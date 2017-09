Haïti – AVIS IRMA : Banques, hôtels et touristes

Source HL/ HaïtiLibre

Banques :

L’Association Professionnelle des Banques (APB) informe le public qu’en raison du passage imminent de l’ouragan IRMA, les succursales des différentes banques commerciales, d’épargne et de logement situées dans les départements du Nord, du Nord-Est, et du Nord-Ouest seront fermées lce Jeudi 7 Septembre 2017. Toutes les autres succursales resteront ouvertes au public jusqu’à midi ce Jeudi.

L’APB compte informer la clientèle dans la matinée du vendredi des nouvelles dispositions que ces membres adopteront en fonction de l’évolution de la situation après le passage d’IRMA.

Établissemernts touristiques :

Le Ministère du Tourisme invite les propriétaires et gérants d'hôtels de plage à prendre toutes les mesures et dispositions nécessaires en vue de s'informer sur les consignes et les mesures gouvernementales notamment