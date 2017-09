Haïti-Éducation : Congé dans les écoles en prévision du passage de l’ouragan Irma sur Haïti

Source Alix Laroche | hpnhaiti.com

Dans un communiqué acheminé à HPN dans l’après-midi du mardi 5 septembre, le ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) informe le public en général et les agents éducatifs en particulier qu’il a été décidé de décréter trois jours de congé dans les écoles publiques et non publiques, du mercredi 6 au vendredi 8 septembre 2017, en prévision du passage de l’ouragan Irma sur Haïti.