votre banquier et, surtout, oubliez pour l’instant vos nouvelles envies d’achats.

Santé

Halte aux excitants ! Vous vous sentirez véritablement mieux si vous renoncez au café, au thé fort, aux boissons alcoolisées, aux liqueurs, au tabac et aux sauces piquantes. Dites-vous qu’il existe bien d’autres plaisirs dans la vie, qui sont non seulement inoffensifs mais encore revigorants. Ne prenez que ceux-là.

Travail

La chance jouera en votre faveur. Elle sera propice à la réussite de quelques coups d’audace ; mais n’en abusez pas. Il vous faudra user de beaucoup de tact et de diplomatie si vous travaillez en équipe ou si vous dirigez du personnel ; abstenez-vous de hausser le ton et restez courtois dans vos propos.

Citation

Tel brille au second rang qui s’éclipse au premier (Voltaire).

Famille/foyer

Surveillez bien vos enfants et mettez-les en garde contre l’alcool. A part le fait que l’alcool est une véritable drogue, le plus grand risque encouru, pour la plupart des jeunes, est la baisse de vigilance liée à l’état d’ivresse, pouvant entraîner oubli de préservatifs et risques d’accident de voiture.

Vie sociale

Vous voudrez exercer sur votre entourage une autorité tyrannique, mais cela risque de provoquer des conflits graves. Le moment sera mal choisi pour des contestations juridiques ; choisissez le compromis.

Nombre chance

762

Clin d’oeil

Au lieu de claquer des portes sur un coup de tête, prenez le temps de réfléchir. Vous éviterez erreurs et regrets.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com