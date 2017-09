Éphéméride du jour……, 15 Septembre 1890 // Naissance d’Agatha Mary Clarissa Miller, femme de lettres britannique, auteure de nombreux romans policiers

15 Septembre 1890 Naissance d’Agatha Mary Clarissa Miller, femme de lettres britannique, auteure de nombreux romans policiers

Son nom est associé à celui de ses deux héros : Hercule Poirot, détective professionnel, et Miss Marple, détective amateur. On la surnomme la « Reine du crime » ; cela fait d’elle l’un des plus importants et des plus novateurs des écrivains (dans le développement du genre). Elle a aussi écrit plusieurs romans, dont quelques histoires sentimentales, sous le pseudonyme de Mary Westmacott.

Agatha Christie fait partie des écrivains les plus connus au monde et elle est considérée comme l’auteur le plus lu de l’histoire chez les Anglo-Saxons, après William Shakespeare ; c’est aussi de très loin l’auteur le plus traduit dans le monde. Elle a publié 66 romans, 154 nouvelles et 20 pièces de théâtre, ces œuvres ayant été traduites dans le monde entier. La plupart des intrigues se déroulent à huis clos, ce qui permet au lecteur d’essayer de deviner l’identité du coupable avant la fin du récit.

Ses romans et nouvelles ont été adaptés au cinéma ou à la télévision, en particulier Le Crime de l’Orient-Express, Dix petits nègres, Mort sur le Nil et Le Train de 16 h 50.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agatha_Christie

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui,

Aujourd’hui, 15 Septembre 2017

258ème jours de l’année, 37ème semaine de l’année

107jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

1821 Indépendance du Costa Rica, du Guatemala, du Salvador, du Honduras et du Nicaragua.

Japon Keirô no Hi (jour des personnes âgées)

Inde jour de l’ingénieur

Grande Bretagne Battle of Britain Day, commémoration annuelle de la plus grande bataille aérienne de la bataille d’Angleterre.

Thaïlande Jour de SilpaBhirasri, sculpteur qui consacré sa vie à l’art thaï.

États-Unis : début du mois de l’héritage hispanique.

Slovénie : jour du retour du littoral slovène à la Patrie.

Pour les catholiques : Notre-Dame des Douleurs, patronne la congrégation de la Sainte Croix célébrée le lendemain de l’exaltation de la Sainte-Croix. / Notre Dame des sept douleurs est célébrée dans le monde et en Haïti à Fessard/ grand boulage/ Pillate

Samedi 16 septembre

Malaisie : Malaysia Day, Fête de la Malaisie, commémore l’établissement de la fédération en 1963

1810 Mexique : Fête de l’indépendance

Papouasie-Nouvelle-Guinée : Fête nationale, commémore l’indépendance vis-à-vis de l’Australie en 1975

Dimanche 17 septembre

Journées européennes du patrimoine

Jour de la vertu dans le calendrier républicain

——————————————————————————————————————

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée mondiale du lymphome ou cancer des nœuds lymphatiques

Un cancer méconnu mais de plus en plus répandu !

Depuis plus de vingt ans, le nombre de nouveaux cas de lymphomes a presque doublé, principalement dans les pays développés.

Cette forme de cancer du sang peut survenir à tout âge et toucher tout le monde. Elle reste pourtant encore très méconnue et c’est bien l’objectif de cette journée mondiale que de le faire connaître auprès du grand public.

Originalité de cette journée mondiale, elle est organisée en France par une association de patients France Lymphome Espoir, sous l’égide de la Lymphoma Coalition.

http://www.journee-mondiale.com/57/journee-mondiale-du-lymphome.htm

Journée internationale de la démocratie

Le courage est mis à l’épreuve quand on est dans la minorité,la tolérance est mise à l’épreuve quant on est dans la majorité

Journée Internationale de la démocratie

Le choix de la date du 15 septembre pour célébrer cette journée a été effectué par l’Organisation des Nations Unies et correspond à l’adoption, en septembre 1997, de la Déclaration universelle sur la démocratie. Cette Déclaration pose les principes constitutifs d’une démocratie et définit les caractéristiques et les fonctions d’un gouvernement démocratique.

http://www.journee-mondiale.com/206/journee-internationale-de-la-democratie.htm

Journée Internationale pour la liberté de l’instruction

« Les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants ».

Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948, article 26.3

Qui a eu cette idée folle ?

On comprendra qu’avec une telle introduction, les promoteurs de cette journée internationale militent activement contre les monopoles éducatifs dans les pays dans lesquels ils sont représentés.

En France, contrairement à une idée reçue solidement établie, l’école n’est pas obligatoire, c’est l’enseignement qui l’est.

Un jour d’inventer l’école…

Partant de ce constat, les associations rencontrent régulièrement les ministères concernés (éducation nationale dans le cas de la France) pour négocier les modalités des contrôles pédagogiques indispensables.

Le citoyen lambda pourra cependant s’interroger sur le bien fondé de cette instruction alternative et sur ses répercussions sur la socialisation des enfants qui échappent ainsi à la confrontation avec les autres jeunes de leur génération. Le débat est ouvert…

http://www.journee-mondiale.com/247/journee-internationale-pour-la-liberte-de-l-instruction.htm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. UN FAIT A RETENIR

15 Septembre 1904 Le premier ballon-sondeutilisé pour la recherche météorologique est lancé à St. Louis, Missouri

Dans les domaines de la météorologie et de l’astronautique, le ballon-sonde actuel est un ballon libre non habité, utilisé pour faire des mesures locales dans l’atmosphère. Son principal intérêt est de pouvoir atteindre des altitudes d’environ 30 km même plus, ce qu’il est impossible de faire avec des moyens plus conventionnels tels que les avions. Son prix est par ailleurs sans commune mesure avec celui d’un satellite.

——————————————————————————————————————

HAITI

15 Septembre

1893 Arrêté du président Hyppolite suspendant le conseil communal de Port-au-Prince

Une commission chargée de gérer les intérêts de la commune jusqu’aux prochaines élections fut alors créée. Elle est composée des citoyens Mombrun Elie, Pierre Lafleur et Henri Augustin.

15 Septembre 1994 Le président américain, Bill Clinton, menace les autorités militaires haïtiennes

Dans un discours télévisé, ce soir-là, le président américain Bill Clinton demanda officiellement aux autorités militaires, auteurs du coup d’état du 30 septembre 1991, de se retirer du pouvoir. Après avoir mis l’accent sur la situation alarmante des droits de l’homme en Haïti, il annonça l’intention des États-Unis d’utiliser la force, si nécessaire, pour mettre fin à cette situation.

————————————————————————————————————

La Pensée du Jour

« On ne possède jamais réellement les choses. On ne fait que les tenir un instant. Si l’on est incapable de les laisser aller, ce sont elles qui nous possèdent.»

Antony de Mello

———————————————————————————————————————

PRENOM DU JOUR

Saint-Roland mais aussi Orlando, Orlane, …

Après avoir fait vœu de silence pendant vingt-six ans, Roland est mort le 15 septembre à Borgo San Domino (Italie). Les Roland sont courageux et observateurs. Leur couleur : le vert. Leur chiffre : le 1.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui

Vendredi 15 Septembre 2017 Dernier croissant

Mercredi 20 Septembre 2017 Nouvelle Lune

L’Ere des Vierge, Comprise entre le 23 aout et le 23 Septembre

———————————————————————————————————————

LE CULTUREL CHEZ NOUS

——————————————————————————————————————————-

MIZIK LAKAY

Dener Ceide «sele bride»

Pour découvrir la musique de Dener Ceide «sele bride» cliquez sur le lien qui se trouve sur notre site :

On revient ce matin avec ce morceau de Dener Ceide. Parce qu’il a beaucoup dit, tout dit sur le positivisme, sur l’engagement et la volonté, on vous invite à faire votre cette musique et bien sur au delà de la mélodie assez entrainante à faire votre chaque mot, chaque phrase.

Le 25 avril 2009, il a publié son premier album baptisé « Kouraj » (un mélange de rock, d’afrobeat, de reggae, et de rara) qui a eu un succès phénoménal et nominé dans la catégorie Album de musique du monde de l’année aux Prix de la musique Folk canadienne 2009. A partir de cet opus, les projecteurs canadiens et internationaux se sont acharnés sur l’artiste.

Dans plusieurs centres culturels- Dernière ligne

LolFest, le premier festival international du rire en Haïti

Et la soirée hommage au célèbre comédien Théodore Beaubrun, dit LanguichatteDébordus est pour ce soir à partir de 7h30. Pour ce spectacle qui clôturera le festival, Mélanie, Barnabé, Manfred, Ashley et Sexi seront sur scène pour jouer une pièce inédite de ce comédien qui a grandement marqué le théâtre contemporain haïtien.

—————————————

Inscriptions au Concours des 10 Jeunes haïtiens les plus remarquables

La Jeune Chambre Internationale Haïti (JCI Haïti) en collaboration avec ses différents partenaires organisent la 6ème édition du Concours TOYP (The TenOutstanding Young Persons) ou les « 10 Jeunes les plus remarquables ». Le Concours des 10 Jeunes haïtiens les plus remarquables de la JCI-Haïti vise à mettre sous les feux des projecteurs et élever au rang de modèle, 10 jeunes âgés de 18 à 40 ans, ayant accompli des choses extraordinaires dans l’une des catégories suivantes :

Réalisations en matière d’Affaires, d’économie, et/ou d’entreprise

Affaires politiques, juridique, et/ou gouvernementales

Leadership et/ou réalisation académique

Réalisation culturelle

Leadership morale et/ou environnemental

Contribution aux droits des enfants, à la paix mondiale, et/ou aux droits de l’homme

Leadership humanitaire et/ou volontaire

Développement scientifique et/ou technologique

Développement personnel et/ou réalisation personnelle

Innovation médicale

Le lauréat des lauréats aura la possibilité de représenter Haïti au concours TOYP mondial en 2018, à l’occasion du congrès mondial du mouvement JCI qui rassemble des organisations de 119 pays.

Retrouvez les règlements et le formulaire d’inscription sur notre site.

15 SEPTEMBRE 2017, 7e EDITION DU VILLAGE GOURMAND, AU KARIBE

Une initiative de Gouts & Saveurs Lakay. Cette édition débute aujourd’hui et prend fin le 23 septembre 2017.

————————————————–

Le 15 septembre prochain

à « la Nuit Francophone de l’Inspiration », des lauréats pourront venir partager leurs expériences et leur parcours d’avec le grand public qui sera suivi de la grande cérémonie de récompense le 16 septembre 2017 où des grandes personnalités du monde francophone seront présentes afin de dévoiler le Super Prix Du Jeune Francophone de l’Année et remettre un trophée a chaque candidat, à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Un haïtien figure parmi les 30 jeunes qui font bouger la Francophonie « Michel Joseph (HAITI), 29 ans : « Haïti aux mille facettes »

Michel Joseph a commencé dans le métier de journalisme en 2010. 7 ans plus tard, il est considéré comme l’un des meilleurs reporters en Haïti. En tant que journaliste Reporter, il se sert de son micro pour influencer et contribuer à l’amélioration des conditions de vies des autres. Il s’intéresse aux phénomènes sociaux qui rongent la société et leurs conséquences sur le mode de vie de la population (consommation de la drogue, situation des enfants dans la rue, conditions de détentions dans les prisons, prostitution, la problématique de l’adoption en Haïti, etc.) « J’ai remarqué que le social est plutôt négligé par la presse Haïtienne. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de me frayer un chemin », soupire-t-il. A travers ses grands reportages, il essaie également d’allumer les projecteurs sur la vie de certaines couches défavorisées de la société et amener la société à tenir compte de leurs efforts et contribuer à leur émergence ».

Ce prix est organisé par l’association 3535 avec le concours du réseau de l’Institut Français et de l’Ecole Supérieure de Commerce d’Abidjan (ESCA). C’est un prix qui récompense 35 jeunes du monde de la Francophonie âgés de 18 à 35 ans ayant réalisé des activités exceptionnelles dans leur communauté.

Pierre Nahoa, commissaire général de cette deuxième édition commente en ces termes : «La jeunesse du monde francophone nous démontre qu’elle sait innover et se démarquer. Il nous appartient d’accompagner cet élan par de la visibilité et un soutien financier plus accru que nous comptons stimuler au travers de ces prix ».

source : LOOP NEWS

——————————————————————————————————-

21 & 22 OCTOBRE 2017, ARTISANAT EN FETE

Cette année met en valeur l’artisanat utilitaire et l’artisanat d’art sous différentes formes : perles et paillettes, papier mâché, fer découpé, corne et os, poterie, bois travaillé, vannerie et orfèvrerie, etc

——————————————————————————————————-

L’actualité du monde, dans le passé

15 septembre 1254 Naissance de Marco Polo

Marco Polo est un marchand et explorateur vénitien. Il entreprend son voyage à 17 ans et est l’un des premiers Européens à se rendre en Extrême-Orient et à emprunter la Route de la soie vers la Chine (qu’il nomme Manji). Il y entre au service de Koubilaï Khan et y reste 16 ans. Il visite également l’empire mongol. Rentré à Venise après 24 ans de voyages, il fait le récit de ses aventures dans un livre connu sous le nom: » “Livre des merveilles du monde”.

Il est mort le 8 janvier 1324.

15 septembre 1535 Jacques Cartier décide d’hiverner

Jacques Cartier passera l’hiver au pays. Il laisse ses bateaux à la jonction de la rivière Ste-Croix (maintenant St-Charles). Donnacona cherche à le convaincre de ne pas remonter le cours du fleuve pour qu’il ne rencontre pas d’autres tribus et ainsi garder le monopole des fourrures.

15 septembre 1590 Élection du pape Urbain VII

Urbain VII mourra de la malaria le 27 septembre suivant.

Il a régné pendant 13 jours et n’a pas été couronné.

Il s’appelait Giambattista Castagna. On dit qu’il était antifumeur.

Liste des dix plus courts règnes pontificaux :

Urbain VII, 228e pape, du 15 septembre au 27 septembre 1590, a régné pendant 13 jours et n’a pas été couronné ;

Boniface VI, 112e pape, en avril 896, aurait régné pendant 15 ou 16 jours ;

Célestin IV, 179e pape, du 25 octobre au 10 novembre 1241, a régné pendant 17 jours et n’a pas été couronné ;

Sisinnius, 87e pape, du 15 janvier au 4 février 708, aurait régné pendant 21 jours ;

Théodore II, 115e pape, en décembre 897, aurait régné pendant 21 jours ;

Marcel II, 222e pape, du 9 avril au 30 avril 1555, a régné pendant 22 jours ;

Damase II, 151e pape, du 17 juillet au 9 août 1048, a régné pendant 24 jours ;

Pie III, 210e pape, du 22 septembre au 18 octobre 1503, a régné pendant 27 jours ;

Léon XI, 232e pape, du 1er avril au 27 avril 1605, a régné pendant 27 jours ;

Jean-Paul Ier, 263e pape, du 26 août au 28 septembre 1978, a régné 33 jours.

15 septembre 1613 Naissance du Duc Francois de la Rochefoucauld

François VI, duc de La Rochefoucauld, prince de Marcillac, né le 15 septembre 1613 à Paris et mort le 17 mars 1680, est un écrivain, moraliste et mémorialiste français, surtout connu pour ses Maximes. Officiellement, il n’a publié que « Mémoires » et « Maximes », mais cet homme de lettres émérite écrivait beaucoup.

15 septembre 1644 Le pape Innocent X est élu

Giovanni Battista Pamphilj fut élu pape le 15 septembre 1644, à la mort d’Urbain VIII. Il prend le nom de Innocent X. Très vite sa belle-sœur, Olimpia Maidalchini, veuve de son frère aîné, va prendre sur lui un irrésistible ascendant dont vont se gausser pendant toute la durée du règne les gazettes françaises et surtout la propagande de l’Église réformée. Ambitieuse, avide et intrigante, elle remplit d’elle-même chaque espace de la vie politique et sociale de Rome en devançant le personnage le plus important de la Curie. Il mourut le 5 janvier 1655, Olimpia raflant tout ce qu’elle pouvait dans les appartements pontificaux. On raconte que sa dépouille resta abandonnée pendant trois jours sans que personne ne se charge de l’enterrement. Sa très chère Olimpia refusa de donner le moindre sou pour les funérailles.

15 septembre 1663 Mgr de Laval arrive à Québec avec le premier orgue en Amérique

C’est dans une église de Québec que le son d’un orgue se fait entendre pour la première fois en Amérique, quelque 60 ans plus tôt que chez nos voisins américains.

15 septembre 1760 Traité d’Oswegatchie

Conformément au traité d’Oswegatchie, confirmé à Kahnawake, les Iroquois s’engagent à rester neutres. En retour, on leur promet qu’ils ne seront pas dépouillés de leurs terres, ni traités en ennemis par les Britanniques.

15 septembre 1773 Arrivée du Hector

Un groupe d’Écossais des hautes-terres suit un cornemusier sur le bateau Hector qui arrive à Pictou, en Nouvelle-Écosse. Leur arrivée symbolise le début de la colonisation écossaise au Canada, même si d’autres colonies se sont déjà établies à l’Île-du-Prince-Édouard.

15 septembre 1789 Naissance de James Fenimore Cooper

James Fenimore Cooper est le premier grand romancier américain. Il est né à Burlington dans le New Jersey le 15 septembre 1789 et mort le 14 septembre 1851 à Cooperstown dans l’État de New York.

Il a signé des œuvres qui ont pour titre The Pioneers, The Prairie, The Pathfinder, et The Last Of The Mohicans, qui a inspiré une série télévisée. Il a aussi écrit une histoire de la marine américaine.

15 septembre 1821 Indépendance du Costa Rica, du Guatemala, du El Salvador, du Honduras et du Nicaragua

Les colonies du Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Salvador s’émancipèrent de l’autorité espagnole en 1821 et émettent une déclaration d’indépendance commune.

Elles font pendant quelque temps partie de l’empire mexicain d’Augustín de Iturbide.

Ces colonies ont fait partie intégrante du Mexique, mais en 1823, une révolution au Mexique évinça l’empereur Agustín de Iturbide, et un nouveau congrès mexicain vota pour autoriser aux provinces d’Amérique Centrale à décider elles-mêmes de leur propre sort. Cette année-là, l’organisation des Provinces unies d’Amérique centrale fut créée à partir des cinq états d’Amérique centrale sous la présidence du général Manuel José Arce. Lorsque cette fédération fut dissolue en 1838, le Salvador devint une république indépendante.

15 septembre 1873 Ouverture du premier séminaire de Chicoutimi

Mgr Dominique Racine fonde le Séminaire de Chicoutimi. Le premier objectif du Séminaire est la préparation de jeunes à la prêtrise afin d’assurer la relève du clergé séculier dans la région. Le 15 septembre 1873, 61 élèves se présentent et trois prêtres s’y trouvent pour accueillir ces élèves. Malheureusement, le feu de 1912 oblige les étudiants à déménager. En septembre 1914, on inaugure le nouveau Séminaire sur la rue Jacques-Cartier, aujourd’hui le Cégep de Chicoutimi.

15 septembre 1874 Ouverture de la Conférence internationale de la poste

Le 15 septembre 1874, Heinrich von Stephan, directeur du service postal de la Confédération d’Allemagne du Nord, organisa la Conférence internationale de la poste qui avait pour but de créer une union postale internationale. La conférence s’ouvrit à Berne, la capitale de la Suisse et accueillit les représentants de 22 pays. Le 9 octobre 1874, la conférence prit fin et le Traité de Berne fut signé. Il instaura la création de l’Union générale des postes. Cette journée sera dorénavant la Journée mondiale de la poste.

15 septembre 1881 Inauguration de la statue de la Vierge sur le Cap-Trinité

« Au milieu des années 1860, le curé Dominique Racine formule le souhait de voir une statue de la Vierge sur le Cap-Trinité. Ne pouvant soutenir cette onéreuse dépense, le curé met son idée de côté. Il faut attendre en 1878 pour voir le projet ressusciter.

C’est le malheureux voyageur de commerce Charles-Napoléon Robitaille qui aura cette opportunité. Ce dernier, en voulant traverser les glaces de la rivière Saguenay entre Sainte-Anne et Chicoutimi, se retrouve à l’eau avec son cheval et son équipement. À cet instant, Robitaille évoque la Sainte-Vierge pour venir à son secours, il réussit à se hisser sur une glace et s’en sauve par miracle… Gravement affecté par cet accident, il demande, encore une fois à la Vierge, de lui laisser au moins 10 ans de vie pour finir d’élever sa famille. Pour remercier celle qui lui a sauvé la vie, Robitaille décide d’ériger un monument en son honneur. Dès la fin de septembre 1880, Robitaille commande une statue de la Vierge d’une hauteur de 7,5 mètres au sculpteur Louis Jobin. Sculptée en trois blocs dans du pin, la statue est terminée en avril 1881. Après avoir été exposée à Québec et à Montréal, elle est transportée, à la mi-août, par le vapeur Union jusqu’à l’Anse-Saint-Jean.

L’ascension de la statue sur le Cap-Trinité pose quelques problèmes… Après être tombée à l’eau au quai de l’Anse-Saint-Jean, elle est tirée jusqu’au pied du Cap-Trinité. Elle y reste quelques jours partiellement immergée, jusqu’à ce qu’on la hisse au sommet du Cap. Sectionnée en 14 morceaux puis montée en 22 étapes à l’aide de palans, la statue se retrouve au sommet du Cap, huit jours plus tard. Son inauguration eut lieu le 15 septembre 1881.

Au cours de ses 120 ans d’existence, soumise aux températures extrêmes et à l’insouciance des milliers de visiteurs, Notre-Dame-du-Saguenay a dû subir plusieurs cures de rajeunissement. Des restaurations majeures ont été entreprises en 1913, 1948 et 1977. »

15 septembre 1881 Naissance d’Ettore Bugatti

Bugatti est le constructeur automobile alsacien le plus réputé pour ses voitures de course, les légendaires bolides bleus au radiateur en fer à cheval, au palmarès inégalé, et pour ses modèles de prestige comme la Royale. La marque a été fondée par Ettore Bugatti.

Il est décédé le 21 août 1947.

15 septembre 1885 Éléphant tué par un train

À St. Thomas, Ontario, le célèbre éléphant du cirque de P.T. Barnum et le plus gros éléphant jamais gardé en captivité est tué par un train.

L’éléphant Jumbo est né en 1861 au Soudan, en Afrique. Jeune, il est capturé, amené en France et gardé au Zoo Jardin des plantes. En 1865, il est tranféré dans un zoo de Londres où ses gardiens le baptisent Jumbo. (À l’origine, ce mot provient d’une langue indigène « Jumbe » veut dire » chef » et non pas gros). Les visiteurs peuvent faire un tour sur son dos. Jumbo est ensuite vendu au cirque Barnum & Bailey pour 10 000$ US. Selon la publicité, il mesurait quatre mètres de haut. Il fut tué lorsque frappé par un train qu’il aurait chargé. Une légende raconte que Jumbo aurait voulu sauver un jeune éléphant du nom de Tom Thumb qui se trouvait sur la voie du chemin de fer.

15 septembre 1894 Naissance de Jean Renoir

Jean Renoir est un réalisateur de cinéma et scénariste français né à Paris (quartier de Montmartre) le 15 septembre 1894 et décédé à Beverly Hills (Californie, États-Unis) le 12 février 1979 à l’âge de 84 ans. Il est le deuxième fils du peintre impressionniste Auguste Renoir.

Ses films ont profondément marqué les mutations du cinéma français entre 1930 et 1950, avant d’ouvrir la porte à la Nouvelle Vague du cinéma français.

Filmographie sélective :

1936 : Le Crime de Monsieur Lange

1937 : La Grande illusion

1938 : La Marseillaise

1938 : La Bête humaine (également acteur)

1939 : La Règle du jeu (également acteur)

1945 : L’Homme du sud (The Southerner)

1946 : Le Journal d’une femme de chambre (The Diary of a Chambermaid)

1947 : La Femme sur la plage (The Woman on the Beach)

1953 : Le Carrosse d’or

1954 : French Cancan

1956 : Elena et les Hommes

1959 : Le Testament du docteur Cordelier

1959 : Le Déjeuner sur l’herbe

1962 : Le Caporal épinglé

15 septembre 1896 Inauguration de l’hôtel de ville de Québec

L ’architecte Georges-Émile Tanguay reçoit le mandat de concevoir un bâtiment original reflétant le dynamisme, mais aussi le caractère historique de la capitale. L’architecte livre les plans l’année suivante et l’hôtel de ville de Québec est inauguré en 1896.

En 2003, des travaux de rénovation, échelonnés sur environ cinq ans, sont entrepris pour la mise aux normes de l’édifice plus que centenaire.

15 septembre 1898 Décès de Williams Burroughs, 43 ans

Williams Burroughs a inventé en 1892 la première machine à calculer viable commercialement.

15 septembre 1907 Naissance de Fay Wray

Fay Wray, de son vrai nom Vina Fay Wray, est une actrice américaine, d’origine canadienne. Elle est née à Cardston, Alberta, Canada et elle est décédée le 8 août 2004 à New York aux États-Unis.

De son impressionnante filmographie, on se souvient inévitablement du film King Kong dans lequel elle joue le rôle d’Ann Darrow, la fille apeurée dont King Kong est amoureux et l’entraîne au sommet de l’Empire State Building.

15 septembre 1916 Les Canadiens s’emparent de Courcelette

Le 22e bataillon de Québec, composé de soldats canadiens-français, participe à une offensive sur le village de Courcelette, en France, dans le cadre de la bataille de la Somme. De concert avec le 25e bataillon de la Nouvelle-Écosse et le 26e bataillon du Nouveau-Brunswick, ils s’emparent de Courcelette et capturent 1 000 prisonniers.

Des soldats canadiens s’abritent derrière une chaudière. Ils prennent d’assaut le bastion allemand à la raffinerie de sucre de Courcelette le 15 septembre 1916. Remarquez les combats rapprochés, avec utilisation de fusils, de baïonnettes et de grenades à main.

Elle est l’une des offensives des plus meurtrières de la Première Guerre mondiale.

Lorsque les batailles de Saint-Éloi, du Mont-Sorrel et de Courcelette seront terminées, les Canadiens auront perdu 24 000 hommes.

15 septembre 1916 Les chars d’assaut entrent dans la bataille

Au cours de la bataille de la Somme pendant la Première Guerre mondiale, les troupes britanniques font usage d’une nouvelle arme, le char d’assaut ou char de combat pour lancer une offensive contre les forces allemandes.

Les chars d’assault, Mark I, étaient conçus pour franchir une tranchée de près de quatre mètres de largeur et un obstacle de plus d’un mètre de haut. Ils faisaient huit mètres de long et quatre mètres de large. Pesant près de 30 tonnes, leur vitesse de pointe était à peine supérieure à celle d’un homme au pas. Ces monstres firent peur et semèrent la panique chez les allemands car leurs balles de fusils rebondissaient sur la paroi d’acier sans causer aucun dommage.

Le 22e bataillon de l’armée canadienne, composé de soldats canadiens-français, prend part à la bataille de la Somme. Les soldats attaquent le village français de Courcelette.

15 septembre 1922 Le premier magasin Canadian Tire ouvre ses portes

Deux frères, John W. et Alfred J. Billes, décident de mettre en commun leurs économies, soit 1 800 $, afin d’acheter la société Hamilton Tire and Garage Ltd. située dans l’est de Toronto.

En 1927, Canadian Tire est officiellement constituée en société.

En 1928, afin de mieux desservir leur marché, les frères Billes publient leur premier catalogue : au recto figurent des offres spéciales sur les pneus, et au verso, une carte pratique de l’Ontario. De nos jours, le catalogue annuel de Canadian Tire est publié à presque neuf millions d’exemplaires, en français et en anglais.

En 1934, la Société Canadian Tire ouvre officiellement son premier magasin associé à Hamilton, en Ontario. Elle bâtira par la suite un vaste réseau national de magasins, exploités par des marchands associés. À l’heure actuelle, on compte plus de 390 marchands associés qui exploitent plus de 430 magasins.

Dans les années 50, afin d’attirer les conducteurs dans ses nouveaux postes d’essence et de les inciter à revenir dans ses magasins, la Société lance l’« argent » Canadian Tire.

Les renseignements et les photos proviennent du site de Canadian Tire.

15 septembre 1928 Naissance de Julian «Cannonball» Adderley

Julian Adderley est un saxophoniste de jazz américain né «Julian Edwin Adderley» à Tampa.

Il a été surnommé «Cannonball».

Il fut proclamé meilleur saxophoniste par le magazine Downbeat en 1959.

Il est l’auteur du succès «Mercy, Mercy, Mercy» en 1967.

Il est décédé le 8 août 1975 d’une congestion cérébrale.

15 septembre 1935 Manuel Luis Quezon devient le premier président des Philippines

Manuel Luis Quezón y Molina, né à Baler le 19 août 1878, mort à New York le 1er août 1944), était un homme politique philippin. Artisan du processus d’indépendance du pays, il fut le premier président du Commonwealth des Philippines. Une modification de la constitution lui permet de se représenter en 1941, et il est réélu avec 82% des voix.

L’invasion japonaise le force à se réfugier sur Corregidor aux côtés de Douglas MacArthur. Il est ensuite évacué vers l’Australie, puis les États-Unis. Atteint de tuberculose, il meurt en 1944 à New York sans revoir les Philippines libérées du joug japonais.

15 septembre 1935 Adoption des lois de Nuremberg

(Lois antisémites)

Les Lois de Nuremberg furent trois textes adoptés à l’unanimité par le Reichstag, lors d’une session extraordinaire tenue à Nuremberg à l’occasion du 7e congrès annuel NSDAP, le 15 septembre 1935:

la Reichsflaggengesetz (Loi sur le drapeau du Reich),

la Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre (Loi sur la protection du sang et de l’honneur allemand) et

la Reichsbürgergesetz (Loi sur la citoyenneté du Reich).

Les deux derniers textes eurent clairement une vocation antisémite et marquèrent une radicalisation de la politique du régime nazi à l’encontre des Juifs. Elles générèrent de nombreuses mesures d’application et d’autres lois ou décrets visant à exclure les Juifs de la société allemande. Elles consituèrent également la première définition juridique de l’appartenance à la « race juive », prémisse indispensable à la poursuite et au renforcement des discriminations antisémites.

Création des lois de Nuremberg (Lois antisémites) par Hitler qui excluent les Juifs de la vie politique et sociale du pays. Elles font également de la croix gammée l’emblème officiel de l’Allemagne.

15 septembre 1940 Raid aérien canadien et britannique

Dans l’espace de 24 heures, 185 appareils sont abattus dans le ciel de Londres.

Selon la RAF (Royal Air Force) 176 appareils sont descendus par des avions alliés alors que neuf appareils l’auraient été par la défense aérienne.

15 septembre 1940 Les pertes alliées sont moindres alors qu’on rapporte 25 appareils perdus et 13 pilotes tués. Cette victoire aérienne convainquit Hitler d’abandonner ses plans d’invasion de l’Angleterre.

15 septembre 1942 Le porte-avions USS WASP est torpillé à Guadalcanal,

L’USS WASP faisait partie d’un convoi qui transportait des troupes de combats dans le Pacifique. Il était escorté par 10 destroyers. Beaucoup d’avions étaient en train de faire le plein lorsque deux torpilles touchèrent le porte-avions. Des explosions suivirent et le feu le ravagea rapidement. Les navires du convoi se rapprochèrent et recueillirent 1 946 membres de l’équipage avant qu’il soit englouti.

15 septembre 1942 Les Allemands lancent l’attaque sur Stalingrad

De septembre 1942 au 2 février 1943, se déroule dans le Sud de l’U.R.S.S. une bataille décisive et gigantesque.

Cette bataille met face à face des ennemis impitoyables, elle sera le tournant de la Seconde Guerre mondiale.

La bataille semble tout d’abord gagnée par les allemands qui se ruent en direction du fleuve afin de pousser les unités soviétiques à l’eau. À la mi-septembre une division soviétique commandée par le Général Rodimtsev traverse la Volga et bloque l’avance allemande. Quatre mille hommes sont perdus en quatre jours, mais la ville est sauvée.

Après une longue agonie, la 6ème armée capitule le 2 février. Les soviétiques capturent 91 000 hommes.

Avant Stalingrad, les allemands ont connu beaucoup de victoires, après Stalingrad ils ne connaîtront que des défaites.

15 septembre 1948 Le chasseur américain F-86 Sabre bat le record de vitesse

Le F-86 Sabre établit une nouvelle marque en atteignant 1 080 km/h.

Cet appareil sera le chasseur utilisé dans la Guerre de Corée.

15 septembre 1949 Élection de Konrad Adenauer, chancelier

En Allemagne, Konrad Adenauer est le premier chancelier de la RFA.

Avec une voix d’avance il est élu Chancelier le 15 septembre 1949, poste qu’il occupera jusqu’en 1963, par trois fois, en 1953, 1957 et 1961. En 1957 il obtient même la majorité absolue. Ses actions portent essentiellement sur le regain de la souveraineté allemande et le rétablissement de la confiance des Alliés envers l’ancien ennemi.

15 septembre 1949 Première émission de la série télévisée The Lone Ranger

Cette émission était très populaire à la radio et ce, depuis les années 30.

15 septembre 1954 La robe de Marilyn Monroe est soulevée…

La célèbre photo de Marilyn Monroe dont la robe est soulevée par l’air provenant d’une bouche de ventilation de métro est prise en ce jour, alors que se poursuit le tournage du film « The Seven Year Itch ». La scène rendra furieux son mari Joe DiMaggio, qui la jugera teintée d’exhibitionnisme.

15 septembre 1959 Le général Georges Vanier est assermenté comme 19e gouverneur général du Canada

Officier fondateur, puis commandant du régiment Royal 22e de 1926 à 1928, le général Georges Vanier fait carrière dans la diplomatie canadienne avant de devenir, en 1959, le premier canadien-français, le premier Québécois et le premier catholique à assumer la fonction de gouverneur général du Canada. Il demeurera à ce poste pendant huit ans, un record de longévité qui reste inégalé.

15 septembre 1960 Maurice Richard annonce sa retraite du hockey

Maurice Richard annonce sa retraite du hockey après 18 saisons passées dans l’uniforme du Canadien.

Le Rocket a marqué 544 buts en saisons régulières et 82 en séries de fin de saison.

Il accroche ses patins après avoir établi une quinzaine de records de la Ligue nationale.

15 septembre 1963 Jesus, Matty et Felipe Alou dans la même équipe

Pour la première fois au baseball majeur, les trois frères Alou (Jesus, Matty et Felipe) jouent pour la même équipe: les Giants de San Francisco. Les trois frères patrouillent le champ extérieur.

15 septembre 1963 Le Ku Klux Klan fait quatre victimes

Un attentat a la bombe perpétré par des membres du Ku Klux Klan fait quatre victimes, des adolescentes noires qui assistent à un service religieux dans une église de Birmingham, en Alabama. La tragédie accentuera l’appui apporté au mouvement des droits civiques aux États-Unis.

15 septembre 1971 Première apparition au petit écran de

Ce premier épisode, « Murder By The Book », a été dirigé par Steven Spielberg, alors âgé de 19 ans.

Le lieutenant Columbo est le fameux policier de la brigade criminelle de Los Angeles à l’imperméable usé et à la Peugeot 403 cabriolet délabrée. La particularité première de cette série est que nous connaissons toujours le criminel puisque chaque épisode débute par le meurtre.

15 septembre 1971 Première action de Greenpeace

« Des militants écologistes embarquent à Vancouver sur le Phyllis Cormack pour se rendre sur le site des essais nucléaires américains en Alaska. Nommant leur mouvement « ne faites pas de vague », leur action reflète alors autant un engagement pour la protection de la nature que contre les armes nucléaires. La stratégie développée est celle de se rapprocher du risque pour empêcher l’opération en cours. Cette pratique deviendra rapidement la signature d’une organisation qui prendra le nom de Greenpeace, « paix verte », dès 1971. »

15 septembre 1973 Charles XVI Gustave devient roi de Suède

À la mort de son grand-père Gustave VI Adolphe, Charles XVI Gustave de Suède devient roi de Suède le 15 septembre 1973. Il est investi au palais Royal de Stockholm le 19 septembre.

Le début de son règne est marqué par une réduction des pouvoirs politiques du roi qui n’a plus essentiellement qu’un rôle protocolaire de représentation même s’il garde un droit de regard sur les affaires courantes. C’est lui qui remet chaque année le diplôme officiel aux lauréats des prix Nobel lors d’une cérémonie fastueuse. Par ailleurs, le roi en exercice ne peut faire l’objet d’aucune poursuite judiciaire.

15 septembre 1976 Le Canada remporte la première Coupe Canada

Darryl Sittler compte le but qui assure la victoire d’Équipe Canada contre la Tchécoslovaquie (5-4), en prolongation.

La Coupe Canada de 1976 a été le premier tournoi international de hockey.

Elle faisait suite à la Série du Siècle (1972).

Elle met aux prises les meilleurs joueurs des formations européennes et nord-américaines de hockey.

Ce tournoi sera remplacé par la « Coupe du Monde » en 1996.

15 septembre 1978 Décès de Wilhelm Messerschmitt

Wilhelm Emil Messerschmitt, né le 26 juin 1898 à Francfort-sur-le-Main, était un ingénieur et constructeur allemand en aéronautique.

Sa société, formée en 1938, a produit l’année suivante le premier appareil ME 109, dont 35 000 unités ont été construites pour la Luftwaffe. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, ses usines ont aussi fabriqué notamment le bombardier ME 110 et le ME 163, le premier et dernier

avion-fusée opérationnel

15 septembre 1984 Naissance du prince Harry

Le prince Henry de Galles, plus couramment appelé Harry, est un membre de la famille royale britannique.

Il est le second fils du prince Charles de Galles et de la princesse de Galles Diana Spencer. Il occupe la troisième place dans l’ordre de succession au trône britannique.

Il a suivi une formation d’officier à l’Académie royale militaire de Sandhurst, et est maintenant officier des Blues and Royals. Il a participé à la guerre en Irak en 2007.

15 septembre 1987 Autre victoire du Canada à la coupe Canada

Mario Lemieux, aidé de Wayne Gretzky, (deux légendes du hockey) compte le but gagnant lors du match décisif. Fait surprenant : les trois parties se sont terminées avec des pointages de 6-5.

15 septembre 1988 Mère Teresa prononce un discours à Montréal

Devant 2 500 personnes réunies à l’église Saint-Jean-Baptiste de Montréal, mère Teresa prononce un discours contre l’avortement. C’était son deuxième voyage au Canada.

15 septembre 1990 Décès de Bill Evans, 51 ans

Bill Evans est un pianiste de jazz américain. Il a exercé une profonde influence sur les pianistes des années 60 et 70, et a remporté cinq prix Grammy au cours de sa carrière.

15 septembre 1991 Annonce de la fermeture des ateliers Angus de Montréal

La société CP Rail annonce la fermeture des ateliers Angus de Montréal et l’abolition de 900 postes.

L’annonce de la fermeture des ateliers Angus pour le 3 janvier 1992 signifie que plus de 950 travailleurs risquent de perdre leur emploi. Dans cette usine qui existe depuis 87 ans, on procède à la réparation de wagons et de locomotives pour le CP Rail.

La direction évoque la baisse du transport des marchandises, la concentration du volume d’affaires dans l’Ouest et la fiabilité accrue des locomotives en circulation pour justifier cette fermeture.

Le 31 janvier 1992, on assiste à la fermeture définitive des derniers éléments des ateliers Angus.

15 septembre 1997 Larry Page et Sergey Brin enregistrent le nom de domaine «Google.com»

Page et Brin sont deux étudiants de 24 ans de l’Université de Stanford en Californie.

Google est la variation de googol qui désigne le nombre 10 à la puissance 100.

Page et Brin créeront le groupe Google le 7 septembre 1998 dans un garage.

15 septembre 1997 L’aéroport de Dorval choisi

L’aéroport de Dorval redevient l’aéroport international et tous les vols en provenance de ou en partance vers l’Europe seront dirigés vers cet aéroport.

Pour un certain temps, Mirabel n’accueillera plus que des vols nolisés et les cargos.

15 septembre 1999 Louise Harbour est nommée à la Cour suprême du Canada

Louise Arbour est nommée juge à la Cour suprême du Canada par Jean Chrétien, où elle succède au juge Peter Cory. Elle est la seule juge de la Cour suprême du Canada à avoir quitté son poste et avoir pris sa retraite le 30 juin 2004.

Le 20 février 2004, elle est nommée Haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, poste qu’elle occupe à partir du 1er juillet 2004. Elle remplace Sergio Vieira de Mello, tué dans un attentat à Bagdad en Irak. En juillet 2006, dénonçant les attaques d’Israël contre le Liban, elle fait l’objet d’une campagne visant sa démission des fonctions qu’elle occupe.

15 septembre 2000 Ouverture des 27e Jeux Olympiques à Sydney, Australie

199 CNO (Nations) et quatre athlètes individuels (IOA)

10 651 athlètes (4 069 femmes, 6 582 hommes)

300 épreuves

46 967 volontaires

15 septembre 2001 Tragique accident en course automobile de la série CART

Le Québécois Alexandre Tagliani et le pilote italien Alessandro Zanardi sont impliqués dans un accident tragique qui a coûté les deux jambes au pilote italien Zanardi, lors des 500 milles d’Allemagne, première course de série CART disputée en sol européen.

15 septembre 2002 Charles Dionne au Grand Prix de San Francisco

Le curriculum vitæ de Charles Dionne de Lévis s’enrichit d’une victoire au Grand Prix cycliste de San Francisco, une épreuve à laquelle a participé l’unique Lance Armstrong; sur un parcours exigeant d’une distance de 176 kilomètres, parmi un peloton relevé de 176 compétiteurs, le cycliste âgé de 23 ans a traversé la ligne d’arrivée le premier lors d’un sprint qui lui a permis de devancer cinq autres coureurs, dont Armstrong, qui a dû se contenter du sixième rang.

15 septembre 2004 La Ligue nationale de hockey décrète un lock-out

La Ligue nationale de hockey décrète un lock-out, ne pouvant s’entendre avec l’Association des joueurs sur une nouvelle convention collective.

En raison d’un lock-out décrété par la ligue depuis le 15 septembre 2004, la saison n’a pas débuté. Le 16 février 2005, lors d’une conférence de presse tenue à New York, le commissaire de la ligue Gary Bettman a officiellement annoncé l’annulation complète de la saison 2004-05, faute d’en venir à une entente concernant une nouvelle convention collective entre la Ligue et l’Association des joueurs.

15 septembre 2004 Jacques Villeneuve de retour en Formule 1

Jacques Villeneuve sera de retour en Formule 1 avec Sauber-Petronas. Les dirigeants de l’écurie suisse annoncent avoir signé une entente de deux ans avec le pilote québécois, qui remplacera l’Italien Giancarlo Fisichella. Villeneuve doit entreprendre le même jour des essais avec l’écurie Renault à Silverstone, en Angleterre dans l’éventualité de remplacer Jarno Trulli pour les trois derniers Grands Prix de la saison en cours. Pour sa part, Fisichella se joindra à Renault pour la saison 2005.

Cette année-là, il marque neuf points.

15 septembre 2004 Décès de Johnny Ramone, 55 ans

Johnny Ramone, guitariste américain et cofondateur du groupe punk The Ramone en 1974, né le 8 octobre 1948, perd sa bataille contre le cancer de la prostate. Il a été admis en 2002 avec le groupe au Temple de la renommée du rock and roll.

Tommy Ramone reste le seul survivant du groupe original.

15 septembre 2004 Céline Dion record de ventes de tous les temps

« La chanteuse québécoise Céline Dion reçoit un prix spécial lors de la cérémonie des World Music Awards à Las Vegas, honorant l’artiste féminine ayant vendu le plus d’albums de tous les temps. Chez les hommes, la palme est détenue par Elvis Presley; Céline Dion, 36 ans, a vendu de 1987 à fin août 2004 tout près de 175 millions de disques, bilan qui ne comprend même pas ses 12 premiers albums enregistrés en français au début de sa carrière. »

15 septembre 2006 Annonce de la découverte de hiéroglyphes au Mexique

La Stèle de Cascajal est une pierre découverte en 1999 au Mexique, étudiée à partir de 2005 et qui porterait la plus ancienne écriture découverte en Amérique.

Selon les chercheurs américains et mexicains qui ont participé à l’étude dans la revue Science publiée vendredi 15 septembre, il s’agirait de hiéroglyphes figurant parmi les plus anciens du Nouveau Monde inscrits sur une plaque de pierre ou plus précisément un bloc de roche en serpentine. Ces signes sont similaires aux gravures réalisées par la civilisation olmèque, une des grandes civilisations précolombiennes avant les Mayas et les Aztèques. Cette civilisation a vécu sur une vaste partie de la Méso-Amérique de 1200 av. J.-C. jusqu’à 500 av. J.-C.

Le bloc de pierre a été découvert au Mexique, dans une carrière de gravier lors de travaux de construction d’une route près du site de Cascajal, situé à un peu plus d’un kilomètre du grand site olmèque San Lorenzo, dans l’actuel État de Veracruz

15 septembre 2008 Faillite de Lehman Brothers

La date du 15 septembre 2008, jour de l’annonce officielle de la faillite de la banque d’affaires américaine Lehman Brothers, pourrait bien être retenue comme celle du commencement de la crise économique mondiale la plus grave depuis la Grande Dépression. Un événement dont le monde

se souvient.

15 septembre 2008 Naufrage de George Leblanc et son équipage

Le navigateur québécois George Leblanc et son équipage de cinq membres ont eu quelques sueurs froides. C’est que l’Océan, le voilier du célèbre skipper de 56 ans, a sombré au large des côtes des Îles-de-la-Madeleine; l’embarcation en partance de Gaspé en direction des Açores a en fait heurté un objet, qui n’a pas encore été identifié, ce qui a très sérieusement endommagé l’Océan.

À cette heure, des vents de 80 kilomètres à l’heure soufflaient sur le secteur du sauvetage et des vagues de trois mètres se déchaînaient en mer; ces conditions météorologiques pénibles étaient causées par les restants de l’ouragan Ike qui traversaient le golfe du Saint-Laurent.

Leblanc et ses passagers ont été secourus, dans une mer déchaînée, par une équipe de sauvetage à bord d’un hélicoptère Cormoran.

15 septembre 2008 Décès de Richard Wright à l’âge de 65 ans

Richard William Wright, souvent appelé Rick Wright, est un musicien britannique, claviériste du groupe de rock progressif Pink Floyd. Il est né le 28 juillet 1943.

En 1967, il participa à l’album The piper at the gates of dawn avec Syd Barrett, Roger Waters et Nick Mason.

Il est l’auteur de la musique de Wish you were here.

Il réalisa son premier album solo Wet dream en 1978.

Il quitta Pink Floyd après l’enregistrement de l’album The Wall.

En 1994, il participa au dernier album du Groupe The division bell.

Le 2 juillet 2005 il participa au concert Live 8.

En 2007, il participa à un concert en hommage à Syd Barrett, ancien membre de Pink Floyd décédé en 2006.

Il est décédé des suites d’un cancer.

15 septembre 2009 Décès de Marc-André Bouliane

L’avocat Marc-André Bouliane est décédé d’une tumeur cérébrale, à l’âge de 59 ans. Me Bouliane avait déterminé, au terme d’une de ses enquêtes les plus célèbres, qu’un certain type d’autobus scolaire n’était pas sécuritaire.

Ce sont aussi des autobus scolaires qui ont gâché sa fin de sa carrière, car le gouvernement québécois lui a par la suite reproché de s’être placé en conflit d’intérêts, en vendant ce genre de véhicules à Cuba. Après une saga judiciaire de 10 ans, Québec et lui ont conclu une entente à l’amiable en 2005.

En 2005, il avait remis sa démission et avait reçu une indemnité de 175 000 $. En tout, cette saga avait coûté 2,6 millions aux contribuables.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org / haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org / http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /