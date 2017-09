Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Budget ratifié au Sénat :

En obtenant aujourd’hui le satisfecit du Sénat, le projet de loi des finances 2017-2018 devient loi. Le document budgétaire a été adopté à la majorité des voix : 18 sénateurs ont voté pour, 1 sénateur a voté contre et 2 sénateurs ont choisi de s’abstenir.

Des conteneurs d’aide acheminés dans le Nord :

Dans le cadre des opérations de prévention en prévision du passage de l’Ouragan IRMA de Catégorie 5, des conteneurs sont en route pour le Grand Nord afin de se pré-positionner des kits alimentaires, hygiéniques & outils seront livrés à travers les 5 départements qui seront les plus touchés par l’ouragan Irma. Par ailleurs, le PAM a déplacé une partie de son stock de contingence de 3,300 tonnes vers le Nord d’Haiti

Le Canada prêt à apporter son aide, Ambassade fermée :

Le Canada surveille de près l’ouragan Irma. Nous sommes prêts à fournir une aide opportune et appropriée si elle s’avère nécessaire. Par ailleurs, l’Ambassade du Canada en Haïti sera fermée ce jeudi le 7 septembre en raison de l’Ouragan IRMA. Soyez tous vigilants et continuez à suivre les consignes des autorités locales. Pour obtenir de l’aide urgente, composer le (509) 2812-9100 ou prncecs@international.gc.ca (heures d’affaires) ou le Centre de surveillance et d’intervention d’urgence à Ottawa, à frais virés, en composant le 1-888-949-9993 ou en envoyant un courriel à sos@international.gc.ca.

IRMA : AVIS a l’attention des Commissaires du Gouvernement :

