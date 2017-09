Haïti-Examens d’État : Les résultats de la session extraordinaire du bac et ceux du bac permanent sont disponibles pour 4 départements

Source Alix Laroche / alix.l@hpnhaiti.com | hpnhaiti.com

Le ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) a publié, ce mercredi 6 septembre 2017, les résultats de la session extraordinaire du bac et ceux du bac permanent sont disponibles pour 4 départements du pays. Il s’agit des départements du Sud, des Nippes, de l’Artibonite et du Sud-Est, informe à HPN, le Bureau de communication du ministère.