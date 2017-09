Haïti – Dubaï : Son Altesse Sheikh Mohammed envoie 90 tonnes d’aide pour Haïti

Son Altesse Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président et Premier Ministre des Émirats Arabes Unis et Gouverneur de Dubaï a fourni, sur demande du Programme Alimentaire Mondial (PAM) des Nations Unies et des partenaires de l’UNHRD, l’avion B747-400 qui a quitté l’aéroport international de Dubaï à 4h30 du 7 septembre vers Port-au-Prince, aéroport d’Haïti. L’avion devrait débarquer en Haïti ce vendredi 8 septembre 2017, à 20h00 heure des Émirats arabes unis.

L’avion de Dubai Air Wings à Haïti transporte plus de 90 tonnes métriques d’articles de secours, évalués à plus de 194,000 $ mis à disposition par les membres de « International Humanitarian City ».

Le fret aérien transportant l’aide au nom du PAM, « Catholic Relief Services » et CARE est venu en réponse au passage de l’ouragan IRMA comme elle se répercute en Amérique du Sud, et devrait affecter la République dominicaine, Puerto Rico, Haïti et Cuba.

