BONJOUR SANTÉ

La pastèque

On retrace la culture de la pastèque à l’Égypte antique, soit il y a plus de 5000 années, dans la vallée du Nil. Fruit star de l’été, ce fruit rafraîchissant est composé à 92% d’eau. Non seulement il hydrate, mais il contient également de nombreux éléments qui sont vitaux pour l’organisme, tels que la citrulline, qui est utilisée dans la synthèse de l’arginine, un acide aminé qui favorise le processus de cicatrisation ainsi que la division des cellules. Riche en antioxydants tels que le lycopène (la tomate rouge en contient également), la pastèque contribue à la bonne santé de votre cœur. Pensez donc à agrémenter votre petit déjeuner ou vos encas d’une tranche de pastèque.