Mobilisation internationale en faveur des victimes d’Irma

Source LLM / radio Métropole Haïti

Le Gouvernement haïtien déplore les dégâts causés dans le pays suite au passage de l’ouragan IRMA. Le chef du gouvernement a une fois de plus réitéré sa volonté de tout mettre en œuvre pour aider la population à faire face adéquatement à cette catastrophe naturelle.

Le Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres, est attristé par les informations faisant état d’immenses destructions et de pertes en vies humaines dans la région des Caraïbes depuis que l’ouragan Irma s’est abattu sur Antigua-et-Barbuda mercredi. Il exprime ses condoléances aux gouvernements et aux peuples de tous les pays insulaires et territoires de la région touchés par l’ouragan Irma.

Le Secrétaire général exprime la solidarité des Nations Unies et se félicite de la capacité de direction des gouvernements concernés pour le bon état de préparation et leur réponse aux besoins des communautés touchées. Le système des Nations Unies est déjà à pied d’œuvre pour soutenir les efforts nationaux de secours.

Par ailleurs l’UE mobilise ses instruments d’intervention d’urgence pour aider les pays touchés par l’ouragan IRMA. Le haut représentant / vice-président Federica Mogherini a déclaré « L’Union européenne appuie pleinement nos partenaires et amis dans la région des Caraïbes et au-delà en ce moment d’un grand besoin, et nos coeurs s’adressent à toutes les victimes et à tous ceux qui sont affectés par l’ouragan IRMA. »

Le commissaire à l’aide humanitaire et à la gestion des crises Christos Stylianides a ajouté…………………….…lire la suite sur metropolehaiti.com