L’ouragan Irma s’est renforcé pour atteindre le niveau 5, soit le dernier de l’échelle Saphir Simson. Les premiers effets pourraient se faire sentir d’ici mercredi soir. Le gouvernement décrète l’alerte rouge sur tout le pays. Le numéro, 105, est mis à la disposition de la population

Port-au-Prince, le 5 septembre 2017 – (AHP) – Le gouvernement a décrété l’alerte rouge sur tout le territoire à partir de ce mercredi 6 septembre, en prévision du passage de l’ouragan Irma, dont les premiers effets devraient se faire sentir dans la soirée.



Du mercredi 6 au vendredi 8 septembre, les écoles resteront fermées. Elles avaient rouvert timidement pour la rentrée 2017 qui s’effectue dans un contexte économique pour le moins morose.



Dans un communiqué du bureau de communication du ministère de l’éducation nationale, les directeurs départementaux sont invités a prendre toutes les dispositions pour faire respecter ce congé de trois jours et les directeurs d’établissements scolaires, à prendre des mesures pour sécuriser le matériel et les archives de leur école.



Irma représente un véritable danger pour Haiti. Il s’est d’ailleurs renforcé pour devenir un ouragan de catégorie 5, soit le maximum de l’échelle qui mesure ces phénomènes. Des vents violents, de fortes pluies et des orages sont à craindre dans l’ensemble du pays mais les départements du grand nord sont les plus exposés.



Le coordonnateur de l’unité hydrométéorologique d’Haiti, Ronald Semelfort, évoque des rafales de vents soufflant a 285 km/k pour un ouragan se déplaçant a une vitesse de 22 km/h.



Le directeur de la protection civile, Jerry Chandler annonce la mise en service, des ce mardi, d’un numéro d’urgence, le 105, qui devrait être disponible pour entre autres, permettre aux citoyens d’alerter les autorités.



Pas moins de 18 mille volontaires, dont ceux de la croix-Rouge Haïtienne (10 mille) et les brigadiers de la protection civile (6 mille) seront mobilisé, a pour sa part indiqué le ministre de l’intérieur et des collectivités territoriales, le Dr Max Rudolph Saint-Albin.



Il informe que 793 abris provisoires ont été recensés à travers