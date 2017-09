Le Canada, la Suisse et les Emirats Arabes Unis fournissent de l’aide aux pays touchés par Irma

Source LLM / radio Métropole Haïti

La ministre du Développement international et de la Francophonie, l’honorable Marie-Claude Bibeau, a déclaré que le Canada versera 100 000 dollars à la Caribbean Disaster Emergency Management Agency pour fournir un soutien logistique aux équipes chargées de l’évaluation et du matériel de secours, de l’alimentation électrique d’urgence et des articles de secours (y compris des matériaux de construction, selon les besoins).

« Par l’entremise de son partenariat stratégique avec la Croix-Rouge canadienne, Affaires mondiales Canada appuie également les efforts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans la région. Affaires mondiales Canada a fourni 60 000 dollars par l’entremise de son Fonds d’assistance d’urgence en cas de désastre pour soutenir les interventions de secours d’urgence de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en Haïti et en République dominicaine.

Il a souligné que le Canada oeuvre avec plusieurs partenaires humanitaires présents dans les Caraïbes, y compris le Programme alimentaire mondial, qui avaient mis en place des stocks de secours…………………………..lire la suite sur metropolehaiti.com