Les consignes de sécurité à respecter avant, pendant et après le passage d’Irma

Source Danio Darius | Le Nouvelliste

L’ouragan Irma devient de plus en plus menaçant pour Haïti. En vingt-quatre heures, il est passé de catégorie 3 à 5, soit le niveau le plus élevé que peut atteindre un cyclone sur l’échelle de Saffir-Simpson. Ce qui a porté les autorités à lancer la phase pré-alerte 2 de niveau de vigilance orange. « Le Centre d’Irma devrait traverser le nord des Petites Antilles à partir de ce soir. Tout en gardant ses caractéristiques d’ouragan majeur, il devrait côtoyer le nord de l’île d’Haïti de jeudi à vendredi », prévoit l’Unité hydrométéorologique qui, de concert avec le Système permanent de gestion des risques et des désastres, a mis l’accent sur les consignes de sécurité à appliquer avant, pendant et après le passage de l’ouragan.

« Restez à l’écoute des bulletins météorologiques», conseillent le SPGRD et l’UHM, précisant que ces bulletins seront diffusés tout au long du passage de ce «dangereux système». Ces deux entités compte tenu du risque de fortes pluies et de rafales de vent pouvant provoquer des éboulements, des glissements de terrain et des inondations dans tout le pays et notamment dans les régions Nord, Nord-Est et Nord-Ouest, ont annoncé, mardi, l’activation du plan national de gestion des risques et des désastres. Elles insistent pour que la population reste à l’écoute des consignes émises par les autorités locales.

« Mettez en lieu sûr les papiers importants», recommandent-elles. La population est invitée à préparer des kits alimentaires, à se préparer à évacuer les zones exposées aux inondations et glissements de terrain, c’est-à -dire……………………………..lire la suite sur lenouvelliste.com