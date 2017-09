Astrologie du jour

BELIER

Amour

Le climat conjugal va nettement s’améliorer. Tous ceux d’entre vous qui sortent d’une phase difficile en couple vont enfin accepter le dialogue avec leur conjoint ou partenaire, voire même de faire quelques concessions indispensables. Il était temps ! Célibataires, la planète Mercure en bel aspect mettra de l’enthousiasme dans vos passions et assurera bien des triomphes aux plus conquérants d’entre vous. À vous donc les grandes envolées romantiques et toutes les victoires assurées au safari de l’amour !

Argent

Avec le départ de Saturne de votre Ciel, vous pourrez reprendre confiance concernant votre vie matérielle. La période des vaches maigres est terminée, et vous devriez retrouver un niveau de vie plus satisfaisant. Vous pourrez rembourser vos dettes si vous avez dû emprunter.

Santé

Pluton vous gratifiera d’une énergie et d’une vitalité très intenses. Mais vous aurez, sous l’influence de Neptune, tendance à les dépenser sans compter et d’une manière désordonnée. Faites preuve de modération et de discernement.

Travail

Vous aurez des chances de vous faire remarquer par votre entourage professionnel et d’avoir une promotion ou une activité plus agréable et plus profitable. Malgré cela, veillez à limiter vos dépenses, car il y restera encore des risques non négligeables : « Assure-toi que la bougie est allumée avant d’éteindre l’allumette » (proverbe créole). Si possible, pensez même à économiser, à investir, car vos efforts porteront bientôt de très heureux fruits.

Citation

Le loup désapprouve le piège, mais non pas lui-même (W. Blake).

Famille/foyer

L’impact de Saturne pourra se traduire par une évolution de votre vie de famille. Pour de nombreux natifs, ce sera un accroissement de leurs responsabilités familiales qui semblent s’annoncer. Il s’agira certainement d’un événement heureux. Une naissance ? Pourquoi pas ? Vous aurez beaucoup à accomplir ; mais ne vous inquiétez pas, vous saurez certainement faire face.

Vie sociale

Sous l’impulsion de Mercure, vous prendrez de bonnes résolutions envers vos amis. Vous avez enfin décidé d’être plus fidèle dans vos sentiments. Mettez ces résolutions à exécution.

Nombre chance

760

Clin d’oeil

Ayez une alimentation saine et équilibrée ; surtout, n’abusez pas des médicaments ni de l’alcool.

TAUREAU

Amour

Subissant l’influence de la planète Saturne, vous serez mieux disposé à faire des concessions, et l’ambiance de votre vie de couple sera nettement plus détendue et plus chaleureuse. Célibataire, la présente configuration astrale peut provoquer quelques remous dans vos relations amoureuses. De la passion, certes, mais aussi, pour certains d’entre vous, des choix difficiles à faire.

Argent

Ne recherchez pas la facilité. Tenez compte de l’opinion de votre entourage : elle a son importance dans ce que vous réaliserez aujourd’hui. Vous pourriez y trouver l’occasion de gains supplémentaires appréciables.

Santé

Vous ne jouirez pas de votre énergie habituelle, et cela vous agacera prodigieusement. Il faut bien dire que les influences planétaires ne seront guère dynamisantes. Pour compenser, adoptez une alimentation tonifiante en commençant par proscrire les aliments à la fois bourratifs et sans réelle valeur nutritive. En revanche, consommez des viandes grillées, du poisson à la vapeur, des oeufs, du foie. Observez de la modération tant à la table qu’au lit.

Travail

Avec cet aspect de la planète Uranus, ce sera le moment de vous mettre au grand jour et de prendre tous les contacts susceptibles d’améliorer votre vie professionnelle et de faciliter le bon développement de vos divers projets. Ne soyez pas craintif : « Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira » (Evangile).

Citation

L’âge moderne représente le triomphe de la médiocrité collective (Gustave Le Bon).

Famille/foyer

Ambiance agréable en famille. Vénus promet de très bonnes relations avec vos rejetons, quel que soit leur âge. C’est la tendresse qui prévaudra, une tendresse que rien ne pourra altérer. Avec les personnes les plus âgées de votre famille, la journée se déroulera sans histoire.

Vie sociale

Des forces souterraines seront à l’oeuvre, vous incitant à faire des confidences. Evitez de participer aux bavardages avec votre entourage amical, vous pourriez laisser échapper un secret que vous devez garder.

Nombre chance

761

Clin d’oeil

Efforcez-vous de bien discerner ce qui compte vraiment.

GEMEAUX

Amour

Cette fois, vos amours occuperont la première place. Si vous êtes marié, vous retrouverez une superbe complicité. Et si vous êtes un coeur à prendre, le Ciel vous promet une rencontre importante. Quelques natifs très mal accompagnés pourront rompre, mais ce sera pour aussitôt replonger dans un amour tout neuf et palpitant.

Argent

Saturne vous lancera un sévère avertissement aujourd’hui concernant vos finances. Si vous persistez à jeter votre argent par les fenêtres, vous allez bientôt devoir tirer le diable par la queue, et il vous en cuira ! Pourquoi ne pas établir un sévère budget prévisionnel et vous y conformer coûte que coûte ? Ainsi, vous ne risquerez pas de faire des dépenses impulsives et ruineuses, et d’avoir ensuite des sueurs froides.

Santé

Le Soleil et Pluton, principes de vitalité et de résistance physique, influenceront votre secteur santé. Vous progresserez donc à travers la vie au mieux de votre forme, et plus encore si vous faites preuve de modération en toutes choses. Seuls les plus fragiles d’entre vous pourraient avoir des problèmes cutanés, de type allergique, sans gravité.

Travail

Professionnellement, vous serez en mesure de briguer de grandes satisfactions, le plus souvent en relation avec les voyages, l’étranger. Votre travail quotidien vous donnera cette fois bien des satisfactions.

Citation

Nous troublons la vie par le soin de la mort et la mort par le soin de la vie ; l’une nous ennuie, l’autre nous effraie (Montaigne).

Famille/foyer

Sous l’influence du Soleil et de Mercure, vous ne risquez pas de vous ennuyer en famille. Ce duo planétaire décoiffant va se charger de provoquer des échanges animés, susceptibles d’occasionner quelques remous. Il y aura des choix à faire concernant vos enfants. Restez tolérant.

Vie sociale

Journée délicate mais qui recèle aussi des promesses. Faites des efforts pour entretenir des rapports cordiaux, ou du moins courtois, avec ceux qui vous entourent ; vous vous épargnerez ainsi beaucoup de contrariétés et d’amertume.

Nombre chance

990

Clin d’oeil

Ne cédez pas à la tentation de foncer les yeux fermés.

CANCER

Amour

Votre vie conjugale ne manquera certainement pas de piment ! Le Soleil et Mars, bien placés dans votre Ciel, vous permettront de vous rapprocher de votre conjoint ou partenaire, et vous vaudront une sensualité en nette hausse. Célibataire, une aventure très romantique apparaîtra à l’horizon… Mais un peu de patience et de prudence ne vous feront pourtant pas de mal ! Tenez compte du phénomène de la cristallisation de l’amour. Procédez par étapes, n’effarouchez personne !

Argent

Sur le plan matériel, prenez le maximum de garanties et de précautions pour éviter les mauvaises surprises que vous réservera un environnement astral assez agressif. Halte à la fantaisie débridée et au laisser-aller béat que vous affichez assez volontiers de temps à autre. Si vous vous mordez le doigt, vous ne devrez vous en prendre qu’à vous-même et non aux astres, car on vous aura prévenu !

Santé

Les influences conjuguées des planètes Uranus et Pluton vous inciteront aujourd’hui à des excès alimentaires. Le grand problème que vous aurez à affronter sera de dominer votre appétit pantagruélique. Vous aurez un vigoureux coup de fourchette, une bonne descente, et qualité et quantité risquent d’aller de pair. Tâchez d’être plus gourmet que gourmand, en vous disant que « les gourmands font leur fosse avec leurs dents » (Henri Estienne).

Travail

Soyez très circonspect si vous avez des affaires à traiter. Ne cherchez pas à brûler les étapes. Accordez-vous en toutes circonstances un délai de réflexion suffisant. Ne pensez pas que c’est un gaspillage ; au contraire, « le temps de la réflexion est une économie de temps » (Syrus).

Citation

J’aime mieux forger mon âme que la meubler (Montaigne).

Famille/foyer

Ambiance toujours très bonne en famille. Vos relations avec vos parents seront empreintes de tendresse. Quant à vos enfants, ils continueront à vous étonner. Inventifs et en même temps suffisamment disciplinés, ils vaqueront à leurs occupations quotidiennes avec un grand enthousiasme.

Vie sociale

Cet aspect de Saturne incitera nombre de natifs à une plus grande dureté dans les rapports humains et exacerbera leur tendance naturelle au conservatisme et à la possessivité. Cela devrait jouer principalement sur le plan amical, où il est à craindre que des natifs se montrent excessivement jaloux, voire même tyranniques et injustes.

Nombre chance

195

Clin d’oeil

Gardez-vous de critiquer les autres à tout propos, et évitez soigneusement les sarcasmes.

LION

Amour

Aujourd’hui, la planète Uranus provoquera des remous dans vos amours. Les couples déjà formés ne pourront s’empêcher de se laisser aller à une suspicion réciproque capable de pousser leur imagination affolée à faire bien des dégâts. Quant aux personnes libres, il faudra leur conseiller de ne pas aller trop vite, de mettre leur possessivité en sourdine même si de tendres gages peuvent leur faire croire que tout est déjà gagné.

Argent

Sous les bons auspices de Mercure, attaquez les problèmes financiers que vous avez relégués dans les oubliettes, problèmes dont l’équilibre laisse à désirer.

Santé

Il n’y a en ce moment aucune planète dans les secteurs de santé de votre thème. Tant mieux pour vous ! Etant donné l’humeur globale des astres aujourd’hui, mieux en effet qu’ils oublient de s’occuper de vous. Votre résistance physique sera bonne. En revanche, ceux d’entre vous qui connaîtront des contretemps dans leur travail ou leur vie privée pourront avoir tendance à développer des réactions psychosomatiques.

Travail

Le succès professionnel vous attendra, à condition de ne pas prétendre à plus que vous ne méritez. Une très belle configuration vous promet un climat agréable dans votre travail, et qui peut aussi se traduire par une amélioration de votre statut.

Citation

On est libre tant que l’on n’a pas promis (proverbe arabe).

Famille/foyer

L’influence de Mars, le dieu de la guerre, dans le secteur de la famille indique que des tensions pourront surgir entre vous et certains membres de votre famille. Mais Mars est aussi le maître de l’énergie, et ce bon côté est plus sensible aujourd’hui : vos proches se montreront toniques et entreprenants, et vous aideront à faire preuve de dynamisme.

Vie sociale

Les mauvais influx planétaires vous donneront l’esprit de contradiction. Dur, dur, d’avoir un vrai dialogue avec vous ! Mais cela risque d’avoir de fâcheuses répercussions sur vos relations amicales et sociales.

Nombre chance

193

Clin d’oeil

Faites preuve de plus de lucidité et de moins d’imagination.

VIERGE

Amour

Attention à Neptune ! Cette planète risque de compliquer la vie conjugale de certains d’entre vous. Si votre relation est heureuse, Neptune n’aura guère d’impact. Mais si un désaccord vous oppose à votre conjoint, il faudra vous méfier de votre tendance à refuser le dialogue. Si vous êtes un coeur solitaire, un petit déplacement vous est vivement conseillé aujourd’hui, tout spécialement. Vous aurez de grandes chances de rencontrer au bout du chemin le partenaire de vos rêves.

Argent

Avec cet aspect de Mars, c’est le signal d’alarme qui retentira. Ceux qui ont abusé des découverts devront revenir à une gestion plus raisonnable, sous peine de se voir rappelés brutalement à l’ordre par leur banquier. Bien sûr, il ne vous sera pas facile de réduire vos dépenses, mais savoir où vous en êtes dans vos finances devrait vous éviter de plonger dans « le rouge ». Par chance, Mars vous aidera à prendre de bonnes résolutions et à vous y tenir.

Santé

Avec cet aspect de Saturne, vous devriez pouvoir venir à bout de vos petites misères de santé aujourd’hui. Si quelques insomnies empoisonnent encore vos nuits de temps en temps, vous pourrez les combattre efficacement en prenant des infusions de tilleul ou de passiflore.

Travail

Avec cet aspect de Neptune, vous aurez intérêt à marquer un temps d’arrêt dans la poursuite de vos objectifs professionnels. Ne vous entêtez pas ; vous risqueriez de lourdes pertes si vous continuiez à investir de gros efforts et de grosses sommes d’argent dans vos divers projets. Attendez des circonstances plus favorables, qui se présenteront bientôt.

Citation

Le plus semblable aux morts meurt le plus à regret (La Fontaine).

Famille/foyer

A cause des aspects négatifs formés par Saturne, votre vie familiale risque d’être assez perturbée. Vos relations avec vos enfants deviendront assez tendues. Ecoutez votre conjoint.

Vie sociale

N’accordez pas foi à tout ce qu’on vous affirmera avec le plus grand sérieux aujourd’hui. Les petits faits seront souvent démesurément grossis. En les répétant imprudemment, vous vous mettriez en position délicate.

Nombre chance

665

Clin d’oeil

Combattez avec la dernière énergie toute pensée morose ou défaitiste.

BALANCE

Amour

Ce sera le moment ou jamais pour les célibataires de s’accrocher et de penser à adopter des solutions radicales dans leur vie amoureuse. Vous avez besoin de rétablir l’équilibre ou du moins de stabiliser vos sentiments et de savoir à quoi vous en tenir vraiment. Ni l’attachement que vous portez à votre conjoint ou partenaire, ni la stabilité de votre couple ne devraient être remis en cause cette fois. Mais votre sensibilité, plus vive que jamais, pourra provoquer des tensions. Aussi aurez-vous tout intérêt à maîtriser vos émotions, et à faire un effort d’objectivité.

Argent

Bonne gestion des finances familiales. L’influence de Neptune vous sera très utile parce qu’elle vous mettra du plomb dans la cervelle. Abstenez-vous de projeter des opérations d’envergure.

Santé

L’énergique Uranus sera de votre côté. Vous résisterez particulièrement bien aux attaques microbiennes et virales. De plus, les personnes souffrant de troubles dont l’origine est mal connue pourront enfin bénéficier de traitements efficaces.

Travail

Vous aurez tendance à trop imposer votre volonté à vos collègues ou collaborateurs, et il y aura forcément des frictions. Mais vous refuserez de mettre de l’eau dans votre vin. Soyez quand même un brin moins directif.

Citation

La rougeur est la couleur de la vertu (Diogène le Cynique).

Famille/foyer

Vos responsabilités parentales vous demanderont un effort. Saturne, qui dirigera vos relations avec vos enfants, vous obligera à être présent à leur côtés, à les aider dans leur orientation ou dans leurs choix, surtout s’ils sont adolescents ou jeunes adultes. En tout cas, la vie familiale sera facile et harmonieuse.

Vie sociale

Souvenez-vous que le silence est d’or, aujourd’hui en particulier. Evitez donc les confidences, même sur l’oreiller. « Ne parlez pas dans la rue : il y a des oreilles sous les pavés » (proverbe chinois).

Nombre chance

621

Clin d’oeil

Ne gambergez pas, ou vous n’obtiendrez aucun bon résultat.

SCORPION

Amour

Célibataires, votre vie amoureuse sera plus sereine que dernièrement. Ceux d’entre vous qui ont accumulé les aventures n’auront plus besoin de se prouver qu’ils sont irrésistibles. Et ceux qui éprouvaient le besoin impérieux de fonder un couple, seront quant à eux plus détendus et moins inquiets concernant leur avenir sentimental. Vivant en couple, vous forcerez l’admiration de votre conjoint ou partenaire en prenant des décisions difficiles mais indispensables concernant votre foyer et vos enfants. Ainsi, vous formerez avec l’autre un couple exemplaire.

Argent

Vous bénéficierez d’une certaine chance financière ou, à tout le moins, vous n’aurez pas de difficulté pécuniaire à redouter. Mais méfiez-vous de l’influence de Saturne : essayez de garder quelques économies sur votre compte en banque, cela vous rendra service bientôt.

Santé

Mars, l’astre de la vitalité par excellence, sera bien aspecté. Profitez-en pour estimer habilement votre potentiel vital, prendre des initiatives et des dispositions opportunes, trouver de justes compromis pour éliminer tout ce qui est susceptible de nuire à votre santé et pour assainir votre organisme.

Travail

Cette turbulence de Pluton fait craindre le risque de dispersion et des entreprises non conduites à leur terme. Vous devrez vous méfier de cette faiblesse, de toute forme de laisser-aller et de négligence. Vous seriez impardonnable si vous gâchiez certaines de vos chances simplement en remettant au lendemain des démarches indispensables ou en comptant sur les promesses des autres.

Citation

Saisis-toi du plaisir, et, à l’ultime coup de balai, que ton dernier soupir soit : Assez joui de la vie (Jan-Jacob Slauerhoff).

Famille/foyer

Beau fixe dans votre vie familiale. Vous attacherez une importance capitale à vos relations avec vos proches, et vous consacrerez le maximum de temps à votre conjoint et à vos enfants.

Vie sociale

Tout le monde sera bien disposé à votre égard. Profitez-en pour exposer vos désirs et vos espoirs et décider de ce que vous avez envie de faire et voir s’épanouir, autant dans le domaine professionnel que sentimental.

Nombre chance

452

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas aller à vos impulsions.

CAPRICORNE

Amour

Avec cet environnement astral, votre couple devrait afficher un sourire qui fera plaisir à voir. Même si chacun de vous deux essaie de temps en temps de voler la vedette à l’autre, l’humour vous sauvera la mise, et vous ne perdrez pas de vue l’essentiel : rassembler vos forces autour de projets communs. Parmi ces projets, une petite escapade en amoureux, bienvenue pour agrémenter le quotidien. Si vous êtes encore seul, tout reste possible : soit vous vivrez votre love story, soit vous appellerez vos amis !

Argent

Vous ressentirez une fringale de dépenses. Vous voudrez tout : changer de look, transformer de fond en comble la décoration de votre intérieur, acquérir une nouvelle voiture… Et la liste n’est nullement limitative ! Achetez ce que vous voulez, mais rien à crédit, sinon vous connaîtrez bientôt de sérieuses difficultés qui assombriront vos jours.

Santé

Vous vous sentirez bien. Retrouvant votre tonus et votre belle vitalité, vous partirez à l’assaut des montagnes et des vallées. Pourquoi ne pas partir quelque temps en voyage ? Cela vous permettrait de vous détendre et de bien vous amuser.

Travail

Au travail, halte au découragement ! Vous aurez quelques difficultés à mobiliser votre énergie pour mener à bien des projets de grande envergure, et vous serez tenté de baisser les bras face aux obstacles. Pourtant, si vous vous fixez des buts précis et réalistes, vous aurez toutes les chances de parvenir à vos fins. Alors, mettez les bouchées doubles.

Citation

La joie, comme la fièvre, n’a qu’un jour de bon parmi les autres (proverbe danois).

Famille/foyer

Dans votre vie familiale, vous vous attacherez à rechercher la tranquillité, l’harmonie, et vous réussirez à créer une ambiance très chaleureuse chez vous. Mais ne soyez pas trop faible avec vos enfants ; la difficulté sera d’être ferme sans être tyrannique. Essayez quand même de faire de votre mieux, et Saturne soutiendra vos louables efforts.

Vie sociale

Votre appel à l’aide sera entendu favorablement par un ami qui n’hésitera pas à courir le risque de se mouiller pour vous tirer d’un mauvais pas. Quoi qu’on puisse penser, la belle amitié existe en ce monde.

Nombre chance

722

Clin d’oeil

Ne dramatisez rien, et vous viendrez à bout de vos divers problèmes.

VERSEAU

Amour

Avec Pluton et la Lune en ces positions dans votre Ciel, la vie de certains natifs mariés sera encore placée sous le signe de la crise. Mais le soutien du Soleil permettra sans doute de trouver une solution. Les célibataires, eux, prioritairement affectés par le Soleil, peuvent espérer une journée faste sur le plan amoureux, avec, pour nombre d’entre eux, une rencontre très importante.

Argent

On vous fera des propositions d’achat de biens immobiliers ou d’objets de collection. Avant de vous livrer à ces acquisitions, réfléchissez à leur opportunité ; une seconde opinion ne serait pas superflue.

Santé

Vénus et Neptune influeront directement sur votre santé cette fois. Vous afficherez un bel optimisme et une forme physique satisfaisante, même si quelques points sont à surveiller, parmi lesquels une tendance à la gourmandise. A vous de vous contrôler et de continuer à garder un oeil sur la balance !

Travail

Excellente journée pour mener à bien un projet personnel d’envergure. La situation se débloquera, et vous serez en mesure de donner le meilleur de vous-même. Il faudra simplement rester prudent et réaliste.

Citation

Le compliment exagéré est pire qu’une injure (proverbe persan).

Famille/foyer

Vu l’obstruction de la planète Neptune, il serait sage de ne pas essayer de résoudre des problèmes familiaux de fond en ce moment. Le dialogue sera trop difficile, et le risque de nouvelles disputes est bien réelle.

Vie sociale

Vous aurez l’occasion de découvrir de nouveaux concepts ou de fréquenter un milieu différent du vôtre. Profitez de cette occasion d’enrichissement. Ne condamnez pas a priori ce qui vous est inhabituel.

Nombre chance

392

Clin d’oeil

Ne laissez pas vos parents ou beaux-parents le soin de régler vos problèmes domestiques.

Poissons

Amour

Vos amours conjugales devraient passer par une phase nettement euphorique. La vie des couples sera sereine et sensuelle. Célibataire, en amour, même si le destin place de charmantes personnes sur votre passage, vous risquez fort de les décourager. En effet, vous attendrez tellement de l’autre sans oser broncher qu’il vous croira indifférent. Bonifiez-vous un peu, laissez-vous aller afin de vous faciliter les choses.

Argent

Le secteur argent sera mis en vedette. La chance va vous sourire. Vos finances se porteront le mieux du monde. Cela dit, avec cet aspect de Saturne, vous devrez rester très prudent et éviter toutes les dépenses inutiles. Si vous souhaitez vous lancer dans un achat important ou modifier vos placements, sachez que le moment est assez mal choisi.

Santé

Meilleur équilibre physique et nerveux en principe cette fois. Ceux d’entre vous qui ont connu des moments de fatigue ou d’hypertension, ou encore des insomnies et des crampes, vont retrouver leur bonne santé. Vos défenses immunitaires sont elles aussi se renforcer, et vous ne serez plus cette fois à la merci du moindre virus ou microbe qui passe. Profitez de cette amélioration de votre état de santé pour entreprendre un régime ou faire du sport.

Travail

Ayant la dynamique planète Jupiter dans la manche, vous ressemblerez ce jour à un lion qui sort ses griffes. Vous serez accrocheur, bien décidé à gagner tous vos paris. Parfois même, vous donnerez l’impression de vouloir chercher la bagarre, histoire de tester vos capacités.

Citation

Mets ta joie dans la femme de ta jeunesse (Livre des Proverbes).

Famille/foyer

Le secteur famille devrait jouir d’un bon climat général. Vous aurez à coeur de rendre votre maison plus chaleureuse et plus accueillante en procédant à quelques aménagements. Des discussions animées ayant pour thème un projet de voyage auront lieu.

Vie sociale

De nouvelles relations, assez brillantes, sont en vue. Elles se révéleront très bénéfiques pour vous et vous serviront d’introduction lorsque ce sera nécessaire. Cependant, sachez que l’amitié pure et désintéressée a aussi ses avantages : « L’amitié double les joies et réduit de moitié les peines » (Francis Bacon).

Nombre chance

916

Clin d’oeil

Distrayez-vous tout bonnement, sans arrière-pensée.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com