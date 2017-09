Les titres de l’actualité du mercredi 6 septembre 2017 sur Radio Vision 2000

Un incendie a éclaté, ce mercredi, en milieu de journée, dans les locaux de la Caisse d’assistance sociale. Très peu de dégâts matériels ont été enregistrés, a dit le directeur de la CAS, Woodly Simon qui a fait état de 2 blessés. Cet incendie est dû, a-t-il dit, à un court-circuit.

L’Ouragan IRMA se rapproche des cotes d’Haiti et devrait les atteindre, jeudi soir, selon le Ministre de l’Intérieur, Max Roudolph Saint-Albin affirmant que l’Exécutif souhaite enregistrer aucun décès.

Il a fait état de l’acheminement, mardi soir, de containers de nourriture dans les 5 départements les plus exposés dont le Nord, l’Artibonite et le Nord-Ouest.

Le Directeur de la Protection civile, Docteur Jerry Chandler appelle, une fois de plus, la population particulièrement les habitants des zones à risques à la vigilance et à respecter les consignes des autorités.

Du côté de la Mairie de Port-au-Prince, on informe que des dispositions sont prises pour venir en aide à la population. Le maire Youri Chevry affirme qu’une dizaine d’abris provisoires ont été identifiés et demande aux responsables d’églises et d’écoles de les rendre disponibles en cas de besoin.

A rappeler que l’alerte rouge est décrétée par le gouvernement sur tout le territoire national à partir de ce mercredi matin.

L’assemblée des Sénateurs a rejeté le rapport de la commission économie et finances qui avait notamment recommandé que le projet de loi de finance soit retourné à l’exécutif en raison de certaines imperfections relevées dans le document.

Ce vote a été dénoncé par les sénateurs de l’opposition Nènèl Cassy, Ricard Pierre, Antonio Chéramy et Evalière Beauplan qui ont décidé de ne pas revenir dans la salle suite à une suspension de séance.

Le Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR) en partenariat avec une dizaine organisations de la société civile a procédé, ce mercredi, au lancement d’une campagne de solidarité en faveur des haïtiens de la diaspora particulièrement les bénéficiaires du TPS. Il s’agit d’encourager l’administration TRUMP à renouveler ce programme pour au moins 18 mois.

Le président de l’Assemblée Nationale du Québec est dans nos murs depuis mardi. Jacques Chagnon a rencontré, ce mercredi, les présidents et vice-président de l’assemblée nationale d’Haiti.