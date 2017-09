Éphéméride du jour……, 14 septembre 1901 // Décès de William McKinley, 25e président des États-Unis

14 septembre 1901 Décès de William McKinley, 25e président des États-Unis

Il préside à la victoire américaine lors de la guerre hispano-américaine, augmente les droits de douane pour soutenir l’industrie américaine et maintient les États-Unis dans l’étalon-or contre les propositions inflationnistes.

McKinley commence la guerre de Sécession en tant que simple soldat et la termine avec le grade de major breveté. Après la guerre, il s’installe à Canton dans l’Ohio où il commence une activité de juriste. En 1876, il est élu à la Chambre des représentants où il devient le spécialiste républicain des droits de douane protectionnistes qui selon lui apporteraient la prospérité. Il est élu au poste de gouverneur de l’Ohio en 1891 et en 1893 où il essaie d’équilibrer les intérêts du capital et ceux des travailleurs. Avec l’aide de son proche conseiller Marcus Hanna, il obtient la nomination républicaine pour l’élection présidentielle de 1896 dont l’enjeu principal fut la crise économique qui frappait le pays. Il bat son adversaire démocrate, William Jennings Bryan, en défendant une « monnaie saine » et en promettant que des droits de douane élevés restaureraient la prospérité.

La présidence de McKinley est marquée par une rapide croissance économique. Il défend le DingleyAct de 1897 destiné à protéger les industries américaines de la compétition étrangère et en 1900 il obtient le passage du Gold Standard Act mettant fin au bimétallisme. McKinley essaie de persuader l’Espagne d’accorder l’indépendance à Cuba alors en pleine révolution, mais après l’échec des négociations, il mène les États-Unis dans la guerre hispano-américaine. La victoire américaine est rapide et décisive et dans le traité de Paris de 1898, l’Espagne transfère le contrôle de ses colonies de Porto Rico, Guam et des Philippines aux États-Unis ; Cuba devait devenir indépendant, mais en réalité, il devient un protectorat américain. La république d’Hawaï, alors indépendante, rejoint les États-Unis en 1898 avec le statut de territoire.

McKinley est réélu contre Bryan en 1900. Il est cependant assassiné par un anarchiste en septembre 1901 et son vice-président, Theodore Roosevelt, lui succède. Les historiens considèrent la victoire de McKinley en 1896 comme un tournant de la politique américaine qui marque le début de l’ère progressiste dominée par le parti républicain.

Aujourd’hui, 14 Septembre 2017

257ème jours de l’année, 37ème semaine de l’année

108jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

Fête de la Sainte Croix ou Exaltation de la Croix : une des plus anciennes solennités liturgiques de l’Église chrétienne qui se célébrait déjà au IVe siècle à Jérusalem.

UN FAIT A RETENIR

14 Septembre

1716 Installation du premier phare en Amérique

Sur la petite île Brewster Island qui indique, pour les navires, l’entrée de Boston.

Lors de la Guerre pour l’indépendance, le phare fut saccagé à tour de rôle par les Britanniques et les Américains qui ne voulaient pas que l’ennemi en bénéficie. Il fut reconstruit en 1783. On ajouta le deuxième étage de plus de trois mètres en 1859.

HAITI

14 Septembre

2003 Manifestation et contre-manifestation au Cap-Haitien

Une manifestation, organisée par les partis de l’opposition (au pouvoir lavalas) et des groupes de la société civile qui réclamaient la démission du président Aristide, devait avoir lieu ce jour-là au Cap-Haïtien (département du Nord).

Ce même jour et suivant le même parcours, des partisans du pouvoir organisèrent une contre-manifestation. L’affrontement entre les deux groupes fit une dizaine de blessés dans les deux camps, et un mort du côté des contre-manifestants.

La Pensée du Jour

« Tout changement est difficile au début, compliqué au milieu et magnifique à la fin.»

Robin Sharma

PRENOM DU JOUR

Sainte Croix mais aussi Corneille, Cornélie,

Une des plus anciennes solennités liturgiques de l’Église, qui se célébrait déjà au IVe siècle à Jérusalem.

Aujourd’hui

Jeudi 14 Septembre 2017 Dernier Quartier

Mercredi 20 Septembre 2017 Nouvelle Lune

L’Ere des Vierge, Comprise entre le 23 aout et le 23 Septembre

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

ZATRAP « Mwen menm avèw »

Pour découvrir la musique de ZATRAPP « Mwen menm avèw »

cliquez sur le lien qui se trouve sur notre site :

https://www.youtube.com/watch?v=p80ZADimlII

Mwen menm avèw ! Un amour confirmé entre le groupe et ses fans.

Nap toujou ansanm, nou jire lanmou sa pou lavi et 8 ans plus tard soit le samedi 9 septembre dernier les poulains de Patrick Amazan ont renouvelé leur vœux lors d’une soirée organisée à le Villate.

Il faut dire que depuis sa création le groupe n a pas cessé d’offrir des morceaux aux couleurs du twoubadou, du rap et de racine. Des chansons qui nous invitent à la danse.

Dans plusieurs centres culturels- Dernière ligne

LolFest, le premier festival international du rire en Haïti

Et la soirée hommage au célèbre comédien Théodore Beaubrun, dit LanguichatteDébordus est pour ce soir à partir de 7h30. Pour ce spectacle qui clôturera le festival, Mélanie, Barnabé, Manfred, Ashley et Sexi seront sur scène pour jouer une pièce inédite de ce comédien qui a grandement marqué le théâtre contemporain haïtien.

Inscriptions au Concours des 10 Jeunes haïtiens les plus remarquables

La Jeune Chambre Internationale Haïti (JCI Haïti) en collaboration avec ses différents partenaires organisent la 6ème édition du Concours TOYP (The TenOutstanding Young Persons) ou les « 10 Jeunes les plus remarquables ». Le Concours des 10 Jeunes haïtiens les plus remarquables de la JCI-Haïti vise à mettre sous les feux des projecteurs et élever au rang de modèle, 10 jeunes âgés de 18 à 40 ans, ayant accompli des choses extraordinaires dans l’une des catégories suivantes :

Réalisations en matière d’Affaires, d’économie, et/ou d’entreprise

Affaires politiques, juridique, et/ou gouvernementales

Leadership et/ou réalisation académique

Réalisation culturelle

Leadership morale et/ou environnemental

Contribution aux droits des enfants, à la paix mondiale, et/ou aux droits de l’homme

Leadership humanitaire et/ou volontaire

Développement scientifique et/ou technologique

Développement personnel et/ou réalisation personnelle

Innovation médicale

Le lauréat des lauréats aura la possibilité de représenter Haïti au concours TOYP mondial en 2018, à l’occasion du congrès mondial du mouvement JCI qui rassemble des organisations de 119 pays.

Retrouvez les règlements et le formulaire d’inscription sur notre site.

15 SEPTEMBRE 2017, 7e EDITION DU VILLAGE GOURMAND, AU KARIBE

Une initiative de Gouts & Saveurs Lakay. Cette édition débute aujourd’hui et prend fin le 23 septembre 2017.

Le 15 septembre prochain

à « la Nuit Francophone de l’Inspiration », des lauréats pourront venir partager leurs expériences et leur parcours d’avec le grand public qui sera suivi de la grande cérémonie de récompense le 16 septembre 2017 où des grandes personnalités du monde francophone seront présentes afin de dévoiler le Super Prix Du Jeune Francophone de l’Année et remettre un trophée a chaque candidat, à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Un haïtien figure parmi les 30 jeunes qui font bouger la Francophonie « Michel Joseph (HAITI), 29 ans : « Haïti aux mille facettes »

Michel Joseph a commencé dans le métier de journalisme en 2010. 7 ans plus tard, il est considéré comme l’un des meilleurs reporters en Haïti. En tant que journaliste Reporter, il se sert de son micro pour influencer et contribuer à l’amélioration des conditions de vies des autres. Il s’intéresse aux phénomènes sociaux qui rongent la société et leurs conséquences sur le mode de vie de la population (consommation de la drogue, situation des enfants dans la rue, conditions de détentions dans les prisons, prostitution, la problématique de l’adoption en Haïti, etc.) « J’ai remarqué que le social est plutôt négligé par la presse Haïtienne. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de me frayer un chemin », soupire-t-il. A travers ses grands reportages, il essaie également d’allumer les projecteurs sur la vie de certaines couches défavorisées de la société et amener la société à tenir compte de leurs efforts et contribuer à leur émergence ».

Ce prix est organisé par l’association 3535 avec le concours du réseau de l’Institut Français et de l’Ecole Supérieure de Commerce d’Abidjan (ESCA). C’est un prix qui récompense 35 jeunes du monde de la Francophonie âgés de 18 à 35 ans ayant réalisé des activités exceptionnelles dans leur communauté.

Pierre Nahoa, commissaire général de cette deuxième édition commente en ces termes : «La jeunesse du monde francophone nous démontre qu’elle sait innover et se démarquer. Il nous appartient d’accompagner cet élan par de la visibilité et un soutien financier plus accru que nous comptons stimuler au travers de ces prix ».

source : LOOP NEWS

21 & 22 OCTOBRE 2017, ARTISANAT EN FETE

Cette année met en valeur l’artisanat utilitaire et l’artisanat d’art sous différentes formes : perles et paillettes, papier mâché, fer découpé, corne et os, poterie, bois travaillé, vannerie et orfèvrerie, etc

L’actualité du monde, dans le passé

14 septembre 1321 Décès de Dante

Dante Alighieri est un poète, homme politique et écrivain florentin.

Il est le premier grand poète de langue italienne et son livre La Divine Comédie est considéré comme l’un des grands chefs-d’œuvre de la littérature universelle.

14 septembre 1752 Le calendrier grégorien est adopté dans l’Empire britannique

« Le calendrier grégorien fut introduit en Angleterre et ses colonies américaines seulement en 1752 ; il fut donc décidé qu’en Angleterre, après le mercredi 2 septembre 1752 nous serions le jeudi 14 septembre 1752. Voici conjointement le calendrier grégorien (corrigé en Europe en octobre 1582) et le calendrier grégorien (avec sa correction en Angleterre et dans ses colonies) »

L’un des problèmes de datation est de savoir quand tel pays a adopté le calendrier grégorien.

Exemple: En principe, tous les évènements passés avant 1752, pour les colons anglais, étaient selon le calendrier julien

alors que les mêmes évènements étaient selon le calendrier grégorien pour les colons français.

C’est la raison pour laquelle, parfois dans les éphémérides, il y a deux dates pour le même évènement.

14 septembre 1759 Décès de Louis-Joseph, marquis de Montcalm, 47 ans

Le marquis de Montcalm succombe aux blessures subies la veille dans la bataille des Plaines d’Abraham, quelques heures après que son rival, le général James Wolfe, ait subi le même sort. En 1756, il avait été nommé commandant en chef des troupes régulières françaises en Nouvelle-France, avec le rang de major général.

Le marquis de Montcalm entre jeune dans l’armée, devient capitaine en 1729, colonel en 1743, et passe dans la cavalerie avec le grade de brigadier. Il est envoyé à Québec en 1756 comme commandant des troupes françaises en Amérique du Nord pendant la guerre de la conquête. Ses premières campagnes contre les Britanniques sont des succès majeurs. Il augmente les défenses de Fort Ticonderoga sur le lac Champlain. Il capture et détruit Fort Oswego sur le lac Ontario en 1756.

14 septembre 1804 Naissance de John Gould

John Gould, né à Lyme Regis dans le Dorset et mort le 3 février 1881, était un ornithologue et naturaliste britannique.

Le jeune Gould reçoit une première formation de jardinier et devient un expert dans l’art de la taxidermie. En 1824, il ouvre un commerce de taxidermisation à Londres ; ses compétences lui permettent d’obtenir un poste important au muséum de la Zoological Society of London en 1827.

Parcourant le monde, il a produit 47 volumes, illustrant 3 000 espèces d’oisaux.

14 septembre 1812 L’armée de Napoléon entre dans Moscou

Le 14 septembre l’Empereur fit son entrée dans l’ancienne capitale de la Moscovie, avec sa garde et le premier corps. Napoléon entra dans une ville déserte, vidée de toute provision par le gouverneur, Fédor Rostoptchine.

Des feux démarrent à Moscou, et ravagent la ville du 14 au 18 septembre du calendrier grégorien (2 au 6 septembre du calendrier julien). Moscou, construite essentiellement en bois, brûle presque complètement, privant les Français d’abris dans la ville. Les incendies viennent de sabotages russes. À un signal donné, le feu éclate dans mille endroits à la fois. C’est en vain que les Français font tous leurs efforts pour éteindre l’incendie : le ravage des flammes ne s’arrête que dans la soirée du 20 septembre, lorsque les neuf dixièmes de la ville sont en cendres : près de 4 000 maisons en pierre et 7 000 en bois, 20 000 malades ou blessés sont victimes de ce désastre.

L’armée de Napoléon, au bout d’un mois, face au froid et à la disette, battra en retraite.

14 septembre 1851 Décès de James Fenimore Cooper, 61 ans

James Fenimore Cooper est le premier grand romancier américain. Il est né à Burlington dans le New Jersey le 15 septembre 1789, mort le 14 septembre 1851 à Cooperstown dans l’État de New York en 1851.

Il a signé des œuvres qui ont pour titre The Pioneers, The Prairie, The Pathfinder, et The Last Of The Mohicans, qui a inspiré une série télévisée. Il a aussi écrit une histoire de la marine américaine.

14 septembre 1852 Décès d’Arthur Wellesley

Arthur Wellesley, né le 30 avril 1769, Duncan-Castle, dans le comté de Meath, 1er comte puis marquis puis duc de Wellington, est un aristocrate anglo-irlandais devenu soldat et homme politique britannique.

Il est principalement connu en tant que vainqueur de Napoléon à Waterloo. Il est souvent comparé à John Churchill, duc de Marlborough, avec qui il partage de nombreux points communs, en particulier d’être devenu un leader politique après avoir réalisé une grande carrière militaire.

14 septembre 1901 William McKinley succombe, Theodore Roosevelt devient président

Aux États-Unis, William McKinley succombe aux blessures qu’il avait subies lors d’un attentat huit jours plus tôt à Detroit. (Voir le 6 septembre) Il est le 25e président des États-Unis et le troisième président américain à périr de mort violente. Le Républicain Theodore Roosevelt devient le 26e président des États-Unis, il restera en poste jusqu’en 1909.

14 septembre 1904 Naissance de Frank Amyot

Résidant à Ottawa, Frank Amyot développe son habileté sur l’eau à un très jeune âge alors qu’il passe la majeure partie de son temps sur les nombreuses voies navigables et lacs de la région. Adolescent, il rêve de devenir canoéiste, mais ne peut se permettre les 250 $ nécessaires pour s’acheter une coque. Ne se laissant pas décourager, il fabrique son propre canoë et se forge ainsi une réputation.

Frank remporte six championnats seniors nationaux en monoplace, un exploit encore inégalé à ce jour. En 1935, il est nommé entraîneur, directeur et membre de la première équipe canadienne de canoéisme olympique. Cela signifie toutefois à cette époque qu’il doive faire des levées de fonds afin de se rendre à Berlin, accompagné de trois autres membres de l’équipe canadienne de canoéisme. Et il y est, encore, parvenu.

Fait intéressant, ce sport sous financé devient une des disciplines les plus estimées cette année là, alors que Frank Amyot remporte le titre pour les 1 000 mètres en un temps record de 5:32.1. Ce sera la seule médaille d’or pour le Canada aux Jeux olympiques de Berlin en 1936.

14 septembre 1907 Création du parc national de Jasper

Il est le plus au nord des quatre parcs de montagne adjacents (voir les parcs nationaux BANFF, KOOTENAY, YOHO). Chaque année, ses pics aux calottes de glace, ses sources minérales, et ses lacs et rivières alimentés par les glaciers attirent quelque trois millions de visiteurs.

Son nom vient de Jasper Hawes, commerçant de fourrures.

Plus de neuf millions de personnes visitent chaque année ces parcs situés à la frontière de l’Alberta et de la Colombie-Britannique.

14 septembre 1914 Bataille du Fort McHenry

À l’aube du 13 septembre 1814, la Royal Navy commença à bombarder le fort défendu par 1 000 soldats. L’attaque dura 25 heures mais la garnison parvint à repousser l’ennemi et à sauver ainsi Baltimore. Cette bataille inspira à Francis Scott Key le texte du poème The Star-Spangled Banner qui, mis en musique, devint l’hymne national des États-Unis.

14 septembre 1926 William Lyon Mackenzie King défait les Conservateurs

Les Libéraux de William Lyon Mackenzie King remportent l’élection générale avec 46,1% des voix.

Ils font élire 128 députés à la Chambre des communes contre 91 pour leurs rivaux, les Conservateurs d’Arthur Meighen.

Les Progressistes gagnent 20 sièges et six vont à d’autres partis.

14 septembre 1927 La danseuse Isadora Duncan meurt dans un accident de voiture

Isadora Duncan est une danseuse américaine née le 26 mai 1877 qui révolutionna la pratique de la danse par un retour au modèle des figures antiques grecques. Souple et svelte, elle illustre sa conception personnelle de la danse, caractérisée par l’épanouissement intégral du corps. Ses chorégraphies s’inspirent des peintures des vases grecs. Elle imite les positions et attitudes des jeunes filles, déesses et prêtresses, représentées sur ces vases. Par sa grande liberté d’expression, qui privilégiait la spontanéité, le naturel, elle apporta les premières bases de la danse moderne européenne, à l’origine de la danse contemporaine. Voulant également donner toute sa place à la beauté, à l’harmonie du corps, elle n’hésitait pas à l’exhiber presque nu, dissimulé seulement de quelques voiles.

Isadora Duncan subit de nombreux malheurs. Ses deux enfants meurent en 1913, noyés a l’intérieur d’une voiture tombée dans la Seine. Sergueï Essenine la quitte et finalement se suicide en 1925. Enfin, elle meurt étranglée par le voile qu’elle portait et qui fut entraîné par une roue de sa propre automobile.

14 septembre 1927 Naissance de Williams James Fanning

Williams James Fanning, né à Chicago, Illinois, U.S.A., est un ancien joueur et manager des Ligues majeures de baseball.

Il a joué à la position de receveur pour les Cubs de Chicago de 1954 à 1957, et dirigé les Expos de Montréal en 1981 et 1982, puis 1984.

14 septembre 1929 Naissance de Maurice ‘Mad Dog’ Vachon

Maurice Vachon est un grand de la lutte au Québec et dans le monde.

Il a participé aux jeux olympiques de Londres et est devenu champion de l’Empire Britannique en 1950. Il devient ensuite professionnel où il incarne le rôle du vilain, du mauvais et les bons comme Johnny Rougeau, Édouard Carpentier… ont parfois la vie dure face à ce « Mad Dog ». Il est décédé le 21 novembre 2013.

14 septembre 1936 Dorothea Palmer arrêtée pour avoir distribué du matériel sur la planification des naissances

Dorothea Palmer est arrêtée et accusée en vertu du Code criminel qui interdit toute promotion et vente de matériel contraceptif. À Eastview (aujourd’hui Vanier), banlieue canadienne-française de la région d’Ottawa, l’infirmière, employée par le Parent’s Information Bureau de Kitchener, visite les familles nombreuses pour leur offrir du matériel contraceptif ainsi qu’une brochure décrivant pas moins d’une douzaine de méthodes.

L’infirmière est acquittée à son procès. La distribution de ce matériel est légalisée.

14 septembre 1939 186 rescapés du paquebot Athenia arrivent à Montréal

« Plusieurs parents et amis accueillent les rescapés à la gare Bonaventure. »

Le jour même de la déclaration de la guerre, le paquebot Athenia est attaqué par le sous-marin U30

qui poursuivit sa route sans porter secours aux naufragés.

Heureusement pour les passagers du paquebot, la mer était calme et le navire fut capable de se maintenir à flot alors que trois navires marchands et trois destroyers britanniques firent route et arrivèrent sur les lieux dans les heures suivantes. C’est ce qui explique que la grande majorité des passagers furent sauvés. Ainsi sur plus de 1 100 passagers seuls 112 passagers périront lors du naufrage.

14 septembre 1939 Vol d’essai de l’hélicoptère VS-300

Bien que d’autres concepteurs aient imaginé des hélicoptères avant lui, c’est à Igor Sikorsky que l’on doit les hélicoptères efficaces et sécuritaires. En ce jour, au commande de son appareil le VS-300, il le fait lever dans les airs. Cependant, l’appareil est retenu au sol par mesure de sécurité. Ce n’est que le 13 mai 1940 qu’il fera son premier vol.

L’hélicoptère VS-300 sera acheté par l’armée américaine et la marine britannique.

14 septembre 1960 Création de l’OPEP à Vienne

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) ou en anglais Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) est une organisation intergouvernementale de pays visant à négocier avec les sociétés pétrolières pour tout ce qui touche à la production de pétrole, son prix et les futurs droits de concessions. En 1960, l’Arabie Saoudite, l’Iran, l’Irak, le Koweit et le Venezuela créent à Bagdad à l’issue de quatre jours de sommet l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep). Objectif : contrebalancer le pouvoir des compagnies pétrolières qui détiennent les clés du prix du pétrole. Basé à Vienne en Autriche, le cartel regroupe maintenant 11 états.

14 septembre 1965 Première présentation de la série humoristique «Cré Basile!»

Première comédie de situation du répertoire québécois, la série «Cré Basile!», écrite par Marcel Gamache, tourne autour du personnage de Basile, un individu maladroit qui se met constamment les pieds dans les plats à cause de son ami Fabien, de sa femme ou de sa belle-mère. La série prendra fin en 1970 après 175 épisodes.

14 septembre 1967 Première de la série télé « L’Homme de Fer » avec Raymond Burr

Emission diffusée entre le 14 septembre 1967 et le 16 janvier 1975

Cette série met en scène Robert Dacier, (l’acteur canadien Raymond Burr) redoutable policier qui, après avoir reçu une balle dans la colonne vertébrale, se retrouve sur un fauteuil roulant, privé de l’usage de ses jambes. Il est entouré d’une équipe efficace avec laquelle il continue à mener ses enquêtes policières.

14 septembre 1977 Elizabeth II arrive au Canada pour une visite officielle de cinq jours

La reine Elizabeth II donne lecture du discours du Trône et inaugure une session du Parlement Canadien.

Elizabeth II est venue pour les célébrations marquant son Jubilé d’argent.

14 septembre 1982 Décès de Grace de Monaco, 52 ans

Grace succombe aux blessures qu’elle avait subies la veille dans un accident de voiture sur une route montagneuse.

En 1952, elle obtient le premier rôle dans Le train sifflera trois fois, (High Noon) un western avec Gary Cooper.

En 1953, elle joue dans Mogambo dont l’action se déroule dans la jungle kenyane. Elle joue ensuite dans trois films d’Alfred Hitchcock : Le Crime était presque parfait, Fenêtre sur cour et La Main au collet.

En 1955, elle remporte l’Oscar de la meilleure actrice pour The Country Girl.

Elle tombe amoureuse du prince Rainier de Monaco et accepte de renoncer à sa carrière cinématographique.

Elle épousa le prince Rainier de Monaco le 19 avril 1956, ils eurent trois enfants:

Caroline Louise Marguerite, née le 23 janvier 1957.

Albert Alexandre Louis Pierre, « prince héréditaire », né le 14 mars 1958, devenu prince de Monaco le 6 avril 2005.

Stéphanie Marie Élisabeth, née le 1er février 1965.

14 septembre 1984 Décès de Janet Gaynor, 77 ans

Janet Gaynor, actrice américaine, est née le 6 octobre 1906 à Philadelphie. Elle a été l’une des grandes vedettes de l’époque du cinéma muet et au début du parlant. Lors de la toute première remise des Oscars, elle a remporté le prix de la meilleure actrice pour ses rôles dans Street Angel, Sunrise et Seventh Heaven. En 1938, elle a reçu une mise en nomination pour A Star is Born. Elle a aussi tenu des premiers rôles notamment dans Sunny Side Up, Daddy Long Legs et State Fair aux côtés de Will Rogers. À partir des années 60 elle s’est adonnée avec succès à la peinture.

14 septembre 1989 Décès de Perez Prado, 72 ans

Organiste et chef d’orchestre.

On l’a surnommé le roi du Mambo.

Il a connu deux succès No.1 sur disque:

En 1955, sa version cha-cha-cha de « Cherry Pink and Apple Blossom White » devient numéro un pendant 10 semaines au Billboard, le hit-parade américain.

En 1958, « Patricia » est un succès mondial (numéro un) qui sera une musique du film de 1960 « La Dolce Vita (la Douceur de vivre) » de Federico Fellini.

14 septembre 1992 Décès de Paul Martin père, 89 ans

Né le 23 juin 1903 d’une famille franco-ontarienne à Ottawa, en Ontario, il fut par la suite élevé à Pembroke, en Ontario (dans la vallée des Outaouais). Il fit ses études secondaires au Collège St-Alexandre à Gatineau, Québec ; il compléta son éducation universitaire à l’Université de Toronto.

Il servit comme ministre notoire dans les cabinets de quatre premiers ministres : William Lyon Mackenzie King, Louis St. Laurent, Lester B. Pearson et Pierre Trudeau.

Il joua un rôle important dans le combat contre la polio, et dans la création d’une assurance-hôpital au Canada ; il est parfois reconnu comme le père du système de santé canadien.

14 septembre 1996 L’équipe nationale des États-Unis gagne la première coupe du monde de hockey

La Coupe du monde de hockey est la compétion de hockey sur glace qui a succédé à la Coupe du Canada. Elle eut lieu la première fois, en 1996 et l’équipe nationale des États-Unis a battu le Canada pour gagner ce championnat.

14 septembre 2003 Décès de Yetunde Price soeur ainée des soeurs Williams

Yetunde Price, une des soeurs Williams, professionnelles au tennis est décédée à Compton, Los Angeles, après avoir reçu plusieurs projectiles d’arme à feu après une altercation verbale avec des voisins. Elle a été tuée accidentellement, lors d’une bagarre entre membres de gangs. La jeune femme de 31 ans, infirmière de formation et maman de trois enfants, se trouvait à Compton au moment du drame, un quartier pauvre où les cinq soeurs Williams ont vécu une partie de leur jeunesse.

Le quartier de Compton est un des endroits fort dangereux de L.A.

14 septembre 2003 Caroline Brunet remporte une médaille d’or et une d’argent

Caroline Brunet démontre qu’elle est sur la bonne voie en vue de sa cinquième participation aux Jeux olympiques, l’an prochain à Athènes, quand elle remporte une médaille d’or en K-1 200 mètres et une d’argent en K-1 500 mètres féminin aux championnats du monde de canoë-kayak; la Québécoise de Lac-Beauport a ainsi aidé le Canada à terminer la compétition avec une médaille d’or, trois d’argent et une de bronze.

14 septembre 2004 Le Canada remporte la Coupe du monde de hockey

– par une victoire de 3-2 contre la Finlande

– finale disputée à Toronto devant 19 370 spectateurs

– Vincent Lecavalier a été choisi le meilleur joueur du tournoi

14 septembre 2005 La terreur frappe encore en Irak

Bagdad connaît sa journée la plus sanglante depuis plus d’un an et demi: la capitale irakienne et ses environs sont la cible de dix attaques séparées, faisant plus de 169 morts et 542 blessés;

L’attentat le plus meurtrier s’est produit à Kazimiyah, un quartier chiite de Bagdad.

Au moins 114 travailleurs réunis dans l’attente d’un emploi ont été tués quand un kamikaze a foncé sur eux au volant d’une voiture bourrée d’explosifs. Plus de 160 personnes ont été blessées par la déflagration.

Des hommes armés portant des uniformes militaires ont par ailleurs exécuté 17 hommes dans un village situé au nord de la capitale irakienne. Les hommes ont pillé le village avant de prendre la fuite.

Sept Irakiens ont également trouvé la mort dans deux attentats à la voiture piégée commis dans deux quartiers de l’ouest de Bagdad.

14 septembre 2005 Décès de Robert Wise

Robert Wise, né à Winchester (Indiana) le 10 septembre 1914 et mort à Los Angeles le 14 septembre 2005, est un réalisateur, producteur, metteur en scène et monteur américain.

En 1961, il co-réalise avec le chorégraphe Jerome Robbins la comédie musicale West Side Story, qui remporta dix Oscars.

À l’époque, le film surpasse Autant en emporte le vent en nombre d’entrées ce qui ne s’était encore jamais vu. Cinq Oscars dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur viennent sanctionner ce nouveau triomphe public et commercial. Entre-temps, le cinéaste avait mis en scène ce qui est encore aujourd’hui considéré comme un chef d’œuvre du film fantastique : La Maison du diable en 1963.

Star Trek : Le Film

2007 Pierre Vercheval intronisé au Temple de la renommée

Pierre Vercheval devient le premier francophone à être intronisé au Temple de la renommée de la Ligue canadienne de football. Au cours de sa carrière de 14 saisons avec les Argonauts de Toronto, les Eskimos d’Edmonton et les Alouettes de Montréal, il a été choisi à sept reprises dans les équipes d’étoiles, et il a gagné la coupe Grey avec les Argonauts en 1996 et 1997.

14 septembre 2008 Un Boeing 737 s’écrase dans l’Oural russe : 88 morts

Un Boeing 737 de la compagnie aérienne Aeroflot s’est écrasé près de la ville russe de Perm, dans la chaîne montagneuse de l’Oural, tuant les 88 personnes à bord, dont une vingtaine d’étrangers. L’appareil s’est écrasé au moment où il effectuait sa descente pour atterrir à Perm, à environ 1 400 kilomètres à l’est de Moscou, endommageant la voie ferrée du Transsibérien.

14 septembre 2008 Le passage de Ike

Au Texas, l’ouragan Ike est maintenant chose du passé, et l’heure est à l’évaluation des dégâts et à la recherche de victimes. Une vaste opération de secours a été lancée pour s’assurer du sort des 140 000 habitants qui avaient choisi d’ignorer les ordres d’évacuation. Des milliers d’habitations et de routes sont inondées, un grand nombre d’arbres ont été déracinés, et plus de trois millions de foyers privés d’électricité, pour plusieurs semaines. L’ouragan a fait éclater les fenêtres de gratte-ciel à Houston. Au moins deux personnes ont péri, mais les équipes de sauvetage s’attendent à tout, elles qui ont été incapables de répondre aux nombreux appels au secours hier.

Des équipes de secours juchées sur des camions à roues hautes, des hélicoptères et des bateaux se sont aventurés samedi sur le passage de l’ouragan pour aller chercher dans leurs maisons les milliers de Texans qui avaient refusé de croire aux avertissements qui promettaient «une mort certaine» à ceux qui ne fuiraient pas devant Ike, et préféraient se terrer chez eux.

L’ouragan a fait éclater les fenêtres de gratte-ciel, coupé le courant à des millions de gens et inondé des milliers de maisons tout au long de la côte du golfe du Mexique. Des yachts ont été projetés sur les routes, des immeubles et des maisons se sont effondrés, et des voitures flottent dans les eaux.

14 septembre 2008 Formule 1 – Grand Prix d’Italie

Le jeune pilote allemand Sebastian Vettel, sur Toro Rosso, a remporté son premier Grand Prix de Formule 1 en carrière, celui d’Italie. À 21 ans, il devient le plus jeune pilote à enlever les honneurs d’un Grand Prix.

C’est sous la pluie que Vettel a devancé le Finlandais Heikki Kovalainen, sur McLaren.

Le Polonais Robert Kubica, sur BMW-Sauber, est monté sur la troisième marche du podium.

14 septembre 2009 Au tennis, l’US Open est remporté par Juan Martin Del Potro

Juan Martin Del Potro devient, en remportant cet US Open, le seul joueur à avoir battu à la fois Rafael Nadal et Roger Federer dans un même tournoi du Grand Chelem et de surcroit de manière rapprochée (demi-finale et finale jouées respectivement dimanche et lundi).

14 septembre 2009 Décès de Patrick Wayne Swayze

Patrick Wayne Swayze, né le 18 août 1952 à Houston au Texas et mort le 14 septembre 2009 à Los Angeles, est un danseur, acteur et producteur américain.

Après avoir débuté au cinéma en 1983 comme danseur dans Staying Alive, il se fait connaître suite au succès du film Dirty Dancing (pour lequel il écrit et interprète la chanson She’s Like the Wind en 1987). Il tourne ensuite dans Ghost en 1990 et dans Point Break en 1991.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

