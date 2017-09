Haïti – Actualité : Zapping…

Réaction de Dany Laferrière :

Suite au regrettable acte de suppression de son nom de la Biliothèque de Petit-Goâve http://www.haitilibre.com/article-22077-haiti-flash-une-honte-nationale-et-un-affront-a-dany-laferriere.html Dany Laferrière a déclaré « j’ai fait mieux que donner mon nom à la bibliothèque de Petit-Goâve, j’ai fait entrer Petit-Goâve dans la bibliothèque. »

Lancement des travaux de reconstruction du Parlement :

Lundi, les présidents des deux chambres ont lancé, les travaux de reconstruction du Parlement, qui sont estimé à plus d’un milliard de Gourdes.

Aire Marine Protégée Port-Salut-Abacou :

En début de semaine, des techniciens de la Direction départementale du Ministère de l'environnement, de l'Agriculture et de PADI (Pêche Artisanale et Développement Intégré) ont participé aux ateliers de travail sur le processus d'élaboration du plan de gestion de l'Aire Marine Protégée Port-Salut-Abacou (St-Jean du Sud), Objectif : évaluer et présenter la situation socio-économique des habitants vivant dans les environnements de ces Aires Marines Protégées faire le zonage communautaire pour identifier