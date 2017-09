Haïti – Sports : 12 septembre une date historique pour le football haïtien

Source BF/ HaïtiLibre

Depuis le début de la coupe d’Europe des Clubs champions en 1956, devenu aujourd’hui la ligue des champions, les haïtiens suivent avec passion ce rendez-vous annuel du football européen.

Mais pour la première fois cette compétition aura une saveur particulière, car Wilde Donald Guerrier, un de nos compatriotes sorti de nos écoles de football sauvage, qui a fait trembler « vye Grann » plusieurs fois avec le Violette et aussi avec America, jouera la Ligue des champions grâce à son talent.

Grâce aux moyens énormes de la communication les fans ont vécu sans trop y croire aux buts et aux performances de Donald et voilà, on osait y penser même une fois, Donald et les siens après trois tours épiques se qualifient pour la plus prestigieuse compétition de football de Clubs au monde. Pourtant Donald n’a pas suivi la filière classique des footballeurs d’aujourd’hui, n’a pas fait d’école de football et Port-à-Piment sa ville natale, n’est pas sur……………………..lire la suite sur haitilibre.com