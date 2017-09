Haïti-Irma : Un disparu et plusieurs blessés dans le Plateau central et le Nord

P-au-P, 07 septembre 2017 [AlterPresse] — Une personne est portée disparue et deux autres ont été blessées, lors des pluies orageuses et rafales de vents, qui affectent Haïti, au moment où le cyclone Irma évolue au large du pays, informent les autorités.

La personne disparue l’a été au niveau de la rivière Cercane, département du Plateau central, selon les premières informations partielles fournies par la Direction de la protection civile (Dpc).

Deux autres personnes ont été blessées à Dondon (Nord), suite à une chute d’arbre, indique la même source.

Des inondations se sont produites à Ouanaminthe et Fort-Liberté (département du Nord-Est). La route nationale #3 entre Hinche (chef-lieu du département du Plateau central)) et Cap-Haïtien (Nord) est bloquée par les crues de la Ravine Grand Couim.

Des crues modérées sont également observées au niveau des rivières du département de l’Artibonite (Nord).

Un ancien pont frontalier, situé entre Ouanaminthe et Dajabon (République Dominicaine), s’est effondré.

A Fort-Liberté, la Police nationale d’Haïti (Pnh) a procédé, la veille, à l’évacuation de l’ancienne prison civile.

Selon la Protection civile, 65 abris provisoires ont été ouverts dans le Nord-Est, le Nord, le Plateau central, l’Artibonite et le Nord-Ouest, accueillant 2,095 personnes.

D’autre part, l’Institut du bien-être social et de recherches (Ibesr) annonce avoir procédé, entre le mercredi 6 et le jeudi 7 septembre 2017, à l’évacuation de 1,431 enfants dans des quartiers précaires et des orphelinats.

Des équipes de la mairie de Port-au-Prince s'activent à persuader