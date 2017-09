Pierre Manigat Junior nouveau directeur du journal l’Union

Le Ministre de la Culture et de la Communication, M. Limond Toussaint, a procédé, vendredi 1er Septembre 2017, à la cérémonie d’installation du nouveau Directeur Général du Journal l’Union, M. Pierre Manigat Junior. La cérémonie s’est déroulée au Centre de Presse du Ministère en présence de cadres de l’institution et quelques proches du nouveau titulaire du journal d’Etat.

« En votre qualité de Directeur Général, vous êtes appelé à veiller au bon fonctionnement et au développement du Journal l’Union dont l’objectif est de faire la promotion de la démocratie et du développement économique, social et culturel de la nation haïtienne », a dit le Ministre Limond Toussaint promettant toute l’assistance de son Ministère au Directeur Général du Journal l’Union, Pierre Maigat.

« La décision de confier cette fonction à M. Manigat s’inscrit dans la volonté de l’Administration Moïse/Lafontant d’insuffler une nouvelle dynamique aux médias d’Etat et de services publics, a poursuivi le Ministre Toussaint, louant les qualités du nouveau Directeur Général du Journal.

« Le Journal l'Union demeure un important moyen de Communication que nous comptons harmoniser avec