Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Diaspora : IRMA, message de l’Ambassade d’Haïti :

L’Ambassade d’Haïti à Washington D.C. lance un appel à la prudence aux compatriotes haïtiens en Floride et les invite à évacuer les zones à risque « Nous encourageons nos compatriotes en Floride à suivre les consignes des autorités locales, à se loger au besoin dans les abris provisoires. »

Alerte rouge levée mais… :

L’alerte rouge est levée mais les risques de glissement de terrain et d’inondation demeurent sur le Grand Nord. La reprise des vols et des transports nationaux et internationaux est autorisée sous la responsabilité des compagnies de transport. L’interdiction des opérations de cabotage est maintenue pour les côtes Nord du pays où les conditions de mers dangereuses demeurent jusqu’à samedi soir.

C’est le vieux pont frontalier qui a cédé :

« Le Pont reliant Haiti á la République dominicaine entre Ouanaminthe et Dajabon demeure solide et viable. C’est l’ancien pont, hors service, qui a cédé sous les effets de l’ouragan IRMA » a précisé Aviol Fleurant, Ministre de la Planification.

Réouverture Ambassades de France et USA :

L'Ambassade de France et sa section consulaire ré-ouvriront leurs portes au public ce lundi 11 septembre. L'Ambassade américaine reprendra