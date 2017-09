Le CFI lance un atelier sur la facilitation des investissements dans un contexte tendu

Écrit par Etzer S. EMILE / Economiste / etzeremile@gmail.com | Radio Vision 2000

Le Centre de Facilitation des Investissements (CFI) organise aujourd’hui un atelier sur la facilitation des investissements autour du thème: « La Facilitation: Un Catalyseur à l’Investissement ».

Cet évènement réunira des entrepreneurs, divers représentants des cabinets de conseils, des professionnels et des cadres de la fonction publique et abordera des thème comme: « Les Avantages et Obligations Fiscaux des entreprise, « Les Procédures d’Exécution des Avantages Incitatifs Octroyés par le Code des Investissements », Les Procédures Douanières des Biens en Franchise, les « Procédure de Création de Zone Franche, les Critères d’octroi des Avantages Incitatifs aux Entreprises Franches.

Ainsi, des présentations seront données par plusieurs directions et structures de la fonctions publique qui sont impliquées dans la chaine de la facilitation des investissements dont la direction des zones franches, la DGI, la direction de l’inspection fiscale du Ministère de l’Economie et des Finances.

La question des investissements reste assez problématique en Haïti et reste difficile malgré les efforts et initiatives du CFI. Le problème est beaucoup plus complexe. Le pays a du mal pour garder une stabilité politique et sociale sur une période longue, les événements violent de cette semaine sont une preuve flagrante. Les infrastructures de base ne sont pas adéquates, les procédures au lieu de faciliter représentent de vraies tracasserie administratives, sans parler de la non-démocratisation du crédit.

Des goulots d’étranglements qui nuisent énormément à l’attractivité du pays vis a vis des investisseurs et qui expliquent la piètre performance du pays en matière de réception de flux d’investissements. Au cours des trois dernières années, on n’a pas pu dépasser la barre des 120 millions dollars de flux d’Investissement direct étranger sur l’année pendant que le pays voisin oscille entre 2,5 et 3 milliards de dollars d’IDE reçus.

L’atelier de ce matin doit pouvoir aider a communiquer les différents avantages qui sont à la portée des promoteurs de projets d’entreprise contenus dans le code d’investissement, mais surtout expliquer l’assistance pour qu’elle maitrise mieux la chaine, les procédures et les différents acteurs qui doivent intervenir pour faciliter les affaires.

Le pays n’a pas d’autres choix que les investissements, s’il veut réellement créer des emplois et de la richesse, donc il faut tout faire pour faciliter ces investissements et surtout les protéger pour le bien de tous.