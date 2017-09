Haïti – FLASH : IRMA à 415 km du Cap-Haïtien – vols annulés

Source SL/ HaïtiLibre

Ce matin à 5h00 a.m., le Centre de l’ouragan IRMA de catégorie 5 sur l’échelle de vent d’ouragan Saffir-Simpson, était situé près de la latitude 20.0 Nord et de longitude 68.3 Ouest, ou 160 km au Nord de la pointe Est de la République Dominicaine et à 415 km au Nord Est du Cap-Haïtien.

Irma se déplace vers l’Ouest-Nord-Ouest à 17 mp//h (28 km/h), et cette trajectoire générale devrait se poursuivre avec une diminution de la vitesse pour les prochains jours. Le Centre d’IRMA devrait passer au Nord de la côte d’Hispaniola plus tard aujourd’hui, près des îles Turcs et Caïques et du Sud-Est des Bahamas d’ici ce soir et du centre des Bahamas d’ici vendredi selon la « National Oceanic and Atmospheric Administration » (NOAA).

Les vents maximums soutenus sont de près de 180 mp/h (285 km/h) avec des rafales plus élevées. Certaines fluctuations d’intensité sont probables au cours des deux prochains jours mais IRMA devrait rester un ouragan puissant de catégorie 4 ou 5.

Les vents de force d’ouragan s’étendent jusqu’à 50 milles (85 km) du Centre d’IRMA et les vents de force tempête jusqu’à 185 milles (295 km).

La combinaison d'une tempête potentiellement mortelle et de grandes vagues déferlantes augmentera le niveau d'eau au-dessus du niveau de marée normale dans la zone d'avertissement d'ouragan près et au Nord du Centre d'IRMA. Près de la côte, le passage d'IRMA sera accompagnée de