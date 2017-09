Astrologie du jour

BELIER

Amour

Vénus et Mars, ces deux astres protecteurs des amoureux, formeront des configurations positives avec d’autres planètes. Résultat : une journée de grande complicité et de belle sensualité dans la vie à deux. Célibataire, votre vie amoureuse sera des plus animées. Vous pourrez user et abuser tout à loisir de votre pouvoir de séduction. Cependant, à force de papillonner, attention aux complications amoureuses inextricables !

Argent

Si vous envisagez d’effectuer une transaction financière ou immobilière, vous serez aidé par un intermédiaire très efficace. Vous pourrez lui faire confiance. Mais évitez d’écouter les conseils de vos proches en la matière, car ils seront mal inspirés cette fois-ci.

Santé

Qui ne dirait pas que vous avez mangé du lion ? Votre vitalité et votre énergie seront au top. Ce sera le moment d’accomplir tout ce qui vous rebutait jusqu’à présent. Côté alimentation, la gourmandise est un vilain défaut qui vous causera des tracas si vous ne vous surveillez pas davantage. Enfin, la relaxation et le yoga se révéleront les meilleurs moyens de vous ressourcer.

Travail

Ne promettez rien à vos supérieurs que vous ne pourriez tenir. En effet, vous risquez d’avoir quelques problèmes pour terminer un travail que l’on vous a demandé de faire. Vous devrez vous montrer tenace et opiniâtre pour mener vos activités à bon port.

Citation

Rien ne gratte mieux mon dos que mon ongle (proverbe arabe).

Famille/foyer

Un projet familial ou immobilier, retardé jusque-là, pourrait se concrétiser sans encombre grâce au coup de main de la part d’une personne bien placée de votre entourage et, bien entendu, grâce à la sympathique planète Jupiter.

Vie sociale

Beaucoup de mouvement autour de vous ! Les relations avec les autres prendront une importance capitale. Mais certaines divergences de vue provoqueront des dissensions, voire des brouilles. Tâchez de dominer votre impatience et de ne pas chercher à imposer vos opinions. Pour avoir l’avantage ou du moins pour éviter de fâcheuses situations, suivez ce conseil d’Epictète : « Sois le plus souvent silencieux, ne dis que ce qui est nécessaire et en peu de mots ».

Nombre chance

300

Clin d’oeil

Montrez-vous sérieux et responsable dans vos relations.

TAUREAU

Amour

Grâce à Pluton, vous vous montrerez nettement moins critique à l’égard de votre conjoint ou partenaire, et vous serez enchanté de pouvoir savourer un bonheur tranquille auprès de lui. Bref, les complications conjugales et les problèmes imprévus vous seront épargnés. Célibataire, avec la bénédiction de Vénus en aspect favorable, les amours seront intenses et susceptibles de durer. Mais il faudra vous méfier de votre attirance pour les apparences, qui risquent dans certains cas de primer les sentiments et provoquer quelques tiraillements.

Argent

« La pauvreté arrive comme un voyageur, et l’indigence comme un homme armé ». Cet avertissement du Livre des Proverbes devra vous faire réfléchir aujourd’hui. De sérieuses difficultés financières pourront s’abattre sur vous. Ce ne sera certainement pas le moment de faire montre de prodigalité, de s’offrir une folie quelconque. Il faudra absolument serrer votre ceinture et réduire vos dépenses au strict minimum.

Santé

Votre vitalité et votre dynamisme seront intacts. Seul petit problème possible : une certaine nervosité, due à la fois à l’impact de Pluton et à l’influence de Mars, qui pourront vous survolter. Rares sont les natifs qui éviteront les insomnies.

Travail

Vous bénéficierez d’une plus grande liberté d’action que récemment, et les circonstances favoriseront même votre expansion professionnelle. Profitez de cette embellie pour vous lancer dans de vastes projets ou vous orienter dans une nouvelle direction qui vous tente depuis longtemps.

Citation

En amour, pas de conseil (proverbe arabe).

Famille/foyer

Ambiance un peu morose en famille. Vos parents ne seront pas très en forme, et vous devrez éviter de les inquiéter en leur parlant de vos problèmes personnels. C’est vous, au contraire, qui devrez leur remonter le moral. Avec vos enfants, attention à ne pas adopter une attitude trop rigide. D’accord, ils ont besoin d’une certaine discipline, mais ne transformez pas la maison en caserne !

Vie sociale

Evitez de mêler vos amis, même intimes, à vos ennuis sentimentaux. Ne racontez pas vos déboires, même si l’on les sollicite dans l’intention avouée de vous aider. « N’ouvre pas tes entrailles pour que les corbeaux s’en repaissent » (proverbe siamois). Ne vous confiez qu’à des personnes compétentes dont la fonction ou le métier est de conseiller.

Nombre chance

858

Clin d’oeil

Ne réagissez pas avec trop d’émotivité aux événements.

GEMEAUX

Amour

Soyez sur vos gardes en raison de l’exacerbation du climat lunaire susceptible de vous obnubiler. Évitez de prendre des décisions importantes sur le plan conjugal. Célibataire, sous l’influence de Vénus en bons aspects, l’amour sera plaisant, et les loisirs ou les fêtes agréables seront nombreux. Sorties, réunions mondaines ou débats oiseux et interminables constitueront autant d’occasions en or de rencontrer l’homme (la femme) de votre vie, celui (celle) que vous désirez à la fois aimer et garder.

Argent

La journée accusera de multiples retards ou échecs sur le plan associatif, où les natifs devraient évoluer avec une marge de manoeuvre extrêmement réduite et une chance particulièrement faible. D’autre part, étudiez soigneusement les propositions financières qui vous seront faites, avant de donner votre accord. Tous ces beaux projets risquent, en effet, de s’effondrer comme des châteaux de cartes.

Santé

Avec la bénédiction de Mercure, vous jouirez d’une condition physique globalement bonne, parfois superbe même, si vous savez lever le pied de la pédale, en vivant à un rythme plus décontracté. Surveillez aussi votre alimentation et abstenez-vous d’excitants comme le café, le thé ou le tabac.

Travail

L’ambiance astrale que vous allez vivre vous promet la réussite professionnelle brillante et incontestable que vous désiriez. On reconnaîtra vos talents, et les encouragements stimuleront votre audace. La journée sera bonne pour entreprendre, risquer, tenter des choses difficiles, voire vous lancer dans un conflit nécessaire et en sortir gagnant.

Citation

Quel plaisir de faire d’une marmite une baignoire (proverbe japonais).

Famille/foyer

En famille, ne laissez pas de vieilles histoires en principe oubliées refaire surface et perturber vos relations avec vos proches. Faites l’effort de comprendre les autres et de pardonner du fond du coeur. Ainsi, non seulement l’ambiance sera beaucoup plus facile, mais encore vous vous sentirez nettement mieux dans votre peau !

Vie sociale

Votre productivité sera en hausse, surtout si c’est dans une voie originale. Les rencontres inhabituelles que vous ferez aujourd’hui pourront beaucoup vous apporter sur le plan des idées. Des études pourraient aussi élargir singulièrement vos horizons.

Nombre chance

231

Clin d’oeil

Efforcez-vous d’adapter le mieux possible votre attitude aux circonstances.

CANCER

Amour

Il vous sera hautement possible ce jour d’améliorer sensiblement vos relations avec l’homme (ou la femme) de votre vie. Ne laissez surtout pas échapper cette belle occasion de créer un climat d’équilibre et de complicité. Les célibataires du signe auront tendance à se laisser guider par leur côté romanesque ; mais heureusement un bon sens assez solide leur permettra de juger jusqu’où ils pourront se laisser aller. Pour certains natifs, une amitié amoureuse pourra commencer à prendre une place importante dans la vie.

Argent

La zone de votre thème natal liée à l’argent sera soumise à l’influence d’un astre assez inquiétant, la Lune. Il faudra vous méfier de cet impact, qui pourra se traduire par une stagnation de vos revenus, voire, dans certains cas, par une chute momentanée de votre niveau de vie. Un conseil, donc : évitez toute dépense inutile ; ce ne sera pas le moment de jouer les insouciants !

Santé

La seule chose qui puisse vous arriver en ce moment avec Jupiter en turbulence, ce sera un excès de table un peu difficile à digérer. Par ailleurs, vous aurez peut-être tendance cette fois à prendre pour une grave maladie le moindre petit coup de fatigue.

Travail

Au travail, vous commencerez la journée du bon pied. Energique et optimiste, vous serez décidé à prendre les difficultés à bras-le-corps et à faire un effort de réalisme, afin de mieux résoudre les problèmes concrets. Cependant, vous devriez penser aussi à mieux maîtriser votre émotivité.

Citation

Il entre dans toutes les actions humaines plus de hasard que de décision (André Gide).

Famille/foyer

L’éducation de vos enfants pourra être un sujet de dispute avec votre partenaire. Celui-ci vous reprochera de manquer de cohérence et d’être tantôt trop sévère, tantôt trop libéral. Tenez compte de son avis, car il n’a pas tort.

Vie sociale

Ce climat astral à prédominance saturnienne atténuera le désordre de l’esprit, l’agitation mentale, au bénéfice de bons rapports avec le monde extérieur. Profitez-en pour développer votre vie sociale, pour mieux vous intégrer dans les groupements ou associations dont vous faites partie depuis quelque temps.

Nombre chance

147

Clin d’oeil

Apprenez la patience, cette qualité primordiale : « Il faut laisser courir le vent par-dessus les tuiles » (proverbe français).

LION

Amour

Aujourd’hui, les tendances astrales indiquent que vous ferez probablement la connaissance d’une personne envers qui vous éprouverez des sentiments très profonds mais plus platoniques que physiques. À moins que vous ne soyez attiré par quelqu’un qui, tout en vous appréciant beaucoup, ne pourrait pas répondre à vos désirs parce qu’il est déjà engagé ailleurs.

Argent

Vous serez tiraillé entre deux tendances. D’un côté, vous voudrez vraiment faire des économies. Mais de l’autre, vous aurez envie de vider votre compte en banque pour éblouir l’élu de votre coeur. Tâchez d’être raisonnable !

Santé

Avec Mars en excellente configuration, vous prendrez des mesures énergiques pour être en meilleure forme physique et pour transformer votre look. Bonne journée pour entamer un régime.

Travail

Des responsabilités professionnelles importantes pourraient vous être confiées. Sur le moment, vous hésiterez à les accepter, craignant de ne plus être suffisamment disponible pour votre famille ou votre vie sociale.

Citation

Les enfants des cousins éloignés sont les plus mauvais parents du monde, et les meilleurs si on les épouse (Aug. Brizeux).

Famille/foyer

Cet aspect solaire vous poussera à imposer votre volonté à votre entourage familial. Cependant, la manière forte ne donnera pas nécessairement les meilleurs résultats. Pensez-y.

Vie sociale

Votre vie amicale s’épanouira sous l’heureuse influence des influx uraniens. Vous serez disponible, à l’écoute de vos amis. Les Taureaux vous donneront d’excellents conseils. Par contre, évitez pour le moment les natifs du Verseau, susceptibles de vous donner des complications diverses.

Nombre chance

917

Clin d’oeil

Ne mettez pas en jeu votre capital ou votre patrimoine dans l’espoir de gros bénéfices en fait aléatoires.

VIERGE

Amour

Le climat nettement plutonien favorisera tous les natifs vivant en couple. Très propice à l’épanouissement affectif, il conjuguera à la fois le romanesque, le sérieux, le sens du devoir, l’entente aisée avec le conjoint ou partenaire. Vous bénéficierez d’une grande sérénité en même temps que d’élans passionnés. Célibataires, vous profiterez pleinement de votre liberté. Mais la personne que vous allez rencontrer pourrait vous faire changer d’avis. Pour certains, il sera même très vite question de mariage !

Argent

Evitez d’engager des dépenses inhabituelles si vous n’avez pas de recettes supplémentaires en vue. Les astres verront d’un très mauvais oeil tout achat impulsif qui ne soit pas pleinement justifié.

Santé

« Avaler le médicament et négliger la diète, c’est détruire la science du médecin. » Ce vieux proverbe chinois montre l’importance de la diète. Vous, qui risquez d’encourir de sérieux troubles digestifs à force de surcharger votre organisme d’aliments trop riches, aurez intérêt à y songer aujourd’hui, d’autant que les influx astraux fragiliseront votre appareil digestif. Faites une journée de diète au bouillon de légumes. Voilà aussi un excellent moyen de vous débarrasser de vos toxines.

Travail

Dans le domaine professionnel, vous manquerez de souplesse et vous chercherez trop à faire du forcing. Mais d’un autre côté, vous serez en mesure de profiter d’opportunités très intéressantes. Alors, tenez-vous prêt à les exploiter à fond !

Citation

Réfugie-toi dans l’étude, tu échapperas à tous les dégoûts de l’existence (Sénèque).

Famille/foyer

Vos rapports avec votre conjoint seront positifs. Vous chercherez ensemble à résoudre certains problèmes domestiques. En plus, vous aurez les mêmes idées concernant l’éducation de vos enfants.

Vie sociale

Il est certain que vous allez d’abord penser à vous-même pendant cette journée. Cela n’a rien de répréhensible, car « charité bien ordonnée commence par soi-même » (proverbe général). Gardez toutefois le sens des valeurs, et ne vous montrez pas excessivement égoïste vis-à-vis de votre entourage, car vous le regretteriez par la suite.

Nombre chance

223

Clin d’oeil

N’allez pas jouer les don Juan (ou les Messaline) pour provoquer la jalousie de l’être aimé.

BALANCE

Amour

Les planètes prendront votre couple sous leur aile protectrice. Vous pourrez profiter tranquillement de la douceur et de la quiétude de votre nid d’amour. Tout se passera très bien en couple : soirée télé ou dîner aux chandelles, vous en aurez le choix. Célibataire, il y aura du coup de foudre dans l’air, vu les aspects de Vénus. Vous ferez taire votre raison et vous laisserez parler votre coeur et vos sens. Vous qui détestez le provisoire, vous pourrez commencer à construire un bonheur sentimental solide. Du roc, quoi !

Argent

Cette position de Mercure annonce du mouvement dans vos finances. Vous pouvez espérer quelques petites rentrées d’argent. Mais sachez aussi que cette planète pourra vous inciter à la dépense, ce qui est déjà votre point faible. Il va donc vous falloir habilement gérer votre budget si vous ne voulez pas vous faire rappeler à l’ordre par votre banquier. Rassurez-vous, cela ne signifie pas pour autant que vous allez vivre une période d’austérité ; il s’agira seulement de parvenir à équilibrer vos comptes.

Santé

Avec cette ambiance astrale, votre moral vous jouera des tours. Et, pourtant, la réalité ne demande qu’à vous sourire. Ayez la volonté de la regarder ! Faites aussi du sport pour soutenir votre moral. Si vous manquez d’énergie pour le faire, optez pour des cours de stretch ou de taï-chi, que vous pratiquerez en groupe, histoire de vous motiver.

Travail

Vous aurez de la chance en affaires grâce au bon influx de Jupiter. Mais évitez l’immobilier, qui ne vous réussirait pas actuellement, à moins que vous ne soyez bien conseillé.

Citation

Il est toujours plus tard que tu ne crois (proverbe français).

Famille/foyer

Côté famille, les influences astrales semblent très favorables. Saturne vous incitera à assumer vos responsabilités, et l’on aura sans doute la surprise de vous voir organiser à la perfection la vie de vos enfants. Jupiter, de son côté, fera régner une ambiance très animée sous votre toit. Chacun s’exprimera, avec conviction, voire parfois avec virulence, mais finalement tout le monde finira par tomber d’accord.

Vie sociale

Vous êtes, de nature, diligent et consciencieux. Ces qualités vous vaudront ce jour les compliments de vos amis intimes. Mais ce ne sera pas une excuse pour avoir la grosse tête et encore moins pour critiquer les personnes de votre entourage. « La modestie ajoute au mérite, et fait pardonner la médiocrité » (La Rochefoucauld-Doudeauville).

Nombre chance

245

Clin d’oeil

Ne cherchez pas à vous projeter loin dans l’avenir. Vivez plutôt le présent à fond : c’est plus avantageux !

SCORPION

Amour

Deux planètes favorables protégeront votre vie de couple. Ceux qui se sont mariés récemment vivront une heureuse lune de miel. Ceux qui ont projeté de faire un enfant mèneront leur projet à terme. Tout vous réussira donc côté conjugal. Célibataires, le besoin de stabilité amoureuse l’emportera, chez vous, sur le goût du changement. Et la décision que vous prendrez ce jour ira dans ce sens. Bien des natifs décideront ce jour de se ranger.

Argent

Vous aurez des opportunités concernant une transaction financière qui se révélera être avantageuse. Cela pourrait concerner une vente de biens ou de titres, ou encore la possibilité d’un héritage.

Santé

Avec Jupiter influençant votre secteur santé, vous devriez être en pleine forme. A condition de ne pas faire de folies alimentaires, car cette planète pourra vous inciter aux excès. Si vous voulez éviter la crise de foie, fuyez les abus de chocolats et de plats gras et lourds.

Travail

Dans le travail, certains détails exigeront d’être approfondis et mis en valeur, sans préjugés. Votre journée, plutôt chargée, vous apportera plusieurs occasions d’enrichir votre expérience.

Citation

Le chant allège les sombres soucis (Horace).

Famille/foyer

En famille, il vous faudra trouver le juste milieu entre la prudence et l’audace, le conformisme et l’originalité. Ainsi, avec vos enfants, tâchez de leur imposer une certaine discipline tout en écoutant leurs revendications.

Vie sociale

Attention ! Il faudra tenir compte du risque de vous trouver attiré irrésistiblement par un courant politique, par une idéologie ou par une secte, qui répondra à l’idéalisme et au besoin d’élargissement du moment, mais qui s’avérera en fin de compte une fuite en avant ou une aliénation.

Nombre chance

488

Clin d’oeil

N’utilisez pas n’importe quel moyen pour arriver à vos fins.

SAGITTAIRE

Amour

Pour la plupart des natifs du signe, cette journée sera marquée par les amours enivrantes et les plaisirs sensuels torrides. C’est Mars qui sera à l’origine de ce merveilleux tourbillon. Mais tous ne seront pas logés à la même enseigne, si l’on peut dire : pour les natifs du troisième décan, les tendances érotiques du jour seront plutôt purifiées et dépouillées de leur trame exagérément charnelle.

Argent

Votre situation financière sera stable. Vous consacrerez davantage de temps et d’efforts à l’amélioration de votre niveau de vie. Certains pourront obtenir une prime quelconque, d’autres parviendront à dégager quelques économies, simplement en organisant mieux leur budget.

Santé

Le climat solaire vous donnera un tonus du tonnerre. Mais pour le garder, vous aurez besoin de dormir assez, de vous détendre suffisamment et de faire de l’exercice physique. Ne soyez pas coupable de négligence.

Travail

Vous ferez preuve d’une grande constance dans votre travail. Votre persévérance sera mise à l’épreuve. De plus, vous ne refuserez pas d’assumer de nouvelles responsabilités.

Citation

Un ami non éprouvé est comme un noix non cassée (proverbe russe).

Famille/foyer

Rien de bien important à signaler sur le plan familial. Les relations avec les personnes plus âgées de votre famille seront harmonieuses. Si vous êtes père (ou mère) de famille, soyez un peu plus attentif : l’un de vos enfants traverse peut-être une phase de doute et d’angoisse.

Vie sociale

Vous profiterez de cette journée faste pour cultiver les relations utiles et obtenir les faveurs de personnes influentes. Sur ce plan, vous vous débrouillerez admirablement bien grâce à votre charme inné et votre air de naïveté touchante.

Nombre chance

375

Clin d’oeil

Préoccupez-vous davantage du bonheur de ceux qui vous entourent ; vous vous sentirez ainsi plus heureux.

CAPRICORNE

Amour

Le Soleil en cet aspect va décupler votre magnétisme et votre envie d’être admiré en amour. Il n’est pas impossible que vous croisiez aujourd’hui quelqu’un qui vous fera battre le coeur très vite. Vous serez le plus sensible à l’appel de l’aventure. Si vous êtes marié, attention, ne flirtez pas sous le nez de votre conjoint !

Argent

L’ambiance astrale de la journée sera propice à une bonne solution des problèmes financiers qui vous tracassent. Vous aurez intérêt à rechercher l’aide d’autrui. Il y aura la possibilité de contracter un emprunt avantageux grâce à la bonne impression que vous aurez su donner. La solution pourrait même provenir d’un don ou d’un héritage. De toute façon, vous bénéficierez d’appuis astraux efficaces.

Santé

Vénus sera dans les parages, mais les secteurs santé de votre thème seront libres de toute influence astrale directe. Traduction : en plus d’une santé suffisamment bonne, vous afficherez une joie de vivre qui fera plaisir à voir. Certains d’entre vous n’échapperont pas à des embarras gastriques en cas d’abus de bonne chère.

Travail

Avec vos collègues de bureau, vous aurez votre franc-parler. Si vous leur rendez service, ils auront intérêt à vite renvoyer l’ascenseur, sinon vous changerez radicalement d’attitude, mais sans devenir méchant.

Citation

Grâce aux Dieux ! Mon malheur passe mon espérance ! (Racine).

Famille/foyer

En famille, joies auprès de vos enfants et réconfort auprès de vos aînés. Un climat de complicité chaleureuse généralisée. Félicitations !

Vie sociale

Attention à une tendance aux simplifications extrêmes ! N’essayez pas de coller des étiquettes sur les personnes qui vous entourent, en refusant de voir la complexité de leur personnalité. Du fait de cette propension, vous risquez d’être confronté à une situation difficile aujourd’hui.

Nombre chance

806

Clin d’oeil

N’hésitez pas à faire appel à un ami sûr pour rétablir l’harmonie autour de vous.

VERSEAU

Amour

Le Soleil et Jupiter, en parfaite configuration, devraient vous valoir une vie de couple épanouie. Mais attention à la présence de Pluton, qui pourrait provoquer une crise pour les couples en difficulté. Vos exigences risquent en effet d’entrer en conflit avec celles de votre conjoint ou partenaire. Solitaires, beaucoup d’entre vous vivront une romance amoureuse qui leur plaira particulièrement. Les célibataires, même les plus endurcis, songeront à se faire passer la bague au doigt : on dirait qu’ils appartiennent à une race en voie de disparition !

Argent

Vous serez dans l’ensemble protégé sur le plan financier. Quelques natifs pourront même avoir droit à une bonne surprise : prime quelconque, gains au jeu, ou rentrée d’argent imprévue. Mais attention, ce ne sera pas une raison pour dépenser aveuglément des sommes que vous ne possédez pas encore !

Santé

Avec l’influence de Mars et d’Uranus, ce tandem très énergique, vous afficherez une forme que beaucoup vous envieront. A surveiller cependant : une nervosité qui pourrait perturber votre sommeil et accentuer un petit risque accidentel. Si vous faites du sport, allez-y doucement.

Travail

Les aspects planétaires seront bénéfiques pour ceux qui vivent de leur plume : journalistes, écrivains, etc. Mettez de l’ordre dans votre correspondance. Vous serez bien inspiré pour rédiger votre courrier d’affaires. Les travailleurs dans d’autres branches auront un peu moins de chance.

Citation

La cruche ne peut verser que ce qu’elle contient (proverbe géorgien).

Famille/foyer

En famille, quelques tensions pourront se produire, qui seront heureusement vite dépassées et oubliées. Pour certains, les présents impacts célestes auront une influence sur leur domicile : un déménagement ou des travaux sont possibles.

Vie sociale

Votre pouvoir de persuasion sera décuplé. Profitez-en pour entreprendre des démarches difficiles, exigeant un sens aigu de la diplomatie, ou encore pour favoriser une meilleure entente au sein de votre cercle amical.

Nombre chance

597

Clin d’oeil

Prenez le temps de souffler et de savoir exactement où vous en êtes.

POISSONS

Amour

Il y aura une belle réconciliation dans l’air pour les couples en difficulté, vu cet aspect de Vénus. Pour les autres, entre tendresse et sensualité régnera une harmonie sans faille. Célibataire, côté coeur, les astres vous seront particulièrement favorables aujourd’hui. Ne vous laissez tout de même pas emporter par votre imagination débordante ; gardez la tête froide. Cela étant, allez de l’avant car la chance vous sourira. Plus d’un célibataire rencontrera enfin l’âme soeur.

Argent

Avec Mercure dans votre camp, vous n’aurez aucun mal à équilibrer votre budget, et pourriez même bénéficier d’un apport d’argent imprévu et… bienvenu. Neptune, l’un des astres qui dirigent pour vous le plan financier, travaillera de concert avec Saturne, une planète d’organisation, ce qui vous aidera à agir en excellent gestionnaire.

Santé

Pas de réels soucis de santé à prévoir cette fois, sinon de légères palpitations cardiaques possibles dues à un excès de nervosité provoqué par ‘influence d’Uranus. Vraiment rien d’inquiétant ! Continuez à vivre sainement, en faisant de l’exercice et en ayant une alimentation équilibrée.

Travail

Ne vous laissez pas impressionner par les remarques acerbes d’un de vos collègues. Il vous en veut d’avoir tant de succès. Dites-vous qu’ « on mesure les tours par leurs ombres et les grands hommes par le nombre de leurs détracteurs » (proverbe chinois).

Citation

Le couple heureux qui se reconnaît dans l’amour défie l’univers et le temps. Il se suffit, il réalise l’absolu (Simone de Beauvoir).

Famille/foyer

L’attitude compréhensive et affectueuse que vous avez décidé d’adopter à l’égard de vos enfants favorisera une ambiance fertile en promesses de bonheur. Ne changez pas de cap.

Vie sociale

Il est certain que vous allez d’abord penser à vous-même aujourd’hui. Cela n’a rien de répréhensible, car « charité bien ordonnée commence par soi-même » (proverbe général). Gardez toutefois le sens des valeurs, et ne vous montrez pas excessivement égoïste vis-à-vis de votre entourage, car vous le regretteriez par la suite.

Nombre chance

895

Clin d’oeil

Manifestez un peu plus de chaleur dans vos rapports.

