Haïti – FLASH : Rapport de situation après le passage d’IRMA

Source HL/ S/ HaïtiLibre

Suite au passage sur Haïti de l’ouragan IRMA de catégorie 5, le Centre d’Opérations d’Urgence National (COUN) dans son bulletin # 3 nous informe :

16 communes des départements du Nord-Est, du Nord, du Centre, de l’Artibonite et de l’Ouest sont partiellement inondées par les eaux de ruissellement et les crues des principales rivières des dits départements :

Nord-Est : Ouanaminthe (inondations sévères par endroits), Fort-Liberté, Caracol, Ferrier et Trou-du-Nord

Nord : Pilate et Limonade

Centre : Hinche et Mirebalais, Lachapelle, Grande Saline, Dessalines, Saint-Marc

Ouest : Cabaret, Tabarre et Thomazeau

La Protection civile et ses partenaires ont procédé à l’évacuation de 10,085 personnes vers 59 abris provisoires dans 6 départements et des milliers d’autres se sont rendues dans des maisons d’accueil ;

Nord-Ouest : 1,553 personnes dans 11 abris ouverts ;

Grand-Anse : 529 personnes dans 6 abris (Chambellan et Beaumont) ;

Nord-Est : 6,290 personnes dans 14 abris ;

Artibonite : 169 dans 4 abris ;

Centre : 550 personnes dans 13 abris ; Nord : 994 personnes dans 11 abris.

Des tronçons de routes sont coupés dans le Centre, entre Hinche et Thomassique et aussi Hinche et Cap-Haïtien en passant par Pignon, à cause des crues de la Ravine Couine. La route nationale numéro 3 est coupée en deux endroits, à hauteur de la Ravine La Couine et entre Saint-Raphaël et Pignon ;

L’alerte rouge est levée sur tout le territoire national

Au lendemain du passage d’IRMA qui a causé des inondations, des chutes d’arbres, des dégâts sur l’agriculture et le bâti.

L’Organisation pour le développement de la vallée de l’Artibonite a alerté la population en aval, de l’ouverture, vendredi matin, des écluses du barrage Cannot, pour laisser passer 500 m3 d’eau, en raison de l’augmentation du débit du fleuve de l’Artibonite due aux affluents (rivière Fer-à-Cheval, rivière Latème et quelques ravines) qui s’y déversent ;

Vendredi, les fortes pluies ont cessé, tôt dans la matinée sur l’ensemble du pays et les conditions de météo reviennent graduellement à la normale.

Habitat :

