Irma ravage St-Martin et Barbuda

Source Le Nouvelliste

Mer déchaînée, toits arrachés, bateaux projetés sur les routes: mercredi l’ouragan Irma a « totalement dévasté » l’île de Barbuda et durement frappé les îles française de Saint-Barthélemy et franco-néerlandaise de Saint-Martin, faisant au moins six morts à Saint-Martin côté français, et il menace désormais Porto Rico.

Concernant les six morts à Saint-Martin, le préfet de la Guadeloupe, un département d’Outre mer français voisin, a averti que « le bilan n’est pas définitif. Loin de là ».

« Nous risquons malheureusement de faire d’autres découvertes », a précisé Eric Maire aux journalistes, soulignant qu' »on estime peut-être à 60%, 70% les habitations détruites à Saint-Martin ».

Plus pessimiste, Daniel Gibbs, président du conseil territorial français de Saint-Martin, a estimé que « 95% de l’île est détruite ». « Si on a un autre cyclone qui nous tombe dessus samedi, (…) ce n’est pas le nombre de morts qu’on va compter, c’est les vivants », a-t-il ajouté.

Le précédent bilan côté français était d' »au moins deux morts ». Le président français Emmanuel Macron a prévenu qu’il fallait s’attendre à « un bilan dur et cruel » et à des « dégâts matériels considérables ».

Le bilan pourrait être d’autant plus dramatique sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy qu’environ 7.000 personnes avaient refusé de se mettre « à l’abri » selon la ministre française des Outre-Mer, Annick Girardin.

– ‘Un tas de décombres’ –

Les dégâts sont énormes, à tel point que nous n’arrivons pas encore à les mesurer », a commenté de son côté le ministre néerlandais de l’Intérieur Ronald Plasterk, ignorant « s’il y a des blessés ou des morts ». Le port et l’aéroport du côté néerlandais de l’île de Saint-Martin ont gravement été touchés par la catastrophe, selon l’agence de presse néerlandaise.

Coupée du monde pendant de longues heures par Irma, qui a contraint l'avion transportant le pape François en Colombie à modifier son plan de vol, l'île de Barbuda a elle été « totalement dévastée » par