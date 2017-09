La BID lance les inscriptions pour le concours Haïti créative

La Banque interaméricaine de développement (BID) a lancé début septembre les inscriptions pour le premier concours Haïti créative : Haïti Créative : Création, Innovation, Entrepreneuriat. Ce concours chercher au sein du secteur culturel haïtien des initiatives, des projets artistiques innovant capables d’engranger des retombées économiques pour le secteur.

« Connue pour son artisanat coloré, son art visuel singulier, l’originalité de sa musique et la vigueur de sa culture en général, Haïti doit mettre en avant son talent créatif », peut-on lire dans une note de presse rendu public par la Banque interaméricaine de développement. La culture haïtienne et la créativité des artistes et des créateurs haïtiens représentent un potentiel peu exploité, qui peut façonner et stimuler le développement du pays, tout en construisant une marque « Haïti » au niveau mondial.

En Haïti, la BID a lancé le concours Haïti Créative : Création, Innovation, Entrepreneuriat à l’attention des candidats qui, individuellement ou en équipe, peuvent présenter des propositions dans le domaine de l’industrie créative et culturelle – idées, produits, services – démontrant à la fois un talent créatif et innovant, et un potentiel économique. Les candidats, individus ou équipes, peuvent être légalement enregistré(e)s ou non. Les inscriptions prendront fin le 30 septembre prochain.

« Depuis plusieurs années, la Banque interaméricaine de développement porte un intérêt croissant aux industries culturelles et créatives, regroupées sous la dénomination économie Orange, poursuit la note de l'institution, principal bailleur de fond d'Haïti.