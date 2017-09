Haïti – IRMA : Rapport de situation #4

Source HL/ HaïtiLibre

uite au passage de l’ouragan IRMA de Catégorie 5 au Nord des côtes d’Haïti, le Centre d’Opérations d’Urgence National (COUN) dans son bulletin #4 nous informe :

Survol de la situation:

Levée de l’alerte rouge après le passage de l’ouragan Irma sur la côte Nord. Un survol héliporté conduit par le Système National de Gestion des Risque (SNGRD) incluant des partenaires humanitaires internationaux a été réalisé pour une évaluation préliminaire des zones affectées. Les structures départementales, communales et locales du Système national de gestion des risques et des désastres conduisent les évaluations rapides sur les dégâts humains et matériels au niveau du Grand Nord, de l’Ouest et du Centre.

Sur l’île de la Tortue, dans le département du Nord-Ouest, deux bateaux ferroviaires n’ont pas été retrouvés ; 15 bateaux voiliers de cabotage et un bateau à moteur ont été fortement endommagés ; trois écoles sont endommagées et un dispensaire détruit. Une église reportée détruite dans la commune de Bassin-Bleu.

75 abris étaient ouverts dans l’ensemble des départements du pays à l’exception de l’Ouest et du Sud-Est, 21 restent encore activés dans le Nord-Est et le Nord-Ouest, hébergeant 6,494 personnes. Au plus fort de l’évacuation, la Protection civile et ses partenaires ont accueilli plus de 12,400 personnes ;

L’Institut du bien-être social et de la recherche et ses partenaires ont pris en charge 1,661 enfants d’orphelinats du Grand Nord et de l’Ouest, parmi lesquels 1,226 ont été déplacés vers d’autres maisons d’accueil non inondables ;

Dans le département du Sud, environ 300 personnes, soit la population totale du quartier de Dumont, ont été déplacées vers un abri provisoire à Port-Salut. Elles sont retournées chez elles depuis la levée de l’alerte ;

Le département du Nord-Est a fourni un total de 18,000 plats chauds à raison de 6,000 par jour aux personnes sinistrées dans les abris provisoires et dans les communautés. Le COUN a acheminé de la nourriture, 750 kits de nettoyage, incluant brouettes, pelles, pioches et autres, vers les zones affectées, notamment le Nord-Est ;

Des stocks de nourriture pour un total de 80,000 personnes respectivement dans le Nord et l’Artibonite sont entreposés au niveau des dépôts périphériques du Programme Alimentaire Mondial (PAM) pour répondre aux besoins des populations ;

17 personnes ont été légèrement blessées durant le passage d’IRMA. Par ailleurs, le corps d’une des deux personnes, portées disparues dans le Centre après être emportées par les eaux des rivières Locianne et Latombe, a été retrouvé sans vie, ce samedi matin. Il s’agit d’un homme âgé, qui tentait de traverser la rivière Latombe à Mirebalais, en compagnie de quatre autres personnes qui, elles, ont survécu. Le jeune homme, la trentaine, porté disparu à Cerca Cavajal, n’a toujours pas été retrouvé.

Situation des rivières et des inondations :

Plusieurs rivières sont encore en crue ou ont amorcé leur décrue :

– Nord-Est : Marion [Fort-Liberté], Matri [Ferrier] et Massacre [Ouanaminthe] ;

– Ouest : Bréthel et Torcelle [Cabaret], rivière Blanche [Ganthier], Courjolle [Arcahaie] et rivière Grise [Tabarre] ;

– Centre : Boucan Carré, Cerca-Cavajal, Cerca-La-Source et Hinche ;

Le nombre de communautés inondées partiellement …………………….……lire la suite sur haitilibre.com