Haïti-Politique : Nomination de Stéphanie Auguste à la tête du Mast, dans un contexte tendu

P-au-P, 13 sept. 2017 [AlterPresse]— La docteure Stéphanie Auguste est nommée Ministre des Affaires sociales et du travail (Mast), par décret, en date du 12 septembre 2017.

Elle remplace à ce poste, l’ancien ministre Roosevelt Bellevue, renvoyé après avoir été au cœur d’un scandale de « sur-facturation » dans un dossier de kits scolaires.

C’est le premier ministre Jack Guy Lafontant, qui assurait l’intérim au Mast, qui a annoncé la nouvelle de la nomination de Dr Auguste, sur son compte Twitter.

Quant à la nouvelle nommée, elle assure maintenant l’interim au Ministère des haïtiens vivant à l’étranger (Mhave) dont elle était titulaire avant sa nomination au Mast.

L’ancien ministre Bellevue a été soupçonné d’avoir mis sur pied une combine qui lui au-rait permis, lui et un autre titulaire d’un ministère non encore identifié, d’empocher 950 mille dollars américains (Ndlr : US $ 1.00 = 64.00 gourdes ; 1 euro = 80.00 gourdes ; 1 peso dominicain = 1.60 gourde aujourd’hui).

Pour Bellevue, il s’agit de……………………………..lire la suite sur alterpresse.org