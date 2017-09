Irma: Les Etats-Unis « toujours disponibles » pour venir en aide à Haïti

Source Le Nouvelliste

La nouvelle chargée d’affaires des Etats-Unis, Robin Diallo, arrive à Port-au-Prince à un moment spécial, avec le passage de l’ouragan Irma sur Haïti. Alors qu’elle cherche ses repères, elle doit déjà préparer ce qui pourrait être une importante mission d’appui à Haïti, si Irma cause des dégâts importants.

Questionnée sur l’éventuel support de son pays au cas où l’ouragan frappe Haïti, la chargée d’affaires a assuré que les Etats-Unis sont toujours disponibles pour Haïti. Mme Diallo a tenu cependant à souligner que son pays est « un peu surchargé avec le passage de Harvey sur le Texas et maintenant avec Irma qui arrive et menace Porto Rico, les Iles Vierges et la Floride ».

« On va voir comment Irma va se passer ici. On ne sait pas exactement si c’est dans le nord ou dans l’ouest qu’il y aura des problèmes. Nos équipes sont en alerte et elles seront déployées là où les besoins seront plus importants en cas de dégâts », indique Robin Diallo dans un entretien au Nouvelliste.

« Nous sommes toujours disponibles. Nous avons les plans et des équipes au nord du pays parce qu’on pense que ce sera pire au nord », indique la diplomate, qui aimerait bien qu’Irma reste loin d’Haïti. Mais on verra bien, dit-elle.

« Nous avons déjà des équipes qui sont venues et nous sommes en train de préparer les documents de demande d’aide. Beaucoup de membres de notre équipe étaient déjà en Haïti lors du passage de Matthew. Ils me guident…………………………lire la suite sur lenouvelliste.com