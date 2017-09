Les titres du journal infos-Vision du mardi 12 septembre 2017

Les députés sont partis en vacances, hier lundi. Une séance en assemblée nationale a eu lieu pour l’occasion afin de clôturer la 2e session ordinaire de l’année législative 2017.

Le président de l’assemblée nationale s’est félicité des travaux réalisés par le parlement au cours des 2 sessions ordinaires. Il a fait état notamment du vote d’une quarantaine de lois.

Par ailleurs, le président du Sénat, Youri Latortue a informé que les 3 représentants du parlement au conseil électoral permanent seront connus sous peu. Une commission bicamérale a été mise en place afin d’analyser les dossiers des postulants. Elle a un délai de 8 jours francs pour produire son rapport.

Le conseil supérieur du pouvoir judiciaire a décidé de proroger de 48 heures, du mardi 12 au mercredi 13 septembre, le délai pour les intéressés souhaitant déposer leurs dossiers de candidature afin de représenter le pouvoir judicaire au Conseil Electoral Permanent.

Le Palais national se félicite du vote au parlement, du projet de budget 2017-2018. Un instrument qui va aider le chef de l’État à matérialiser ses promesses, telles la fourniture de l’électricité 24 heures par jour dans tout le pays et dans moins de deux ans, selon l’une des porte-parole de la présidence.

Mais le budget fait l’objet de critiques. De l’avis d’un groupe d’organisations de la société civile dont le RNDDH et JILAP, ce texte va accentuer les inégalités sociales et enfoncer le pays dans la misère, la corruption et l’injustice.

L‘association professionnelle des magistrats lance une grève d’avertissement du 13 au 22 septembre, pour protester contre le vote du projet de budget. L’association nationale des magistrats, l’ANAMAH, se dit favorable à l’idée d’observer cet arrêt de travail mais juge le moment inopportun, la plupart des magistrats étant déjà en vacances.

Le Sénateur Dieupie Chérubin prend la défense de l’ex-ministre des affaires sociales, Roosevelt Bellevue qui a été éjecté du gouvernement pour son implication présumée dans le scandale de la surfacturation de kits scolaires.

« M. Bellevue n’est pas un voleur », a martelé l’élu du Sud-Est, estimant que ce dernier était considéré comme un intrus au gouvernement.

A rappeler que c’est le Sénateur Dieupie Chérubin qui avait proposé Roosevelt Bellevue au gouvernement.