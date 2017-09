La 7e édition de Goût et Saveurs Lakay est officiellement lancée

Source Glorieuse Nelson & Daphney Valsaint Malandre | Le Nouvelliste

Goût et Saveurs Lakay Le cocktail de lancement de la 7e édition de « Goût et Saveurs Lakay » a été organisé le jeudi 14 septembre 2017, à Palm résidence, à Pétion-Ville. Pour l’occasion, les différents chefs nationaux et internationaux qui prendront part à l’événement étaient sur place. Quant aux organisateurs, ils ont transmis les principales informations sur ce grand festival mettant à l’honneur la gastronomie haïtienne qui se déroule cette année du 14 au 23 septembre.

C’est l’adjectif festif qui vient en premier lieu quand on veut décrire l’ambiance de ce cocktail qui a marqué le lancement officiel de la 7e édition de Goût et Saveurs Lakay. Comme pour souhaiter bon appétit à ceux qui participeront aux différentes activités culinaires prévues durant tout l’événement, boissons et bouchées étaient distribuées aux participants, ceci avant que ne débute la conférence dédiée aux médias.

Au cours de ladite conférence, Stephan Berrouet Durand, un des principaux initiateurs de Goût et Saveurs Lakay, a rendu un hommage à Thierry Gardère et à Anne-Marie Desvarieux, deux importantes personnalités qui ont fait le grand voyage. Selon lui, ces défunts ont impacté l’industrie culinaire du pays. L’assistance a observé quelques secondes de silence à la mémoire des deux disparus.

Delphine Gardère, directrice générale du Rhum Barbancourt, qui prononçait son premier discours en tant que représentante de cette compagnie qui fait partie de notre patrimoine national, s’est montrée très émue. La jeune femme en a profité pour signaler la présence au terroir de deux mixologistes qui raffolent du rhum national dans leurs mélanges. Ils sont venus directement de l’étranger afin de participer à Goût et Saveurs Lakay. Et ils ne sont pas les seuls à avoir fait le déplacement !

Outre les sponsors, les organisateurs et bien évidemment la presse, des supporteurs d’Haïti et d’ailleurs ont aussi manifesté leur solidarité au festival Goût et Saveurs Lakay. Certains ont même pris part à cette première activité qui donne le coup d’envoi du plus grand festival de gastronomie en Haïti. Jerry Tardieu, député de Pétion-Ville, Johanne Buteau ou encore Guy Supplice de la Unibank sont parmi les personnalités qui ont eu à prendre la parole au cours de ce lancement.

Goût et Saveurs Lakay veut revaloriser