Haïti – Économie : Sunrise Airways tarif pour ses vols directs Miami et Orlando

Source HL/ HaïtiLibre

La compagnie aérienne Sunrise Airways, basée en Haïti a dévoilé les fréquences des vols et les prix pour son nouveau service sans escale depuis l’aéroport international de Miami (MIA) et l’aéroport international d’Orlando (MCO) jusqu’à l’aéroport international Toussaint Louverture à Port-au-Prince (PAP), en Haïti a partir du 17 octobre 2017.

Notamment, les nouveaux vols d’Orlando représentent les premiers vols sans escale connectant Haïti avec la Floride centrale. Les tarifs sur des deux itinéraires commencent à seulement 399 dollars américains aller-retour, incluant toutes les taxes et frais de service. Les vols de Miami opéreront 3 fois par semaine, tandis que les passagers d’Orlando auront le choix entre quatre vols hebdomadaires.

« Après avoir reçu tous les permis et approbations nécessaires du “U.S. Department of Transportation”, nous sommes ravis d’annoncer nos tarifs bas et une marque exceptionnelle et authentiquement haïtienne de service et d’hospitalité à bord vers Miami et à Orlando en octobre comme promis » a déclaré Philippe Bayard, Président de Sunrise Airways « Le lancement de ces nouveaux vols représente un moment décisif dans l’histoire de l’aviation des Caraïbes et d’Haïti. Tout le monde dans la famille de Sunrise et tout le monde dans toute la diaspora d’Haïti peut être fier de cette réussite car elle nous profite vraiment à tous. »

Sunrise Airways déploiera un nouvel avion Boeing 737-800 sur ses nouvelles routes Orlando-Port-au-Prince et Miami-Port-au-Prince. L’avion comportera deux classes : business et économique. L’avion présente une nouvelle livrée accrocheuse, des sièges entièrement en cuir et des divertissements vidéo en vol. Les commodités du service offriront aux passagers un véritable goût d’Haïti.

« Dès le moment où les passagers entreront à bord de notre nouveau avion à réaction, l’esprit chaleureux et accueillant d’Haïti leur feront ressentir déjà le meilleur de Port-au-Prince», a déclaré Bayard « La musique d’Haïti et de la région élargie des Caraïbes; les divertissement à bord célébrent notre culture et nos attractions ; la cuisine haïtienne, snacks et boissons et les sourires de signature de notre équipage à bord indiqueront clairement…………………….lire la suite sur hatiilibre.com