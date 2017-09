Nouveau rapport des Nations Unies sur la faim et la nutrition dans le monde

Source EJ/Radio Métropole Haïti

cinq agences de l’ONU – l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Fonds international de développement agricole (FIDA), le Programme alimentaire mondial (PAM), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) diffuseront le premier rapport consolidé du genre sur les progrès vers l’éradication de la faim et de la malnutrition à l’horizon 2030.

Cette nouvelle édition de L’état de l’insécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde donne des estimations actualisées sur le nombre et la proportion de personnes souffrant de la faim sur la planète et comprend des données intéressantes au triple plan mondial, régional et national.

Le rapport offre une mise à jour importante sur l’environnement mondial qui influence………………………..….lire la suite sur metropolehaiti.com