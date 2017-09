Des responsables politiques pour la plupart proches du régime en place ont répondu ce jeudi à une invitation du président Jovenel Moïse pour discuter entre autres sur le financement des partis politiques. Par contre des partis et organisations dont Pitit Desalin, Fanmi Lavalas, Vérité, Inité, Mopod et Fusion ont boudé cette rencontre, estimant que le contexte actuel, caractérisé par des manifestations contre le budget, n’est pas propice à de telles discussions

Port-au-Prince, le 14 septembre 2017 – (AHP) – Une rencontre s’est tenue ce jeudi au palais national, entre le président Jovenel Moïse, qui était notamment accompagné de son premier ministre Jack Guy Lafontant, et des responsables de plusieurs partis politiques.



Les discussions ont notamment porté sur l’institutionnalisation de la vie politique et le financement des partis politiques. Plusieurs partis réputés proches de l’Exécutif entre autres, l’OPL, le PHKT, Repons Peyizan, GREH, AAA et Renmen Ayiti, ont délégué des représentants à cette rencontre.



L’objectif « officiel » de la réunion (intervenue au lendemain de manifestations qui ont sans doute ebranlé le pouvoir), était d’initier le processus de consultation et de réflexion sur les conditions d’application des dispositions relatives au financement public contenu dans la loi de 2014 portant formation, fonctionnement et financement des partis politiques, lit-on dans une note de la présidence.



Et la note de poursuivre que le chef de l’Etat a invité les partis politiques a se colleter a « notre réalité » et les a appelés a exercer un leadership par leur capacité de saisir les enjeux pour la société haïtienne et de promouvoir l’existence de personnalités qui se sont investies dans la vie politique.



S’agissant du processus de financement des partis politiques, le président a mis l’accent sur la nécessité de bien utiliser les ressources qui leur seront allouées de manière a éviter le gaspillage de fonds publics.



Mais, des responsables de plusieurs partis ont boudé la rencontre, arguant que le moment est mal choisi. C’est le cas notamment de Fanmi l’avalas, PITIT Dessalines, Vérité, INITE, Mopod et la Fusion des sociaux-démocrates.,



La présidente de la FUSION, Edmonde Supplice Beauzile, estime que ce n’est pas dans un contexte déjà marqué par des contestations contre l’adoption du projet de budget qu’on devrait parler de financement de partis politiques.

Le moment est mal choisi, affirme l'ex-parlementaire