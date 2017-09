Haïti – Actualité : Zapping…

IRMA en catégorie 5 :

Lundi, Jerry Chandler, le Directeur de la Protection Civile a rencontré, au Centre d’Opérations d’Urgence National (COUN) les secteurs autour de l’état de la préparation par rapport à l’ouragan Irma. Pendant cette rencontre, l’Unité Hydro Météorologique (UHM) d’Haïti a fait le point sur l’évolution du système qui pourrait atteindre la côte Nord du pays d’ici jeudi à vendredi.

Dernière minute depuis 8;00 a.m. de mardi, IRMA est passé en catégorie 5 le plus haut niveau sur l'échelle Saffir-Simpson et est ainsi classé comme un ouragan extrêmement dangereux avec des vents supérieur à 250 km/h

Match nul [2-2] contre l’Université de Boston :

Dimanche à Boston (USA) dans le cadre d'un match de football amical de levée de fonds nos Grenadiers U-23 ont fait match nul [2-2] contre l'équipe de l'Université de Boston.

Atelier sur les droits des personnes handicapées :

Les Bureaux Départementaux à l'Intégration des Personnes Handicapées dans le Nord, l'Artibonite, le Centre, le Sud, le Sud-Est et la Grand-Anse avec le support de la « Christian Blind Mission » ont organisé, un atelier avec des représentants d'Associations de personnes handicapées autour de la version préliminaire relative