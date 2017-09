Haïti – IRMA : Premiers impacts très tôt jeudi matin

Source HL/ Haïtilibre

À 17h00, l’œil de l’ouragan de catégorie 5 IRMA, est situé près de la latitude 18,8 nord, longitude 65,4 ouest, soit à 65 km au Nord Est de Puerto Rico, 315 km de la pointe Est de la République Dominicaine, Irma se déplace vers l’ouest-nord-ouest à 16 mph (26 km/h), et cette motion générale devrait se poursuivre pendant les prochains jours. Sur la piste de prévision, le noyau extrêmement dangereux d’Irma passera juste au nord de Porto Rico ce soir, passera près du nord de la côte d’Hispaniola jeudi, et sera près des Turcs et Caïques et du sud-est des Bahamas d’ici jeudi soir.

Les vents maximums soutenus sont de près de 185 mph (295 km/h) avec des rafales plus élevées. Irma est un ouragan de catégorie 5 sur l’échelle de vent d’ouragan Saffir-Simpson. Certaines fluctuations d’intensité sont probables au cours des deux jours suivants, mais Irma devrait rester un ouragan puissant de catégorie 4 ou 5 au cours des deux prochains jours.

Les vents de force d’ouragan s’étendent jusqu’à 50 milles (85 km) les vents centraux et tropicaux forts s’étendent jusqu’à…………………….……..lire la suite sur haitilibre.com