Haïti – Météo: Mobilisation générale au pays face à la menace d’IRMA

Source SL/ HaïtiLibre

Michel-Ange Gédéon le Directeur Général de la Police Nationale d’Haïti (PNH), dans le cadre des préparatifs face à la menace de l’ouragan IRMA de catégorie 5, informe tous les policiers des 10 Départements géographiques, qu’ils doivent regagner leurs postes le plus vite possible et doivent rester mobilisés jusqu’à nouvel ordre pour venir en aide à la population le cas échéant. En plus, de la PNH seront également présents sur le terrain des militaires du corps du génie haïtien.



Le Gouvernement a établi un Centre de commandement dans la résidence du Premier Ministre. Le Centre d’Opération d’Urgence National (COUN) passera ses consignes dans toutes les collectivités territoriales « Les délégués départementaux vont coordonner les actions selon les structures mises en place. Les mairies et Casecs interviendront dans les communes et sections communales, avec le support de la protection civile. Le Ministère de la Planification supervisera les actions des ONG et les organismes d’aide. Il devra aussi rester en contact avec le système humanitaire des Nations unies » a expliqué le Premier Ministre mardi à sa résidence officielle.



Mardi, Aviol Fleurant le Ministre de la Planification a sollicité la collaboration de tous les secteurs concernés afin d’effectuer la gestion de cette catastrophe annoncée. Jean Max Gabriel, le Coordonnateur adjoint du Secrétariat Permanent de Gestion des Risques (SPGRD) a annoncé la mise en place de structures de préventions solides notamment dans les 5 départements les plus concernés selon les prévisions : le Nord, le Nord-Est, le Nord-Ouest, le Plateau Central et l’Ouest.



Les Directeurs Départementaux du MPCE et plusieurs représentants d’ONG ont affirmé avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour accompagner la population avant, pendant et après le passage d’IRMA.



Les mairies des zones côtières vont recevoir entre 200,000 et 500,000 Gourdes, pour faire face aux premières interventions d’urgence a confirmé Jude Edouard Pierre le Président de la Fédération Nationale des Maires Haïtiens (FENAMH)



Pas moins de 10,000 volontaires de la Croix-Rouge Haïtienne et 8,000 brigadiers de la protection civile seront mobilisés, a confirmé Max Rudolph Saint-Albin le Ministre de l’intérieur.



793 abris provisoires sont disponible à travers 7 départements du pays.



Les policiers du Corps des sapeurs pompiers et les secouristes en particulier se rendront disponibles à toutes éventualités.



Jerry Chandler, le Drecteur de la Protection Civile, annonce la mise en service, dès ce mardi, d’un numéro d’urgence, le 105 pour entre autres, permettre aux citoyens d’alerter les autorités en cas de difficultés.



Les citoyens sont invités à prendre des mesures visant à protéger………………………….….lire la suite sur haitilibre.com