L’aéroport Hugo Chavez du Cap-Haitien reçoit le vol inaugural du Bahamasair

Source EJ/Radio Métropole Haïti

La Ministre du Tourisme, Madame Colombe Emilie Jessy Menos, les membres du conseil de gestion de la compagnie aérienne bahaméenne Bahamaisair ont lancé officiellement, lundi 4 et mardi 5 septembre, le nouveau vol de Bahamas-Nassau à partir de l’aéroport Hugo Chavez du Cap-Haitien.

A l’occasion d’une cérémonie officielle tenue dans les locaux de l’aéroport Hugo Chavez du Cap haïtien, la Ministre Menos précise l’importance de cette nouvelle liaison entre les Haïtiens et les Bahaméens.

A un moment où la communauté haïtienne vivant aux Bahamas compte environ 100 000 personnes, cette nouvelle route vient renforcer les liens entre les deux pays et dynamiser le secteur touristique.

<< Au nom du gouvernement d’Haïti, je salue la ténacité de Bahamasair, son engagement et sa persévérance et j’attends avec impatience d’accueillir plus de bahaméens disposés à découvrir le charme et le patrimoine historique de la région Nord et j’encourage également mes compatriotes à visiter les nombreuses îles qui composent l’archipel des Bahamas. >>, a soutenu Ministre Menos.

De l’avis de Thompson Tunquest, Président du Bahamasair, il s’agit…………….…..lire la suite sur metropolehaiti.com